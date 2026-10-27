أسبوع دبي للموضة يختتم فعالياته بعروض عالمية ورؤى إبداعية



اختُتمت فعاليات نسخة ربيع وصيف 2027 من أسبوع دبي للموضة الذي أقيم خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري، مع عروض ختامية قدّمها ثلاثة مصمّمين، تغنّت بالرؤى الإبداعية المبتكرة والتصاميم الفريدة التي تحمل بصمات متميزة تعكس ثراء مشهد الموضة العالمي وتنوعه.



ونجح أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، في توفير منصة إبداعية استقطبت نخبة من ألمع المصمّمين من المنطقة والعالم وروّاد قطاع الأزياء ووسائل الإعلام، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للموضة والإبداع.



قدمت علامة «كريستوفر إيطاليا» مجموعتها لموسم ربيع وصيف 2027، مستلهمة تصاميمها من جمال الحدائق الإيطالية الآسر للاحتفاء بإرث عريق من فن إتقان تصميم الأزياء. وقد اجتمعت الألوان المشرقة والتفاصيل المدروسة بدقة وقطع الجلد المتقنة بحرفية عالية في مجموعة ساحرة من الحقائب والأحذية، التي جسّدت الأناقة العصرية وأسلوب الحياة الإيطالي الأصيل. وشهد هذا العرض مشاركة بيا وورتزباخ جونسي، المتوّجة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2015، والتي أضفت حضوراً لافتاً على منصات عرض أسبوع دبي للموضة.



وقدمت دار الأزياء الفيتنامية «جوزيفين» مجموعتها للأزياء الجاهزة بعنوان «Le Jardin de Joséphine»، التي جسّدت رؤية هذه العلامة الإبداعية في تصاميم مستوحاة من جمال الطبيعة وسحر حدائقها. واحتفت هذه المجموعة بالقصّات الأنثوية والتفاصيل المدروسة بدقة والتصاميم العصرية، في انعكاس لأسلوب العلامة المتفرّد في تقديم الأزياء الجاهزة بروح متجدّدة وعصرية.



واختتم المصمّم الهندي تارون تاهيلياني فعاليات نسخة ربيع وصيف 2027 من أسبوع دبي للموضة مع عرض بعنوان «The Many Moods of TT»، يحتفي بثلاثة عقود من الإبداع الهندي في تصميم الأزياء الراقية والحرفية المتوارثة والرؤى المتجدّدة في عالم التصميم. وجسّدت المجموعة بصمة هذا المصمّم الفريدة التي تجمع بامتياز بين الأصالة والحداثة، من خلال تشكيلة من فساتين الزفاف والمناسبات وأزياء الرجال والأزياء الراقية. وتألقت النجمة اللبنانية مايا دياب بإطلالة استثنائية خلال هذا العرض، الذي اختُتم بباقة من تصاميم القفطان التي تشعّ أناقة ورقياً، والمعاطف الطويلة وإكسسوارات الرأس ذات التصاميم المبتكرة، في خطوة تعلن عن انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة الدار مع استعدادها لافتتاح أول متاجرها في دبي.