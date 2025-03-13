حوت نادر يفاجئ مرتادي السواحل التونسية

أشعل ظهور نادر لحوت القرش الأبيض في السواحل التونسية، متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وانتشر مقطع فيديو التقط من يخت قبالة ساحل قمرت قرب العاصمة ويظهر قرشاً أبيض يقوم بعمليات غطس ويلتهم بقايا دولفين نافق.

وقال ملتقط الفيديو: «سمكة قرش بيضاء في قمرت، شكراً للطبيعة الأم على هذا المشهد الرائع، أحد أحلامي تحقق».

وقبل أسابيع ظهر حوت القرش الكبير، الذي يصل إلى خمسة أمتار، في سواحل مدينة الشابة أيضاً وفي سواحل صفاقس شرق تونس.

ورغم موجة التعليقات المتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن خبراء أشاروا إلى أن الظهور المتواتر مؤخراً للقرش الأبيض في البحر المتوسط يعد أمراً صحياً لحماية التنوع البيولوجي في هذه البيئة البحرية.