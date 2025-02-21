مختبر الشارقة لتطوير الأزياء وجهة رائدة للمبدعين

أكدت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة حي الشارقة للإبداع، ورئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، أن «مختبر الشارقة لتطوير الأزياء» سيُسهم في تعزيز المشهد الثقافي الحيوي القائم في الإمارة من خلال توفير منصة للمصممين للتعاون وتبادل الأفكار.

وأضافت: «سنعمل على تمكين المصممين المحليين من أجل تطوير مهاراتهم وتنقية أعمالهم من خلال توفير بيئة داعمة مجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات، وأود التنويه إلى أن المختبر يعكس التزامنا بتعزيز الصناعات الإبداعية في الإمارة، وتشجيع الشباب على تقديم أفكار جديدة تتواكب مع تطورات صناعة الأزياء الإقليمية والدولية».

وسيعمل المختبر على تطوير نماذج وتصاميم الأزياء وفقاً لمعايير الصناعة العالمية، وإعداد أنماط رقمية متخصصة للتصنيع، وعمل نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد للأزياء، وإنتاج نماذج أولية للأزياء وبكميات محدودة (حتى 30 قطعة) إضافة إلى تقديم خدمات استشارية في مجال الإنتاج والإعداد لدخول الأسواق المحلية والعالمية، وإعداد برامج لصناع ومصممي الأزياء محلياً، وإتاحة فرص التعليم والتطوير المهني في مجال الأزياء، وممارسة الأنشطة التجارية والمشاركة في الأسواق المحلية والعالمية لإبراز تلك النماذج المبتكرة.

ومن المتوقع أن يشكل «مختبر الشارقة لتطوير الأزياء» نقطة انطلاق مهمة للمصممين المحليين نحو أسواق جديدة ومتنوعة، وسيكون بمثابة جسر يربط بين الإبداع المحلي والمتطلبات العالمية، ما يفتح آفاقاً جديدة للمصممين الطموحين.