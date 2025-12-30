«قمر الذئب» 3 يناير 2026

يشهد العالم، السبت المقبل، ظاهرة فلكية نادرة؛ تتمثل في اكتمال أول بدر في العام الجديد 2026، المعروف باسم «قمر الذئب»، في إشارة إلى عواء الذئاب الذي كان يُسمع في الشتاء القارس تاريخياً. ويظهر القمر مساء اليوم نفسه عند الغسق بين كوكب المشتري الساطع ونجم بولوكس في كوكبة الجوزاء، وفقاً لما ذكرته مجلة فوربس.

ويتزامن اكتمال القمر مع ما يُعرف بـ«يوم الحضيض الشمسي»، حيث تصل الأرض أقرب نقطة من الشمس على مسافة تقارب 91.4 مليون ميل. ورغم هذا القرب يستمر فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي نتيجة ميل محور الأرض وليس المسافة عن الشمس.

كما تشهد سماء الأحد 4 يناير ذروة زخة شهب الرباعيات، التي قد يظهر خلالها ما يصل إلى 120 شهاباً في الساعة في أفضل الظروف. ومع ذلك، فإن سطوع القمر سيحد من رؤية الشهب الخافتة، لتظهر فقط الأكثر لمعاناً، ويبدأ مصدرها في منطقة قريبة من كوكبة العواء فوق الأفق الشمالي الشرقي.