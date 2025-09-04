«دبي للموضة» في يومه الثاني.. إبداعات تعانق الجمال والفرادة

شهد أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي ويستمر حتى 6 سبتمبر الجاري، في يومه الثاني برنامجاً حافلاً بالفعاليات التي تضمنت مجموعة من العروض المبهرة لمصممين عالميين، ما عزز مكانة الحدث منصة عالمية تحتفي بالإبداع والثقافة والحرفية في عالم الأزياء.

افتتحت العلامة التجارية «FLTRD» فعاليات اليوم الثاني من أسبوع دبي للموضة، بعرضها المؤثر «FLTRD Brings Bold Voices and New Perspectives to Dubai Fashion Week» الذي شهد مشاركة علامتي «ARAD» و«I AM»، ما جسد التزام الحدث بدعم الإبداع، ومفهوم التعبير عن الذات، والحرفية العالية، بالإضافة إلى دوره في تمكين المواهب الصاعدة.

ومن خلال هذا العرض، أكدت «FLTRD» رؤيتها الهادفة إلى بناء مجتمع أزياء نابض بالحياة، يسلط الضوء على الأصوات الإبداعية المتنوعة في الشرق الأوسط.

وقدم المصمم «Erick Bendaña»، أحد أبرز الأسماء في عالم الموضة بأمريكا اللاتينية، تشكيلته الراقية لموسم ربيع وصيف 2026 من خلال عرض مميز عنوان «The Sun and The Moon»، وهو أشبه برحلة كونية تستكشف التباينات الساحرة بين النور والظل، والتناغم بين الليل والنهار.

وتميز العرض بتصاميم ذهبية فاخرة مستوحاة من طاقة الشمس، وأخرى فضية حالمة عبرت عن غموض القمر، إلى جانب قطع مزينة برسومات مستوحاة من الكواكب والمدارات والفضاء.

وقد تكللت الإطلالات بمجوهرات فاخرة صُممت بالتعاون مع دار المجوهرات البنمية «Michelle Ferrer»، في حين استُلهمت تفاصيل التشكيلة من التراث الثقافي الغني لنيكاراغوا.

وبهذا المزج بين الفخامة والرمزية، حول «Bendaña» منصة العرض إلى مشهد شعري نابض بالحياة، حيث تندمج الموضة مع الفن والخيال في احتفالية بصرية لا تُنسى.

وقدمت العلامة التجارية «Fioletowy Studio» أول عروضها في أسبوع دبي للموضة من خلال تشكيلة «Elevation»، التي جمعت بين الأناقة المعمارية والسرد القصصي المؤثر.

واختتمت العرض الممثلة العالمية وعارضة الأزياء المتألقة «Lisa Haydon»، حيث عكست طابع التشكيلة الذي يحتفي بالقوة والتجدد. وضم العرض 30 إطلالة مشغولة يدوياً بالكامل في الهند باستخدام الحرير الخالص، وتنوعت تفاصيله بين القصات غير المتناظرة، والطبقات المتعددة، والثنيات الانسيابية، في أشكال مستوحاة من رمز «تسلق السلالم» كتشبيه لمسيرة التقدم والتطور.

وبمزجها بين الحرفية العالية، والممارسات المستدامة، والتصميم المبتكر، شكلت «Elevation» انطلاقة جديدة وبارزة للعلامة الهندية العالمية على الساحة الشرق أوسطية.

وكشفت دار الأزياء الهولندية الراقية «Chic & Holland» عن تشكيلتها الفريدة لموسم ربيع وصيف 2026 بعنوان «300 Hours»، والتي تحتفي بمفاهيم الوقت، والحرفية، والأناقة الملكية.

وقد تطلب كل فستان في التشكيلة مئات الساعات من العمل المتقن، وتميز بتطريزات كريستالية دقيقة، وكورسيهات مصممة بعناية، إلى جانب قصات تنوعت بين قصة «الحورية» والتصاميم الكلاسيكية المستلهمة من فساتين الأميرات.

واستمدت التشكيلة إلهامها من الفخامة الأوروبية وعصور الباروك، وجسدت رؤية المؤسسة والمديرة الإبداعية «Faiza Talat» للفخامة التي تحتضن القوة والرقة في آن، مقدمة عرضاً استثنائياً يفيض بأناقة عصرية ومبتكرة.

وقدمت العلامة التجارية «Maison Novague» تشكيلتها الراقية بعنوان «L’Écriture du Corps»، في عرض لافت جاء كحوار شعري بين الفن والموضة. واستعرضت التشكيلة لوحة ألوان أنيقة ضمت العاجي، والذهبي، والأزرق، والقرمزي، وتدرجات بنفسجية تحاكي جمال اللوحات الفنية.

وتميزت التصاميم بأقمشة حريرية انسيابية، وقصات مصممة بعناية، وتباين مدروس بين النعومة والبنية، في تعبير بصري يجسد أنوثة راقية ودائمة. وكل إطلالة عكست فلسفة المؤسسة والمصممة «Fariba Pourkhajani»، التي تؤمن بأن البساطة تكمن فيها القوة، وأن التصميم هو وسيلة لإبراز الجمال الداخلي والجرأة الهادئة.