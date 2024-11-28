مكتب أبو ظبي للاستثمار ودار "بياجيه" Piaget يحتفلان بمرور 150 عاماً من المهارة الحرفية

أعلنت دار الساعات والمجوهرات "بياجيه" Piaget، التي تأسست عام 1874 في قرية "لا كوت-أو-فيه" السويسرية La Côte-aux-Fées، عن شراكة استراتيجية مع مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO)، للاحتفال بالذكرى الـ150 على تأسيسها، في أبو ظبي.

ويكشف هذا الحدث الحصري عن مجموعة "أسِنس أوف إكستراليغنزا" Essence of Extraleganza للمجوهرات الفاخرة من "بياجيه" Piaget، التي تُكرّم 150 عامًا من الحرفية، والفن، وصناعة الساعات الفاخرة والمجوهرات الراقية. ولا تعكس هذه المناسبة البارزة التزام الدار بالتميّز فحسب، بل تُعزّز كذلك مكانة أبو ظبي المتنامية كوجهة عالمية للعلامات المتميّزة ومجال البيع بالتجزئة للمنتجات الفاخرة.

يُقام هذا المعرض في فندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال" Mandarin Oriental في أبو ظبي، حيث يجمع بين الديناميكيّة العصريّة وحرية التعبير الفني التي ميّزت حقبتَي الستينيات والسبعينيات، ويربط بسلاسة بين الماضي والحاضر عبر ابتكارات تُجسّد روح الدار الجريئة والمفعمة بالبهجة.

هذا وقد صرّح "بنجامين كومار"، المدير التنفيذي لدار "بياجيه" Piaget قائلاً: « تُمثّل الثقة التي منحها برنامج أبو ظبي ريتال لدار "بياجيه" Piaget شرفاً كبيراً لنا، ممّا يُؤكّد على العلاقة الوطيدة والعميقة التي تربط الدار بالمنطقة. ويُعدّ عرض خبرات "بياجيه" Piaget الاستثنائية ورؤيتها المتميزة ضمن هذا الإطار الفريد امتيازًا نادرًا بالفعل. »

ومن جهتها قالت "نورا الفولاذي"، من برنامج أبو ظبي ريتال، التابع لمكتب أبو ظبي للاستثمار: « نفتخر بالتعاون مع "بياجيه" Piaget في هذه المحطّة البارزة من تاريخ شريكتنا السويسريّة، انطلاقاً من التزامنا المشترك بالتميّز والابتكار. ويُؤكّد حدث "أسِنس أوف إكستراليغنزا" Essence of Extraleganza تفانينا بتعزيز الشراكات العالمية التي تُسهِم في إثراء اقتصادنا، وترسيخ مكانة أبو ظبي كعاصمة للمنتجات الفاخرة المُختارة. »

وفي إطار التزام مكتب أبو ظبي للاستثمار للارتقاء بتجربة التسوق في أبو ظبي للمواطنين، والمقيمين، والسياح، والشركات، والمستثمرين، يتعاون برنامج أبو ظبي ريتال مع علامات تجارية رائدة عالميًّا لجلب أحدث وأروع ابداعاتها إلى الإمارة.

وقد تعاونت دار "بياجيه" Piaget أيضاً مع مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI) في أبو ظبي، وهي منظمة تُعنى بالتمكين الاجتماعي ودعم الحرف اليدوية المحلية، ممّا يُتيح للحدث الخاص بالذكرى السنوية أن يكون منصّة لإحداث تأثير اجتماعي هادف وإحياء الحرف التقليدية مثل السدو، والتلّي، والخوص.

وقالت "بترونيل دو بارسيفال"، المديرة الإدارية لدار "بياجيه" Piaget في منطقة الشرق الأوسط، والهند، وتركيا: « يسرّنا أن نحتفل بهذه المناسبة البارزة في أبو ظبي، المدينة التي تتميز بتراثها الغني وحيويتها الثقافية. ونحن لا نحتفي بمرور 150 عامًا على تأسيس الدار فحسب، بل أيضًا ببزوغ فجر جديد.»

