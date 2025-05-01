عرض أزياء في «مول الإمارات» يحتفي بمجموعة ربيع صيف 2025

يستضيف مول الإمارات عرض أزياء حياً ومميزاً، اليوم الجمعة وغداً السبت، وذلك في قبة الموضة، وجهة عشاق السلع الفاخرة ضمن المول، حيث تحول المكان إلى منصة لعرض أزياء حي، يسلط الضوء على أحدث تشكيلات ربيع صيف 2025.

ويتقدم عارضو الأزياء على منصات لافتة باللونين الأصفر والأخضر، في عرض حي لأحدث صيحات ربيع صيف 2025، حيث تتجسد الموضة كعرض متكامل. ويمكن مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) المثبتة على المنصات لشراء الإطلالات المعروضة على الفور في مشهد مميز، يعاش ويقتنى في آنٍ.

ولإضافة مزيد من الحيوية إلى الأجواء تشهد الفعالية عرضي أزياء يومياً، يقدّمان أبرز قطع الموسم الفاخرة بأناقة نابضة بالحياة. وتُشارك الشخصية المؤثرة نادين عبدالعزيز في العروض عند الساعة 4:30 من مساء اليوم الجمعة.

تشكل هذه اللحظة الغامرة في عالم الأزياء احتفالاً جريئاً، وتحمل رسالة واضحة، تسلط الضوء على سهولة الوصول إلى السلع الفاخرة، كما تجسد الفعالية أرقى معاني الأناقة والتكنولوجيا وسرد القصص، لتوفير تجربة محسنة لا تضاهى.