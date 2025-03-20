«أبوظبي للموضة المحتشمة» ينطلق 14 أبريل

تستعد جزيرة السعديات أبوظبي لاستضافة النسخة المرتقبة من أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة 2025، والذي سيقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل في جزيرة السعديات أبوظبي.

وسيجمع الأسبوع نخبة من المصممين العالميين والشخصيات المؤثرة، ممن يسهمون في إعادة رسم ملامح الأناقة المحافظة على مستوى العالم.

وتحتفي النسخة العاشرة من أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة بمشاركة أكثر من 30 مصمماً من أكثر من 15 دولة، يقدمون باقة من التصاميم الفريدة التي تتراوح بين فساتين السهرة الفاخرة وأحدث الابتكارات في عالم الموضة المحتشمة العصرية.