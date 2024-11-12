12 مليون دولار لقاء زوج من جرار الخزف النادرة

باعت دار «سوذبيز» للمزادات زوجاً من الجرار الخزفية الصينية النادرة، يعود للقرن الـ16 من عهد أسرة مينغ، والمزينة بأسماك برتقالية مقابل 12.5 مليون دولار.

وأشعلت الجرار التي صنعت خصيصاً للإمبراطور جياجينغ، حرب مزايدات استمرت 20 دقيقة بين أكثر من 10 من المهتمين بجمع التحف الفنية، قبل بيعها في النهاية إلى جامع خاص في آسيا، بحسب بيان من دار المزادات «سوذبيز».

وأعلنت الدار أن «هذه الجرار أغلى عمل فني صيني يباع في مزاد على مستوى العالم، العام الحالي»، ويكمن جزء من قيمة المجموعة في حقيقة أن هذا كان أول ظهور على الإطلاق لزوج كامل من جرار الأسماك بغطائها في مزاد.

كانت الجرار الخزفية جزءاً من مجموعة عائلة ألمانية لأكثر من قرن من الزمان قبل أن تعرض للبيع بالمزاد، ومن المعروف أن هناك مثالاً واحداً فقط من الجرار المماثلة مع الأغطية، محفوظاً في متحف غيميه في باريس، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وقال هنري هوارد سنيد، رئيس قسم الفن الآسيوي وأوروبا والأمريكتين في دار سوذبيز: «لقد وفر ظهورهما من جديد بعد إخفائهما لمدة قرن من الزمان فرصة لا يمكن تفويتها وفريدة من نوعها نظراً لندرتهما».

وقالت الدار: «لقد تم نقلها إلى مكان آمن مع مجموعة الفن العائلية أثناء الحرب العالمية الثانية، قبل تدمير منزل العائلة في فيسبادن. وتظهر صورة فوتوغرافية نشرت في مجلة ألمانية للفن والديكورات الداخلية عام 1926 الزوجين معروضين في «غرفة السيدات»، ويمكن رؤية الزوجين مرة أخرى في غرفة المعيشة العائلية في مقال عن الفيلا بعد إعادة بنائها، والتي يرجع تاريخها إلى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي».