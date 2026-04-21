مبادرة تدعم مصممي المجوهرات الإماراتيين



بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي إطار الاحتفاء بالروح الإبداعية لدولة الإمارات، تعلن «سمره»، دار المجوهرات الفاخرة، عن إطلاق مبادرة «دار سمره: عرض المواهب الإماراتية».

ومن خلال هذه المبادرة، تفتح الدار واجهات عرضها أمام مجموعة منتقاة من المصممين الإماراتيين، لتقديم تصاميمهم ضمن متاجرها.

وقالت كاتيا سمره، المديرة الإبداعية لدار سمره: «دعم المواهب المحلية ليس مجرد مبادرة، بل مسؤولية. ومن خلال هذه المبادرة، نفخر بفتح أبوابنا أمام مصممي المجوهرات الإماراتيين والاحتفاء بإبداعهم».