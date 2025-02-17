سر الجيب الصغير في الجينز .. لماذا يوجد وما هي قصته الغريبة؟

إذا كنت من محبي ارتداء الجينز، فلا بد أنك لاحظت ذلك الجيب الصغير الموجود في الجزء الأمامي من البنطال، وتساءلت عن الغرض منه، في الواقع، هذا الجيب الصغير ليس مجرد زينة أو مكان لتخزين العملات المعدنية أو الولاعات، بل له تاريخ يعود إلى القرن التاسع عشر، عندما تم تصميمه لأغراض عملية محددة.

الغرض الأصلي للجيب الصغير في الجينز

يعود أصل هذا الجيب إلى شركة "ليفي شتراوس وشركاه"، التي صممت أول بنطال جينز لعمال الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشر، ففي ذلك الوقت، كان العمال ورعاة البقر يواجهون مشكلة في تخزين ساعات الجيب الخاصة بهم، والتي كانت تُعلق بسلاسل على السترة أو توضع في الجيوب، ولحماية هذه الساعات من الكسر أثناء العمل، تمت إضافة هذا الجيب الصغير إلى تصميم الجينز.

ومع انتشار الساعات اليدوية في أوائل القرن العشرين، فقد الجيب الصغير وظيفته الأصلية، لكنه استمر كجزء من تصميم الجينز.

تغير استخدام الجيب مع الوقت

في الأربعينات والخمسينات، بدأ الجنود والعمال في استخدام هذا الجيب لتخزين أشياء صغيرة مثل الولاعات، خاصة ولاعة "زيبو"، التي كانت تحتاج إلى أن تبقى في وضع مستقيم لمنع تسرب الوقود، مع مرور الوقت، أصبح الجيب الصغير يُستخدم لتخزين العملات المعدنية أو الإيصالات، أو حتى كعنصر زخرفي.

حقائق أخرى مثيرة عن الجينز:

الخيط البرتقالي: تم اختيار اللون البرتقالي للخياطة في جينز "ليفايز" ليتناسب مع المسامير النحاسية المستخدمة في تعزيز متانة الجينز.

طبقات العجان (المنطقة بين الساقين): تم تصميم هذه الطبقات بمنحنيات خاصة لزيادة الراحة والمتانة.

المسامير المعدنية: تمت إضافتها لتقوية الجيوب ومنعها من التمزق، وهي فكرة الخياط جاكوب ديفيس، الذي ساهم مع ليفي شتراوس في ابتكار الجينز.

حقائق قد لا تعرفها عن الجينز:

أصل الجينز: كان الجينز في البداية ملابس عمل لعمال المناجم والمزارعين.

اللون الأول: كان الجينز الأول بني اللون، وليس أزرق كما نعرفه اليوم.

موديل 501: تم إطلاق هذا الموديل الشهير من "ليفايز" عام 1890، وما زال يُنتج حتى الآن.

الجينز الممزق: على الرغم من أنه يعتبر موضة حديثة، إلا أنه ظهر لأول مرة في السبعينات وأصبح مرتبطًا بفرق الروك في التسعينات.

حظر الجينز: في الخمسينات والستينات، كان الجينز يعتبر لباسًا متمردًا، وتم حظره في بعض المدارس والمطاعم.

نصائح الغسل: في الماضي، كان الجينز يُغسل نادرًا للحفاظ على قماشه، وحتى اليوم ينصح بعض الخبراء بعدم غسله بعد كل استخدام.

الإقبال العالمي: يتم بيع أكثر من 1.2 مليار زوج جينز سنويًا حول العالم، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المستهلكين، تليها الصين وأوروبا.

هكذا، تحول الجيب الصغير من عنصر عملي لحماية ساعات الجيب إلى جزء من تاريخ وثقافة الجينز الذي نعرفه اليوم.