تجسّد هذه الشراكة إيمان دار "بياجيه" Piaget بأهمية بناء روابط هادفة تجمع بين مختلف مجالات الإبداع، من التراث والمهارات الحرفية إلى الابتكارات المعاصرة، مسترشدةً بشعار الدار: "اسعَ دائمًا إلى تقديم أفضل ممّا هو مُتوقّع منك".

في هذه المناسبة، يسرّ دار "بياجيه" Piaget أن تعلن عن تألّق كل من "آبو ناتاوين"، و"غابرييل كونيسيل بوزولي"، و"أديتي راو حيدري"، و"بادماناب سينغ"، و"آيتشا آيشين توران" بمجوهرات الدار الراقية خلال عشاء احتفاليّ أُقيم في فندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال" Mandarin Oriental في أبو ظبي، تلاه أداءً استثنائيًّا لفرقة "كول أند ذا غانغ" Kool & the Gang.

"آبو ناتاوين"

يضع "آبو ناتاوين"، الممثل التايلاندي والسفير العالمي لعلامة "بياجيه" Piaget، دبّوساً زينيًّا من مجموعة "لايملايت صاني سايد أوف لايف" Limelight Sunny Side of Life.

تحتفي هذه القطعة بثقافة الفرح، وتُشكّل دعوة لعيش الحياة بلا حدود تحت أشعّة الشمس في أجمل الأماكن في العالم. فالشمس هي مصدر فرح، تُدفّئ القلوب وتُبهِج العقول. وبأشعتها المتألقة، تغمر العالم بألوان دافئة وعذبة تمتد من الشروق حتى الغروب.

تم تصميم العيدان الذهبية المرصّعة بالماس لمحاكاة أشعة الشمس وبريقها الآسر. وتأتي حبّات الماس الأبيض، والبيريل الأصفر، والعقيق الأحمر لتُعيد إلى الأذهان تألق الشمس وألوانها المشرقة. كما أضيفت مفاصل عشوائية على أشعة الشمس لإبراز هذه التفاصيل المتلألئة والتفاعل بسلاسة مع حركات الجسم.

فرقة "كول أند ذا غانغ" Kool & the Gang

يتألّق أعضاء الفرقة الموسيقيّة الأمريكية "كول أند ذا غانغ" Kool & the Gang وأصدقاء دار "بياجيه" Piaget، بقطع استثنائية من مجموعات المجوهرات الراقية والساعات الفاخرة. وقد أضافت هذه التصاميم لمسة من السحر والفخامة إلى حضورهم الأيقوني على المسرح.

ساعة "ألتيبلانو براشس سكاليتن" Altiplano Precious Skeleton

تأتي ساعة "ألتيبلانو براشس سكاليتن" Altiplano Precious Skeleton بقطر 38 مم. جسم الساعة مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مطليّ بالروديوم، ومرصّع بـ78 ماسة ذات قصّة مخروطية (حوالى 0.71 قيراطاً). البكلة مرصّعة بـ24 ماسة ذات قصّة مخروطية (حوالى 0.05 قيراطاً). الناحية الخلفية مصنوعة من الكريستال الصفيري. نظام الحركة هيكلي ميكانيكي أوتوماتيكي رفيع جدًّا Manufacture Piaget 1200D1، مصنوع من الذهب الأبيض عيار 14 قيراطاً (3 مم). ويأتي مرصّعاً بـ58 ماسة ذات قصّة مخروطيّة (حوالى 0.18 قيراطاً)، و11 حجر صفير بقصّة الكابوشون (حوالى 0.17 قيراطاً)، بالإضافة إلى 234 حجر صفير ذات قصّة مخروطيّة (حوالى 0.70 قيراطاً). تتوفّر الساعة بإصدار محدود من 28 قطعة.

