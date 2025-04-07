ينجو من هجوم دب بالتظاهر بالموت

قالت وسائل إعلام وسكان في روسيا، إن دباً بنياً هاجم رجلاً في غابة تبعد نحو 125 كيلومتراً عن موسكو، فأصابه بجروح بالغة في وقت تزايدت فيه رؤية الدببة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

ونقل موقع إخباري عن أحد أقارب الرجل، الذي نجا من الهجوم بالتظاهر بالموت، قوله إن قريبه كان يجمع قرون الأيائل والغزلان التي تساقطت عندما هاجمه الدب من الخلف.

وتابع: «بدأ الدب يقضم جمجمته، ثم انقلب عليه وبدأ يأكل وجهه... بطريقة ما تظاهر بالموت ليتركه الدب وشأنه».

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المصاب اتصل بخدمات الطوارئ وانتظر لساعات قبل أن تصل إليه فرق الطوارئ التي كانت تبحث عنه سيراً على الأقدام في الغابة قرب قرية ييريميفو، ثم نقل إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وصيد الدببة مصرح به في معظم أنحاء روسيا، لكنه محظور في منطقة موسكو.

ويخرج بعض الروس إلى الغابة لجمع قرون الأيائل، حيث يمكن بيع الزوج منها بما يصل إلى 15 ألف روبل (178 دولاراً)، وهو ما يمثل نحو ثلثي الحد الأدنى للأجور الشهرية في روسيا.