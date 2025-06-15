أسماك القرش تتقاسم الغذاء رغم الاختلاف

يؤكد الخبراء أن معظم القروش تعتمد في جزء من غذائها على التهام جثث الكائنات البحرية النافقة، التي تطفو على صفحة المياه، وتوصلوا كذلك إلى أنه في بعض الأحيان لا تمانع القروش في تقاسم الغذاء فيما بينها، وتقتات على تلك الجيف بشكل جماعي.

وفي دراسة نشرتها الدورية العلمية «آفاق علوم الأسماك» المتخصصة في أبحاث الكائنات البحرية رصد فريق بحثي من جامعة هاواي الأمريكية واقعة تشترك فيها مجموعة من أسماك القرش من فصيلتين مختلفتين في التهام جثة تخص كائناً بحرياً، لم يتم تحديد هويته. وتقول مولي سكوت، الباحثة المشاركة في إعداد الدراسة: «على حد علمنا هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها توثيق عملية تقاسم غذاء بين القروش من فصيلة قرش النمر والقرش المحيطي ذي الطرف الأبيض بشكل متزامن وسلمي».