ساعة المجوهرات الراقية "بياجيه بولو" Piaget Polo

تأتي ساعة المجوهرات الراقية "بياجيه بولو" Piaget Polo بقطر 36 مم. جسم الساعة مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مطليّ بالروديوم، ومرصّع بـ259 ماسة (حوالى 3.35 قيراطاً). القرص مرصّع بالكامل بـ116 ماسة (حوالى 3.86 قيراطاً). السوار مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مطليّ بالروديوم، ومرصّع بـ1018 ماسة (حوالى 9.34 قيراطاً). نظام الحركة ميكانيكي أوتوماتيكي Manufacture 501P1. تتوفّر الساعة بإصدار مُرقّم.

ساعة "بياجيه بولو أمبيرادور توربيّون" Piaget Polo Emperador Tourbillon

تأتي ساعة "بياجيه بولو أمبيرادور توربيّون" Piaget Polo Emperador Tourbillon بقطر 46.5 مم. جسم الساعة مصنوع من الذهب الزهريّ عيار 18 قيراطاً، مرصّع بـ228 ماسة ذات قصّة مخروطية (حوالى 1.8 قيراطاً). التاج مرصّع بـ10 حبات ماس ذات قصّة مخروطيّة ( حوالى 0.2 قيراطاً). الناحية الخلفية مصنوعة من الكريستال الصفيري الصغير الحجم. نظام الحركة ميكانيكي أوتوماتيكي توربيّون رفيع جدًّا Manufacture Piaget 1270P، مزوّد بمؤشر لاحتياطي الطاقة في الناحية الخلفيّة. الوزن المتأرجح مصنوع من البلاتين. تتوفّر الساعة بإصدار مُرقّم.

ساعة "بياجيه بولو أمبيرادور توربيّون" Piaget Polo Emperador Tourbillon

تأتي ساعة "بياجيه بولو أمبيرادور توربيّون" Piaget Polo Emperador Tourbillon بتصميم الهيكليّ على شكل وسادة بقطر 46 مم. جسم الساعة مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مطليّ بالروديوم، ومرصّع بـ228 ماسة ذات قصّة مخروطية (حوالى 1.83 قيراطاً). التاج مرصّع بـ10 حبات ماس ذات قصّة مخروطيّة ( حوالى 1.19 قيراطاً). الناحية الخلفية مصنوعة من الكريستال الصفيري. نظام الحركة أوتوماتيكي هيكليّ توربيّون رفيع جدًّا Manufacture Piaget 1270P (5.5 مم). تتوفّر الساعة بإصدار محدود ومُرقّم.

"غابرييل كونيسيل بوزولي"

تتألّق عارضة الأزياء وسيدة الأعمال "غابرييل كونيسيل بوزولي" بطقم من مجموعة المجوهرات الراقية "شيميرينغ تشاينز" Shimmering Chains.

مجموعة "شيميرينغ تشاينز" Shimmering Chains

منذ عام 1959، أصبحت المجوهرات الراقية تُمثّل التعبير الأبرز عن الحرفية والإبداع الاستثنائي لدار "بياجيه" Piaget. وتُعدّ هذه المجموعة شهادة حية على السعي المستمر وراء الجمال الذي لا مثيل له، حيث يلتقي الماضي مع الحاضر في تناغم يعيد تعريف الفخامة. دائمًا ما تكون قطع المجموعة غامضة في تفسيرها، ولكن يسهل التعرّف عليها فوراً، وهي تُجسّد روح كيمياء "بياجيه" Piaget الفريدة: جوهر الأناقة الاستثنائيّة ("أسِنس أوف إكستراليغنزا" Essence of Extraleganza).

قلادة "شيميرينغ تشاينز" Shimmering Chains

تتألف القلادة من أربع سلاسل مختلفة، يتميز كل منها بتصميم فريد، ما يعكس خبرة "بياجيه" Piaget الاستثنائية في صناعة السلاسل. يصنع الحرفيّون الخبراء الحلقات بدقة فائقة باستخدام مهارات تقليدية طورتها الدار منذ حقبة الستينيات، ثمّ يجمعونها ويُزيّنونها بأسلوب يجعل كل سلسلة مختلفة عن الأخرى.

كان التحدي يتمثّل في تجميع السلاسل المختلفة، بحيث تتمتّع كل سلسلة بدرجة فريدة من الحركة، مع ضمان ملاءمة القلادة بشكل مثالي عند وضعها.

