«دبي للموضة».. منصة ابتكار رائدة

يعود أسبوع دبي للموضة إلى حي دبي للتصميم، في الفترة من 1 إلى 6 فبراير المقبل، بنسخته المميزة والموسّعة لخريف وشتاء 2026 – 2027، التي تسهم في تعزيز قدرة قطاع الموضة على بلوغ آفاق جديدة.

ويعدّ أسبوع دبي للموضة حدث الموضة الأول على المستوى العالمي في تقديم مجموعات موسم خريف وشتاء 2026 – 2027، حيث يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية رائدة للابتكار والإبداع والتعاون والحوار الثقافي المثمر.

وتوفر نسخة خريف وشتاء 2026 – 2027 منصّة رائدة لتسليط الضوء على المواهب المحلية الناشئة، وألمع علامات الأزياء في المنطقة، بالإضافة إلى نخبة من المصمّمين المبدعين من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك إيطاليا والهند وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

وستفتتح دار الأزياء الإيطالية الفاخرة «ألبرتا فيرّيتي» فعاليات الموسم الجديد من أسبوع دبي للموضة، والتي لن تقتصر على منصّات العرض في حي دبي للتصميم فحسب، بل ستتخطّاها لتشمل أيضاً عروض الأزياء الحصريّة، وحفلات العشاء الخاصّة، وفعاليات إطلاق المجموعات الحصريّة لنخبة من علامات الأزياء العالمية وأصحاب المصلحة الرئيسين في القطاع.

وقد أصبح أسبوع دبي للموضة، الذي ينظّمه حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، منصّة رائدة لدعم وتمكين المصمّمين المبدعين، وتسريع وتيرة نموّهم على الساحة العالمية. وسيشارك في النسخة المرتقبة عدد من علامات الأزياء، التي تُعدّ عضواً دائماً في لجنة أسبوع دبي للموضة.

وأكدت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أنّ أسبوع دبي للموضة، يجسّد مكانة حي دبي للتصميم منصةً عالميةً رائدةً، تسهم في تحويل الأفكار المبتكرة والإبداع إلى واقع ملموس. وأضافت: «نتطلّع إلى النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة، والتي ترتكز على ما حقّقته النُسخ السابقة من نجاحاتٍ وإنجازات».

ومن جانبه، أكد محمد عقرة الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، أنّ عالم الموضة لم يعد محصوراً بحدود الجغرافيا والثقافات، بل بات يتأثر اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بتوقيت تقديم عروض الأزياء، ومدى ارتباطها بهدفٍ واضحٍ وموضوعٍ محدّدٍ. وقال: يلعب أسبوع دبي للموضة دوراً بارزاً في هذا الإطار، حيث تتيح لنا نسخة خريف وشتاء 2026 – 2027، اختيار موعد تقديم العروض، فضلاً عن التأثير بشكل ملحوظ في مشاركة المصمّمين في حوار الموضة العالمي.