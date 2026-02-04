«أسبوع دبي للموضة».. تصاميم عنوانها الأصالة وروحها الابتكار

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من أسبوع دبي للموضة، مع عروض أزياء مميّزة، تلقي الضوء على مشهد الأزياء المتنامي في المنطقة، وتعكس رؤية هذا الحدث البارز، منصّة عالمية رائدة للإبداع والتبادل الثقافي الغني.

ويستمرّ أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة، لغاية 6 فبراير الجاري، ويستقطب نخبة عالمية وإقليمية رائدة من المصمّمين وروّاد القطاع ووسائل الإعلام العالمية. وينظّم حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع الرائدة في المنطقة، والتابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي هذا الحدث، الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة على ساحة الموضة العالمية.

وقدّمت علامتا «Mrs.Keepa» و«CTRL + BLOCK»، عرضهما المشترك والجلسة الحوارية التي ترافقت مع العرض في إطار مبادرة شركة «e&» الثقافية، وذلك لتقديم الموضة كأداة مبتكرة للتعبير عن الذات والأصالة في الإبداع. وقد ألقت علامة «Mrs.Keepa» الضوء من خلال عرضها على رؤيتها الإبداعية.

واستعرضت علامة «NIF Global»، بالتعاون مع كلية «London School of Trends»، مجموعات مشتركة من تصميم الطلاب في أسبوع دبي للموضة، حيث قدّمت مزيجاً فريداً من الإرث الهندي العريق من الحرف اليدوية من جهة، والتصاميم المعاصرة العالمية من جهة أخرى. واحتفت علامة «THAT Concept Store»، بمرور خمس سنوات على إطلاقها، مع عرض مميّز للأزياء النسائية.