الأناقة الإيطالية تخطف الأنظار في ثالث أيام «دبي للموضة»

عادت الأناقة الإيطالية لتخطف الأضواء في ثالث أيام أسبوع دبي للموضة، موسم ربيع وصيف 2026، الذي استضاف، أول من أمس، النسخة الثانية من معرض «لا مودا إيتاليانا»، حيث قدّمت 6 من أبرز دور الأزياء الإيطالية تشكيلاتها ضمن فعاليات «يوم التصاميم الإيطالية في دبي»، الذي أقامته الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) بالتعاون مع أسبوع دبي للموضة، وبالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

وشهدت الأمسية حضور عدد من كبار الشخصيات الإيطالية، بينهم: لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإدواردو نابولي، القنصل العام لإيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي، وأنطونيو فرانشيسكيني، رئيس مكتب ترويج التجارة والأسواق الدولية في الاتحاد الإيطالي لتجار الحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغابرييلا ديغانو، رئيس مكتب ترويج التجارة والأسواق الدولية في الرابطة الإيطالية التي تمثل مصالح الحرفيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكان في استقبال الوفد خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، وجاكوب أبريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي.

وفي هذه النسخة من «يوم التصاميم الإيطالية في دبي»، انضم إلى الوكالة الإيطالية للتجارة كل من «الاتحاد الوطني لقطاع الحرف اليدوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا» (CNA)، و«الرابطة الإيطالية التي تمثل مصالح الحرفيين والمؤسسات الصغيرة»، لتسليط الضوء على التقاليد الحِرَفية المتجذّرة، والإبداع الإيطالي الأصيل، والتأثير المتواصل لإيطاليا في ساحة الموضة العالمية.

يستمر أسبوع دبي للموضة حتى الغد (6 سبتمبر)، وهو الحدث الرسمي للموضة في دبي والذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي.

وكشفت دار الأزياء «Valentina Poltronieri» عن تشكيلتها المميزة «Sculpted Simplicity» لموسم خريف وشتاء 2025 - 2026، والتي شكّلت احتفاء راقياً بالحِرَفية المعاصرة والبنية الهندسية في التصميم.

وتستمد هذه التشكيلة إلهامها من الأعمال التجريدية للفنان التشكيلي «Chad Kouri»، حيث تمزج بين الخطوط الهندسية والانسيابية الراقية للأقمشة، فتغدو كل إطلالة أشبه بمنحوتة قابلة للارتداء، بينما جاءت لوحة الألوان دافئة وراقية، وتراوحت بين بياض الثلج والنيلي العصري، ما عزز من جمالية التصميم المتقنة، كما تميزت الأقمشة بالنعومة والفخامة، مع توازن فريد بين الأناقة والراحة.

وقدمت علامة «LE TWINS» تشكيلتها لموسم ربيع وصيف 2026 تحت عنوان «Good Morning, Good Evening»، والتي تحتفي بالأناقة البسيطة والعملية التي ترافق المرأة من بداية اليوم حتى نهايته. وجمعت التشكيلة بين القصات العملية المريحة والأقمشة الانسيابية الباردة مثل البوبلين، والدانتيل القطني، والفيسكوز، ما أضفى توازناً جميلاً بين الراحة والرقي.

وبرزت في التشكيلة تفاصيل مميزة مثل الدرزات المتباينة، والقصات متعددة الاستخدامات التي شملت السراويل الواسعة والقمصان الفضفاضة، لتضفي على الإطلالات لمسة من الأناقة الرائعة.

وقدمت علامة «Gil Santucci» رؤيتها الأنثوية الجريئة والمعاصرة من خلال تشكيلتها الأولى لموسم ربيع وصيف 2026، التي جمعت بين القصات اللافتة والأقمشة الفاخرة، مع التركيز على التوازن الفريد بين الترف والابتكار.

وقدّمت علامة «D.Exterior» تشكيلتها لربيع وصيف 2026 كتجديد لتقاليدها الحِرَفية العريقة بأسلوب جذاب، حيث مزجت القطع المحبوكة يدوياً مع الأقمشة الشفافة، وأضافت الكشاكش الرقيقة حركة مميزة على قطع الشيفون، فيما جمعت خامات مثل الأورغانزا والساتان بين النعومة والأنوثة بانسيابية.

وقدمت علامة «Avant Toi» تشكيلتها التمهيدية لموسم ربيع وصيف 2026 والتي جاءت أشبه بحوار شعري بين رومانسية القرن التاسع عشر وروح التجريب المعاصر. وأعادت فساتين الشيفون الشفافة، والتفاصيل الانسيابية من حرير الساتان، والتشطيبات الخام، ابتكار القصات التاريخية بأسلوب معاصر. وفي المقابل أضافت السترات المستوحاة من تصاميم «شانيل»، والأنسجة المعالجة بتقنيات معدنية، لمسة جريئة تعكس الحداثة.

واستعرضت علامة «BE NINA» تشكيلتها لموسم ربيع وصيف 2026 تحت عنوان «Da Nonna Tina»، وأعادت المجموعة تجسيد النوستالجيا بأسلوب شاعري ومبتكر، عبر تنانير واسعة، وقبعات رائعة، وفساتين مصنوعة من كروشيه، وسترات بذيل طويل، وسراويل فضفاضة من الكتّان. جاءت جميع القطع مصممة باستخدام أقمشة فريدة وتقنيات حِرَفية تقليدية، فبدت كل إطلالة كأنها معلّقة في لحظة عابرة تنبض بالجمال.

بالإضافة إلى عروض الأزياء، استضاف أسبوع دبي للموضة النسخة الرابعة من الجلسات الحوارية «Threads Talks» التي تم تقديمها بالشراكة مع «ميتا»، ومجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم.

جمعت هذه الجلسات نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الأزياء، حيث ناقشت مكانة دبي عاصمة عالمية للموضة ودورها المحوري في قطاع الموضة العالمي.