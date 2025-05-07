Le Petit Marché يعيد التعريف بمفهوم المساحات الخاصة بالأطفال

تواصل "لو بيتي مارشيه " Le Petit Marché، تقديم أفضل ما في عالم الأثاث والديكور من قطعٍ مصمّمة خصيصاً لإرضاء واسعاد الأطفال ضمن استراتيجية متكاملة لرعايتهم والعناية بهم وتهيئة البيئة المحيطة بهم باعتبار أنهم يستحقون الأفضل.

وفي هذا السياق كرست "لو بيتي مارشيه" Le Petit Marché جهودها لتقديم أفضل ما في عالم الأثاث والديكور من قطعٍ مصمّمة خصيصاً لترضي أغلى الناس في حياتنا حيث لا تكتفي باختيار أفضل قطع الأثاث، ولكن تعمل بشكلٍ دائم على إعادة التعريف بالتصميم الجميل والوظيفة العملية لهذه القطع وفق أعلى المعايير، حيث تجسد كل قطعة في مجموعات منتجات الشركة التزامها الثابت بعوامل الجودة والسلامة والابتكار.

معايير السلامة

ولأنّ سلامة الأطفال تتصدر الأولويات، تقدم "لو بيتي مارشيه"، منتجات مبتكرة مطابقة لأعلى معايير السلامة. على سبيل المثال، لدينا قطع أثاث مصنوعةٌ بالكامل من ألعاب بلاستيكية مُعاد تدويرها، تتميّز بتصاميمها ذات الحواف المستديرة، وتخضع لاختباراتٍ دقيقة تضمن خلوّها من أيّ موادّ ضارة، مع الحفاظ على متانتها الاستثنائية.

شراكاتٌ أخلاقية

كما تتعاون "لو بيتي مارشيه"، مع علاماتٍ تجارية تلاقي قيمنا الخاصة وتطلعاتنا الطامحة إلى بناء عالمٍ أفضل، حيث يلتزم شركاؤنا بتأمين ظروف عملٍ عادلة، وباعتماد عمليات تصنيعٍ صديقة للبيئة، تبدأ من دعم أهداف التنمية المستدامة، وتصل إلى ضمان ممارسات إنتاج مسؤولة على مختلف الصعد، فيما تلعب بعض القطع في مجموعاتنا دوراً مساهماً في قضايا اجتماعية، مثل دعم الحِرفيين، أو الحدّ من النفايات البلاستيكية.

تصاميم عالمية

واختارت "لو بيتي مارشيه"، كل قطعة في متجرها مختارةٌ بعنايةٍ فائقة، مع ضمان التميّز والابتكار في تصميمها وتصنيعها، فيما تنفرد مجموعاتها بقدرتها على إضفاء لمسةٍ فنية وعملية في الوقت ذاته على المساحات المخصصة للأطفال، ونذكر هنا أوّل قطع سجاد قابلة للغسل في العالم، والمنتجات التي تجمع بطريقةٍ مبتكرة بين الحضور العملي والشكل الرائع، وتصاميم قطع الأثاث الحائزة على جوائز عالمية في الاستدامة والهندسة.

وتشكل عواطف زاوي، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية، مصمّمة الديكور القلب النابض بالإبداع في "لو بوتي مارشيه"، حيث باشرت رحلتها بحماسةٍ وشغفٍ لتحول قطع الديكور الداخليّ الخاصة بالأطفال إلى مساحاتٍ ذات أبعادٍ تروي قصصاً يومية، وتختزن ذكرياتٍ شخصية، وتتولى عواطف زاوي حالياً توجيه وإدارة رؤيتنا الهادفة إلى تكوين بيئاتٍ مُلهمةٍ ومستدامةٍ للأطفال، تجمع بتُوازنٍ دقيق ومتقن بين الفخامة والعملانية والدفء الإنسانيّ.

وتتميز غرف الأطفال من "لو بوتي مارشيه"، بتصميمات حسب الطلب وكذلك بأناقتها وطابعها المرح، وتشكل كل مساحة يتم ابتكار تصميمها، تجسيداً عملياً لريادتنا والتزامنا الثابت بالتصاميم الاستثنائية تمكن عملاءنا من استكشاف عصرٍ جديد من قطع الأثاث الخاصة بالأطفال، يحتفي بالإبداع والاستدامة.