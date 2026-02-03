«دبي للموضة» يستهل فعالياته بعرض إيطالي ساحر



انطلقت فعاليات أسبوع دبي للموضة أول من أمس مع عرض أزياء ساحر بتصاميم راقية لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة «ألبرتا فيريتي»، التي افتتحت موسم خريف وشتاء 2026 ــ 2027 من هذا الحدث العالمي البارز مع عرضها الأول المنتظر في المنطقة.

وانتقل هذا العرض الافتتاحي من مدينة ميلانو الإيطالية مباشرةً إلى دبي، حيث أطلق فعاليات موسم خريف وشتاء 2026 ــ 2027 وترك بصمته المميزة من خلال مجموعة علامة «ألبرتا فيريتي» الجديدة بعنوان «بورتريه أوف إيه ليدي».

وتجسد هذه المجموعة رؤية أسبوع دبي للموضة ليكون منصة عالمية، تجمع بين التبادل الثقافي الغني من جهة والإبداع والإتقان في التصاميم من جهة أخرى.



وتعكس هذه المجموعة التي قام بتصميمها لورينزو سيرافيني، المدير الإبداعي لعلامة «ألبرتا فيريتي»، نموذجاً عصرياً من المرأة القوية في الحقبة الفيكتورية، بلمسة متجددة تجسد المرأة المعاصرة ذات الأحلام الطموحة والثقة بالنفس وحب الأناقة.

وكانت الأنوثة العنوان العريض لهذا العرض، حيث انعكست بوضوح في أدق التفاصيل والإضافات البسيطة التي شكلت ركيزة أساسية لحضور لافت مفعم بالثقة والإبداع.



وتأتي مجموعة «بورتريه أوف إيه ليدي» تأكيداً على أن جمال المرأة الراقية يكمن في حضورها اللافت الذي ينعكس صدقاً وثقةً تنبع من الداخل.

وامتازت هذه المجموعة باستخدام أقمشة الشيفون في تصاميم كان عنوانها النعومة والراحة والانسيابية الساحرة، في حين أضاف الجلد والقصات الأنثوية لمسة واضحة تحمل توقيع هذه العلامة الشهيرة.