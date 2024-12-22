مهرجان «رحالة الإمارات» ينطلق في ندوة الثقافة والعلوم

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح بحضور الشيخ فيصل بن عبيد بن سهيل آل مكتوم، وعوض محمد بن الشيخ مجرن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان «رحالة الإمارات»، أول من أمس، النسخة الثانية عشرة من الحدث، وذلك في ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

جمع المهرجان، رحالة من العالم جابوا مختلف البلدان بوسائل مختلفة على مدى أعوام كثيرة، وحققوا أرقاماً قياسية عالمية مشهوداً لها، ليلتقوا في دبي مدينة المهرجانات وعشق الأرقام القياسية.

معرض صور

وتخلل الحدث معرض للصور يُبرز مراحل الترحال والسفر لكل رحَّالة، متضمناً خرائط ومسارات ترحالهم، ومحاضرات استعرض فيها الرحالة المشاركون أفلامهم ورحلاتهم المدوَّنة وطرق ووسائل إنجازاتهم عبر البر والبحر والجو، ليتبادلوا خبراتهم ويُطلعوا الجمهور على قصصهم وتجاربهم.

وزار المهرجان أكثر من عشرة آلاف زائر، وشهد فعاليات وأنشطة مرافقة كعروض السيارات الفارهة وعروض الكلاب البوليسية لشرطة دبي، كما ضم رحالة مشاركين كثراً من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس الخليج العربي ومن دول العالم، منهم من ارتحل حول العالم بالسيارات عبر القارات على مدى سنين، ومنهم من سافر على الدراجة النارية أو الجمال والخيول والطائرات والقوارب البحرية.

مشاركون

وشارك في المهرجان فريق رحالة الإمارات الذي جاب العالم على السيارات وزار أكثر من 100 دولة، وذلك منذ عام 1996، بدعم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتسلَّق فريق رحالة الإمارات بالجمال، لأول مرة في التاريخ، أعلى قمة في أفريقيا، ووصل إلى قمة جبل كليمنجارو.وفريق دبي رايدرز الذي قطع على الدراجة النارية أكثر من 62 ألف كيلومتر، وزار أكثر من 45 بلداً تحت شعار التسامح بين الشعوب والتعرف إلى دولة الإمارات.

والرحال أحمد القاسمي الذي جاب العالم على ظهر الجمال وعبر أفريقيا بأول رحلة من نوعها.والرحال السعودي مشعل السديري الذي جاب العالم بالدراجة النارية والطائرة ذات المحرك الواحد. والعائلة الأرجنتينية فريق زاب فاملي.

والرحالة الهولندية مانون أوبزيرت التي انطلقت من هولندا إلى القطب المتجمد الجنوبي عبر أفريقيا وكان على الجرار الزراعي.