تم رفع أحجار الزمرد بقصّة ماركيز، وهي قصّة مميزة لدار "بياجيه" Piaget، لتبرز ألوانها الساحرة وتبتكر تباينًا لافتًا مع الذهب الأبيض المستخدم في السلاسل.

كما تم ترصيع الزمرد الاستثنائي داخل سلسلة ذهبية ملتوية، كتحية إلى خبرة "بياجيه" Piaget التاريخيّة في صياغة الذهب.

صُممت أحجار الزمرد على شكل كمثرى بأسلوب يُتيح الحركة السلسة عند وضع القلادة.

قلادة قابلة للتحويل: ابتكر الحرفيون نظامًا فريدًا يسمح بإزالة الناحية السفلية من القلادة المرصّعة بسبعة أحجار زمرد (من كولومبيا). يمكن وضع القلادة بثلاث طرق مختلفة!

تأتي هذه القلادة بتصميم جريء يعكس أسلوب "بياجيه" Piaget السبّاق، وهي مستوحاة من العصر الذهبي الإبداعي للدار.

سوار "شيميرينغ تشاينز" Shimmering Chains

يتألف السوار من أربع سلاسل مختلفة، يتميز كل منها بتصميم فريد، ما يعكس خبرة "بياجيه" Piaget الاستثنائية في صناعة السلاسل. يصنع الحرفيّون الخبراء الحلقات بدقة فائقة باستخدام مهارات تقليدية طورتها الدار منذ حقبة الستينيات، ثمّ يجمعونها ويُزيّنونها بأسلوب يجعل كل سلسلة مختلفة عن الأخرى.

كان التحدي يتمثّل في تجميع السلاسل المختلفة، بحيث تتمتّع كل سلسلة بدرجة فريدة من الحركة، مع ضمان ملاءمة السوار بشكل مثالي عند وضعه.

تم رفع أحجار الزمرد بقصّة ماركيز، وهي قصّة مميزة لدار "بياجيه" Piaget، لتبرز ألوانها الساحرة وتبتكر تباينًا لافتًا مع الذهب الأبيض المستخدم في السلاسل.

سوار قابل للتحويل: ابتكر الحرفيون نظامًا فريدًا يسمح بفصل السوار إلى جزئين مستقلين! ويمكن وضع الجزئين كسوارين منفصلين.

خاتم "شيميرينغ تشاينز" Shimmering Chains

تم ترصيع الزمرد داخل سلسلة ذهبية ملتوية، كتحية إلى خبرة "بياجيه" Piaget التاريخيّة في صياغة الذهب.

مظهر جريء ثنائي اللون: تم ابتكار الخاتم باستخدام سلسلتَين تتميّزان بنمط فريد من الذهب الأبيض والزهريّ.

يتجلّى الاهتمام بأدقّ التفاصيل مع صفيحة زخرفية مفتوحة داخل الترصيع.

أقراط "شيميرينغ تشاينز" Shimmering Chains

تتألف الأقراط من سلسلتَين مختلفتين، يتميز كل منها بتصميم فريد، ما يعكس خبرة "بياجيه" Piaget الاستثنائية في صناعة السلاسل. يصنع الحرفيّون الخبراء الحلقات بدقة فائقة باستخدام مهارات تقليدية طورتها الدار منذ حقبة الستينيات، ثمّ يجمعونها ويُزيّنونها بأسلوب يجعل كل سلسلة مختلفة عن الأخرى.

يمكن وضع الحجر المرهف على الأذن اليسرى لإضفاء لمسة من الأناقة.

يتألق التصميم بتدرج أحجار الزمرد بقصّة ماركيز، وهو التوقيع المميز لعلامة "بياجيه" Piaget، ما يمنح الأقراط حركة عصرية ومشرقة.

"أديتي راو هادري"

تضع الممثلة والمغنية الموهوبة "أديتي راو هادري" ساعة المجوهرات الراقية بشكل قلادة طويلة "بياجيه سوينغينغ سوتوار" Piaget Swinging Sautoir.

