توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة، إلى أن فصيلة من الخفافيش تعيش في قارة أمريكا الجنوبية، يمكنها التعرف إلى فرائسها عن طريق التنصت على نداءات التزاوج، التي يطلقها الذكور لاجتذاب الإناث، وأنها تستطيع عن طريق تحليل صوت النداء، أن تحدد مكان الفريسة ونوعها وحجمها، وما إذا كانت تصلح كغذاء في الأساس، كما لو كانت تستعرض بيانات المتصل، من خلال خاصية «إظهار رقم الطالب» على الهاتف.

ويؤكد الباحثون من معهد سميثسونيان لأبحاث المناطق الاستوائية، أن الخفافيش من فصيلة Trachops Cirrhosus، التي تعيش في بنما وبوليفيا والبرازيل في أمريكا الجنوبية، تحدد موقع الفريسة عن طريق التنصت على النقيق الذي يطلقه الذكور من أجل اجتذاب الإناث، وأنها تستطيع تمييز الضفادع الصالحة للأكل من صوتها، وذلك من خلال خبراتها في الصيد والاقتناص.

وتعتبر نتائج هذه الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية Proceedings of the Royal Society، أول دليل علمي لإثبات أن الخفافيش تعتمد على صوت الفريسة، لتحديد سلوكياتها في مجال اختيار الضحية واقتناصها، وأن مهارات الصيد لدى الخفافيش تتحسن مع تقدمها في العمر، وخوض المزيد من تجارب الصيد.