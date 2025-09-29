وصية أرماني الأخيرة.. " يختتم 50 عاماً بعرض أزياء تاريخي قبل تنفيذ وصية بيع الإمبراطورية

شهدت مدينة ميلانو مساء الأحد عرض أزياء مؤثر لتشكيلة المصمم الإيطالي الراحل جورجيو أرماني، في ما كان مقرراً أصلاً للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دار "أرماني"، ليتحول إلى تكريم أخير للعملاق الذي رحل في الرابع من سبتمبر عن عمر ناهز 91 عاماً.

حضر العرض عدد كبير من أبرز نجوم هوليوود، من بينهم غلين كلوز، ريتشارد غير، وكيت بلانشيت.

نُظم العرض في متحف بيناكوتيكا دي بريرا المرموق في ميلانو، تحت الرواق التاريخي. وُضعت في الموقع فوانيس ورقية، في مشهد يعيد التذكير بالفوانيس التي استُخدمت في الكنيسة خلال مراسم جنازة المصمم هذا الشهر.

استُلهمت المجموعة الأخيرة من موقعين حميمين لأرماني: ميلانو، حيث كان يعيش مقابل متحف بيناكوتيكا، وجزيرة بانتيليريا البركانية الإيطالية الصغيرة النائية.

جسّدت المجموعة الضوء والأرض والبحر من خلال دمج البدلات الكلاسيكية والفساتين اللامعة، بألوان محايدة من الأخضر والأزرق والأرجواني، مستعينة بعارضات أزياء عملن معه على مدى العقود الخمسة الفائتة.

وقالت الممثلة كيت بلانشيت لوكالة فرانس برس: "هذه اللحظات، هذه الأجواء، تعبّر عن نفسها، هناك الكثير من الذكريات هنا الليلة".

استمرت مشاعر التأثر حتى ختام العرض، حيث لاقى فستان طويل لامع باللون الأزرق الداكن، مزيّن بصورة المصمم، تصفيقاً حاراً من 700 ضيف. وفي الختام، قدّمت سيلفانا أرماني، ابنة شقيق جورجيو أرماني، إلى جانب ليو ديل أوركو، مساعده، تحية مؤثرة للحضور.

وأشارت دار الأزياء إلى أن "هذه المجموعة، وهي الأخيرة التي عمل عليها جورجيو أرماني شخصياً، بمثابة تعبير عن أسلوب ونهاية دورة فنية لكي تبدأ دورات جديدة".

تبع الحدث جولة في معرض افتُتح هذا الأسبوع أيضاً في بيناكوتيكا، ويضم أكثر من 120 قطعة من تصاميم أرماني إلى جانب روائع من الفن الإيطالي في عصر النهضة.

ومن بين القطع المعروضة البدلة الشهيرة التي ارتداها الممثل الأميركي ريتشارد غير في فيلم "أميركان جيغولو" عام 1980، وهو العمل الذي شكّل انطلاقة لشهرة غير وشهرة المصمم معاً.

حضر العرض أيضاً كل من الممثلة لورين هاتون والممثلين سامويل إل جاكسون، وجيمس نورتون، والمخرج سبايك لي الذي وصف أرماني بأنه "رجل عصر النهضة".

يُذكر أن أرماني حرص طوال حياته على فرض سيطرة صارمة على إمبراطوريته التجارية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وفي وصيته، طلب المصمم الإيطالي من ورثته بيع إمبراطوريته إلى إحدى الشركات العملاقة في مجال المنتجات الفاخرة، أو إدراجها في البورصة.

شكّل العرض الذي أقيم الأحد النهاية الفعلية لأسبوع الموضة في ميلانو، الذي شهد أيضاً تقديم مجموعات ربيع وصيف 2026 لأهم دور الأزياء الإيطالية مثل برادا وغوتشي وفندي ودولتشي آند غابانا.