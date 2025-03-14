دب خضع لجراحة في المخ يبدأ مرحلة التعافي

خرج دب بني كان قد خضع لجراحة رائدة وخطيرة في المخ في أكتوبر الماضي من شبه سبات «وبدا في حالة رائعة وسعيداً ومعافى». وكان الدب بوكي البالغ من العمر ثلاثة أعوام الذي يعيش في متنزه وايلدوود تراست في كينت بإنجلترا، يعاني من نوبات مرضية، كان يعتقد أنها ناتجة عن استسقاء دماغي (تجمع السائل في المخ)، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتقرر أن إجراء جراحة المخ هي أفضل خيار لبوكي حيث خضع لها لمدة خمس ساعات، ما يجعله أول دب أبيض مسجل يخضع لجراحة. وقالت متحدثة باسم وايلدوود: إن الدب «تعافى على نحو مثالي». وقال جون فورد رئيس قسم الدببة في وايلدوود: «إن خروج بوكي من حالة شبه السبات هي مرحلة رئيسة في تعافيه».