أزياء وإكسسوارات من جلد ديناصور «تي ريكس»

يعمل فريق من الباحثين، حالياً، على مشروع لإنتاج أول جلد في العالم مستخرج من الحمض النووي لديناصور «تي ريكس». وحسب «ديلي ميل»، تستهدف المبادرة تحويل بقايا مواد من عصور ما قبل التاريخ لمواد فاخرة ومستدامة يمكن استخدامها بصناعة الأزياء وإكسسوارات السيارات.

ويقوم الباحثون بتوظيف تقنيات متقدمة في الهندسة الجينية وهندسة الأنسجة لإعادة بناء «تسلسل كولاجين» يعود للديناصور الشهير «تي ريكس»، استناداً لأجزاء من كولاجين عُثر عليها داخل أحفورة مكتشفة عام 1988 بولاية مونتانا الأمريكية تعد أكثر الحفريات اكتمالاً.

وسيعاد إنشاء تسلسل الكولاجين صناعياً، ثم يُدمج بخلايا جلدية مزروعة داخل المختبر لإنتاج شبكة كثيفة من الكولاجين تشكل النسيج الجلدي «الفاخر والمستدام». ويجري تطوير الجلد في مختبر بمدينة نيوكاسل، بالتعاون بين شركات عدة.