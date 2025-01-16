تحتفي تيفاني آند كو بجوانب الحب المتعددة مع مجموعاتها الأيقونية

تُجسّد تيفاني آند كو جوهر الحب بأوجهه المتعددة عبر مجموعاتها الأيقونية: "لوك من تيفاني"، "تي من تيفاني"، "هاردوير من تيفاني"، "نوت من تيفاني"، "جان شلومبرجيه سيكستين ستون من تيفاني"، و"تيفاني سيتينغ®، خاتم الخطوبة الأكثر شهرة في العالم. منذ تأسيسها في العام 1837، رسّخت تيفاني مكانتها من خلال حرفيتها العالية، جودتها اللامتناهية، وسعيها المستمر للتميز، مقدمة تصاميم تعبّر بصدق عن الحب من خلال قطع أيقونية تمثل كل منها جانبًا فريدًا من جوانب الحب.

لوك من تيفاني

تمثل مجموعة "لوك من تيفاني" رمزًا لحماية الحب. مستوحاة من بروش قفل يعود تاريخه إلى العام 1883 من أرشيف تيفاني، كان هذا القفل يحمل نقشًا يقول "بإيمان وحب"، ويُهدى من الزوج إلى زوجته كرمز للحماية والاعتزاز بالحب. يُذكرنا القفل بأهمية الالتزام بالحفاظ على الحب وصيانته، وهو تقليد يستمر حتى اليوم، حيث يعلق الأزواج أقفالًا تحمل أحرفهم الأولى على الجسور كرمز لحبهم الأبدي، قبل أن يلقوا المفتاح في الماء كدليل على التزامهم. كما يمكن أن تمثل الأقفال وعدًا للذات، تجسيدًا للقوة والحماية في رحلة الإنسان الشخصية. صُمم سوار "لوك" ليعانق المعصم بشكل مثالي، مما يرمز إلى التناغم والاتحاد.

تي من تيفاني

ترمز مجموعة "تي من تيفاني" إلى إمكانيات الحب والبدايات الجديدة. يمثل حرف "T" اسم الدار وعلامتها المميزة، وقد ظهر لأول مرة في أرشيف تيفاني من العام 1975. يعكس التصميم الخطوط النظيفة والمتقاطعة لمدينة نيويورك، ويجسد المدينة كمكان للإمكانات والفرص. يُغلق تصميم سوار "تي ون" ليُشكل دائرة متكاملة، مع تفاصيل مخفية بعناية لإضفاء مظهر سلس وأنيق. يعبر شعار "تي سمايل" عن التفاؤل والفرح، في حين يُعد "تي واير" أول سوار في عالم تصميم المجوهرات يستخدم تقنية الأسلاك المرنة.

هاردوير من تيفاني

تمثل مجموعة "هاردوير من تيفاني" قوة الحب وتمكينه. مستوحاة من سوار يعود إلى العام 1962 من أرشيف تيفاني، تم إعادة تخيله ليصبح تعبيرًا جريئًا وقويًا. خلال ستينيات القرن الماضي، كانت نيويورك مركزًا نابضًا للثقافة والإبداع. تتميز حلقات "هاردوير" بتصميم مزدوج وترتيب ثنائي، مما يجعلها رمزًا أيقونيًا يعكس طابع القوة. يصقل حرفيو تيفاني كل حلقة يدويًا لإنتاج سلسلة انسيابية ومريحة، مع مشبك خفي يضمن مظهرًا مثاليًا من جميع الزوايا.

نوت من تيفاني

ترمز مجموعة "نوت من تيفاني" إلى روابط الحب المتينة. يعود هذا التصميم إلى العام 1889، حيث كانت الأقواس رمزًا بارزًا في إرث تيفاني. ترمز العقدة إلى الالتزام بالحب، أو ذكرى عزيزة، أو وعد خاص، أو رابطة بين شخصين. وفي بعض الثقافات، تعتبر العقدة رمزًا للحظ الجيد. ويتميز تصميم العقدة بجماله النحتي الذي يجمع بين الأناقة والأنوثة، مع مشبك مخفي يتم فتحه بالضغط على الطرف السفلي للعقدة.

جان شلومبرجيه سيكستين ستون من تيفاني

تمثل مجموعة "سيكستين ستون" قدرة الحب على جمع الأشياء الثمينة معًا. صُممت لأول مرة في العام 1959 كخاتم زفاف من إبداع جان شلومبرجيه، وكان مستوحى من جذور عائلته في النسيج بفرنسا ومسيرته المبكرة في الأزياء الراقية. يعكس التصميم غرزة الصليب، ليُذكرنا بكل لحظة وعد وإنجاز في رحلاتنا. يظهر التصميم وكأن الألماس متصل بخيوط معدنية ثمينة، ويتطلب كل خاتم أكثر من 12 ساعة من العمل اليدوي لحرفيي تيفاني.

تيفاني سيتينغ® :خاتم الخطوبة الأكثر شهرة في العالم

يجسد "تيفاني سيتينغ®" الجوانب المختلفة للحب، حيث قدّمه تشارلز لويس تيفاني في العام 1886 ليعيد تعريف معايير خواتم الخطوبة. في أواخر القرن التاسع عشر، كانت خواتم الخطوبة تُزين بتفاصيل معقدة وأحجار كريمة منخفضة على السوار، لكن أحدث السيد تيفاني ثورة في التصميم حيث وضع الألماس في مركز الاهتمام.

يُعتبر"تيفاني سيتينغ®" أول تصميم في التاريخ يرفع الألماس عن السوار، مما يتيح له التألق بكل زواياه. ويتميز الإطار بستة شوكات مدروسة بعناية وحزام حاد مصمم بدقة فائقة على يد حرفيي تيفاني، مما يرفع الألماس البراق المستدير إلى الضوء لتحقيق أقصى درجات اللمعان. يتميز كل خاتم من هذه المجموعة بألماس بتصنيف ثلاثي ممتاز، وهو الأعلى في معايير الصناعة. وعلى الرغم من كثرة المحاولات لتقليده، يبقى "تيفاني سيتينغ®" الرمز الأسمى للحب والمثال الذي لا يُضاهى.