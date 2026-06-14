«فستان غينيس الذهبي» نجم معرض الساعات والمجوهرات بالشارقة

يواصل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز إكسبو الشارقة، ترسيخ مكانته إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الذهب والمجوهرات، عبر استقطاب كبرى الشركات والعلامات المحلية والدولية، التي تستعرض أحدث ابتكاراتها من التصاميم الحصرية والقطع النادرة، في مزيج يجمع بين الإبداع الفني والحرفية العالية.

وشهدت الدورة الحالية عرض مجموعة من أبرز القطع الاستثنائية، التي لفتت أنظار الزوار، وفي مقدمتها الفستان الذهبي الفريد، الذي تعرضه مجوهرات الرميزان للمرة الأولى، والمصنوع من أكثر من 10 كيلوغرامات من الذهب الخالص عيار 21، وبقيمة تبلغ 5 ملايين درهم، والمسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كـونه «أثمن فستان ذهبي في العالم»، إلى جانب مجموعة تصاميم جديدة، يتم الكشف عنها حصرياً خلال المعرض.

كما قدمت مجموعة الشعيبي للمجوهرات مجموعة «أورا موسى»، التي تم تطويرها بالتعاون مع المصممة الإماراتية شما الحلامي، إلى جانب مجموعة «الشيخة هند»، التي أطلقت العام الماضي، إضافة إلى أكثر من 500 تصميم جديد في قطاع الألماس، بما يعكس توجه المجموعة نحو الابتكار وتقديم تصاميم حصرية.

وفي السياق ذاته، عرضت مجوهرات العربية قطعاً فنية فريدة حاصلة على أرقام قياسية في موسوعة غينيس، من بينها «برواز الاتحاد»، الذي يجسّد معالم الإمارات السبع في تصميم واحد، إلى جانب أكبر مرآة في العالم، وأكبر مرتعشة في العالم.

أما «جوهرة للمجوهرات» فقدّمت مجموعة واسعة من التصاميم الفاخرة، أبرزها مجموعة «النخلة» المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً، والمرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.