ساعة المجوهرات الراقية بشكل قلادة طويلة "بياجيه سوينغينغ سوتوار" Piaget Swinging Sautoir

يتمحور إبداع "بياجيه" Piaget حول السعي المستمر نحو الابتكار التقني. إنّ الرؤى الخيالية التي تنبثق من استديو التصميم تُلهم الحرفيّين لتحقيق مستويات متقدمة من البراعة التقنية، والدقة، والإتقان. وفي الوقت ذاته، ينطلق الخبراء، والكيميائيون، والمهندسون في مركز الابتكار بمهمة ايجاد حلول جديدة وابتكار تقنيات ومواد حديثة، سواء لتلبية احتياجات اليوم أو المستقبل.

لابتكار ساعة "سوينغينغ سوتوار" Swinging Sautoir المذهلة، المستوحاة من تصميم يعود إلى العام 1969، تمت دراسة عملية الصياغة اليدوية للسلسلة الذهبية بدقة فائقة من خلال استخدام تقنية الهندسة العكسية للتصميم الأصلي. وقد أُعيد إنتاج التقنية الدقيقة التي تتطلب التفاني في لف وتشكيل خيوط الذهب عيار 18 قيراطاً، مع تحسينها لتصل إلى درجة إتقان تتجاوز المهارة التي تم تطبيقها قبل حوالي 50 عاماً. يتناقض ذلك مع العملية المتقدمة ذات التقنية العالية المستخدمة في صنع جسم الساعة ذاته، حيث تم تحسين التصميم التقليدي وإتقانه ليتفوق على ما تم تحقيقه في السابق.

مهراجا جايبور، "بادماناب سينغ"

يضع لاعب البولو الهندي وعضو العائلة المالكة السابقة في ولاية جايبور، "بادماناب سينغ"، المعروف بلقب "باشو"، ساعة "بياجيه بولو 79" Piaget Polo 79 الأيقونية.

ساعة "بياجيه بولو 79" Piaget Polo 79

تأتي ساعة "بياجيه بولو 79" Piaget Polo 79 بقطر 38 مم. جسم الساعة، والقرص، والسوار مصنوعة جميعها من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً. يظهر التوقيع المميز لعلامة "بياجيه" Piaget في التناوب بين الزخارف المحفورة والعناصر الذهبية المعززة بمظهر حريريّ. يندمج السوار بشكل كامل مع جسم الساعة. البكلة قابلة للطي ومصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً. الناحية الخلفية مصنوعة من الكريستال الصفيري. نظام الحركة أوتوماتيكي 1200P1 Manufacture بوزن متأرجح من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً.

"آيتشا آيشين توران"

تتألّق "آيتشا آيشين توران"، الممثلة التركية الشهيرة وصديقة الدار، بطقم مذهل من المجوهرات الراقية.

قلادة من المجوهرات الراقية

تتجاوز "بياجيه" Piaget القواعد التقليدية للمجوهرات الراقية بتقديم طقم كامل مصنوع من التيتانيوم.

تتميّز هذه المادة المبتكرة بخفة وزنها مقارنةً بالذهب، ممّا يُوفّر أقصى درجات الراحة ويمنح شعوراً أشبه بالبشرة الثانية عند وضعها. كما يتيح التيتانيوم مجموعة واسعة من الألوان، ما يفتح آفاقاً للإبداع الجريء واللامحدود. تتجاوز "بياجيه" Piaget حدود الممكن من خلال إضافة أنظمة خفيّة إلى الحلقات، مما يتيح تحويل جزء من القلادة إلى سوار (بمقاس 16) أو وضعه كقلادة قصيرة بشكل طوق بإصدار أصغر. يتزيّن الطقم بمجموعة مذهلة من أحجار الصفير الأزرق ذات القصة المخروطية (أكثر من 2200 حجر) مع ثلاثة تدرجات لونية رائعة. -- تم اختيار الأحجار بعناية فائقة من قبل خبراء علم الأحجار الكريمة لضمان التناسق المثالي في اللون، والدرجة، والشكل.