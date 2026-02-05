اليوم الثالث من «دبي للموضة».. عروض راقية لأبرز علامات الأزياء العالمية

يواصل أسبوع دبي للموضة في يومه الثالث استقطاب نخبة كبيرة وغنية من ألمع المواهب العالمية والإقليمية في عالم الموضة، حيث ألقت عروض الأزياء الضوء على مختلف أساليب التعبير الفني الإبداعي، بدءاً من التواصل الإنساني ومفهوم الأزياء العصرية، وصولاً إلى الأزياء المسرحية وفن الخياطة المتقنة.

وشهد اليوم الثالث من هذا الحدث العالمي البارز مشاركة واسعة من تجار البيع بالتجزئة، حيث واصلت نخبة عالمية من الجهات الراغبة في الشراء اكتشاف المواهب الجديدة من خلال برنامج الجهات الراغبة في الشراء الخاص بأسبوع دبي للموضة.

يستمر أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة حتى الجمعة، ويستقطب نخبة عالمية وإقليمية رائدة من المصممين ورواد القطاع ووسائل الإعلام العالمية.

وقدمت علامتا «Emergency Roo» و«Timberland» عرضهما المشترك، وذلك على ملعب كرة السلة في حي دبي للتصميم.

وألقى هذا العرض الضوء على مفاهيم مثل التواصل الإنساني وتجارب الحياة اليومية.

وقدم معهد «فاد» لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة والقائم في حي دبي للتصميم مجموعة راقية لعلامة «Dhara Shah» التي انطلقت من خلاله، والتي تضمنت تصاميم باستخدام مشدات الكورسيه والملابس ذات القصات البارزة والتفاصيل الدقيقة المستوحاة من إطلالات العصر الفيكتوري.

وجمعت التصاميم بين الرقة والفخامة من جهة، والدقة الهندسية من جهة أخرى، لتعكس مفهوم الأزياء العصرية لهذه العلامة.

واستعرضت علامة «Absent Findings» مجموعتها لخريف وشتاء 2026 بعنوان «Not What You Think».

واستوحيت هذه المجموعة، من مفاهيم الهندسة المعمارية والذكريات الجميلة والسريالية.

وكشفت علامة «Weinsanto»، التي تعد من الأعضاء الدائمين في لجنة أسبوع دبي للموضة والتي قدمها اتحاد الأزياء الراقية والموضة في فرنسا، عن مجموعتها بعنوان «Les Irrésistibles Favorites» لربيع وصيف 2026 والمستوحاة من أيقونات القرنين السابع عشر والثامن عشر.