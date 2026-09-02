أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2027 ينطلق 22 أكتوبر المقبل

يعود أسبوع دبي للموضة إلى حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2027، من 22 إلى 26 أكتوبر 2026، ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة وجهة عالمية للموضة والإبداع.

وتقدّم هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، قائمة مميزة من العروض والفعاليات التي تلقي الضوء على ألمع المواهب التي تتغنّى بها المنطقة، في ظل مواصلة دعم المواهب الناشئة وتمكينها من الوصول إلى الساحة العالمية.

وستستقطب نسخة ربيع وصيف 2027 نخبة من المصمّمين، فضلاً عن الجهات الراغبة بالشراء وأبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأزياء.

وبالإضافة إلى عروض الأزياء المرتقبة، توفر هذه النسخة العديد من الفرص للتواصل وتعزيز شبكة العلاقات بين المصمّمين والجهات الراغبة بالشراء ونخبة مرموقة من تجار البيع بالتجزئة ووسائل الإعلام.

وسيستقبل برنامج الجهات الراغبة بالشراء تجار البيع بالتجزئة للاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء من خلال حجز المواعيد الخاصّة في صالات العرض والمشاركة في عروض المصمّمين الحصرية، في ظل توفير فرص إبرام الشراكات المحتملة وبناء علاقات راسخة مع مختلف الجهات المعنية في قطاع الأزياء.

تجدر الإشارة إلى أن أسبوع دبي للموضة بدأ باستقبال طلبات مشاركة المصمّمين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، علماً أن لجنة اختيار المصمّمين ستقوم بمراجعة كل طلب واعتماده، لضمان اختيار نخبة مميزة من المواهب التي تجسد مشهد الموضة المتنامي في المنطقة.

ويمكن للمصمّمين تقديم طلبات المشاركة ومعرفة المزيد عبر الرابط التالي:



www.dubaifashionweek.org