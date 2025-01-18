أسبوع دبي للموضة يكشف عن برنامجه العالمي الجديد

يواصل أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي الأبرز للموضة في دبي، تعزيز حضوره وتأثيره العالمي من خلال استقطاب مصممين جدداً يمثلون مناطق متنوعة، ويشاركون للمرة الأولى في موسم خريف وشتاء 2026-2025. ومع ترسيخ مكانته كأهم منبر للأزياء في المنطقة، يسعى الحدث المقبل إلى توطيد الشراكات الدولية ودعم المواهب الإبداعية، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للموضة والإبداع.

ويقام أسبوع دبي للموضة في الفترة من 1 إلى 6 فبراير في حي دبي للتصميم، ليفتتح موسم الموضة العالمي قبيل انطلاق أسابيع الموضة في باريس وميلانو ونيويورك ولندن.

ويقدم برنامج أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2026-2025، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، عروضاً لأكثر من 25 مصمماً معروفاً وناشئاً من دول عدة.

وفي معرض تعليقها على الموسم المقبل من أسبوع دبي للموضة، أشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، إلى أن الطلب المتزايد على الأزياء الفاخرة والتنوع اللافت في الحرفية والإبداع يعززان مكانة الشرق الأوسط مركزاً محورياً لدعم مواهب التصميم، وقالت: «يجسد برنامج موسم خريف وشتاء 2026-2025 أهمية المنصة التي يوفرها أسبوع دبي للموضة.

حيث يتيح للمصممين وتجار التجزئة فرصاً لدخول أسواق جديدة واستكشاف آفاق عمل مبتكرة، كما يعكس التزامنا برؤية شاملة تدعم التميز والتنوع، وتلبي تطلعات الجماهير على مستوى العالم، بما يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأزياء والإبداع».

وقال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: «هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة تمثل تجسيداً حقيقياً لقدرة دبي على استقطاب مجتمع عالمي بكل المقاييس».

ومع توسّع نطاق لجنة الاختيار، يواصل أسبوع دبي للموضة تطوير نسخته الحالية. ومن خلال استضافة دار أزياء أسترالية إلى جانب مواهب من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، تعزز هذه المنصة المبتكرة تنوع مصمميها، ما يعكس الطبيعة العالمية ومتعددة الثقافات لدبي. وقد حرصت اللجنة على إعداد برنامج مميز للاحتفاء بالإبداع عبر منصة تلتقي فيها الثقافات المتنوعة لبناء وإلهام مستقبل الموضة.

وإلى جانب برنامج عروض الأزياء، سيتضمن أسبوع دبي للموضة فعالية يقتصر حضورها على أصحاب الدعوات الخاصة بالتعاون مع «ذات كونسبت» THAT Concept و«إتوال بوتيك» Etoile Boutique. وسوف يستهل موقع إنستغرام أسبوع الموضة بحفل خاص للحدث مع استمراره في تعزيز زخم مبادرة Round Table المؤثرة من النسخ السابقة.

مجتمع متنامٍ

يواصل برنامج «الجهات الراغبة بالشراء» في أسبوع دبي للموضة تطوره وتوسعه في النسخة المقبلة من الحدث، حيث ينضم أبرز تجار التجزئة من مراكز عالمية، مثل الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا، إلى مجتمع التجزئة الديناميكي لأسبوع دبي للموضة.

وهذا التوسع يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز والإبداع والفرص في عالم الموضة.وتعزيزاً لمكانة دبي في الأسواق العالمية للموضة، يوفر برنامج «الجهات الراغبة بالشراء» للمصممين فرصة عرض مجموعاتهم أمام مشترين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أسواق الموضة العالمية، ما يخلق فرصاً حصرية للتوريد والتوزيع.

كما يوفر هذا البرنامج منصة مهمة للمشاركين في أسبوع دبي للموضة لبناء علاقات قوية مع قادة القطاع حول العالم، ما يعزز فرصهم في توسيع نطاق نموهم العالمي عبر دبي.

ويقام برنامج «الجهات الراغبة بالشراء»، إلى جانب عروض الأزياء، في حي دبي للتصميم من 3 إلى 5 فبراير.