علماء يعثرون على أسماك فقارية عاصرت القرن التاسع عشر وأعمارها تتجاوز التوقعات بثلاثة أضعاف

في اكتشاف علمي لافت يعيد رسم تصورات العلماء عن أعمار الكائنات المائية، كشف باحثون أن نوعاً من الأسماك النهرية التي تعيش في نهر ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يصل عمره إلى 130 عاماً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التقديرات العلمية السابقة التي حددت متوسط عمره بنحو 40 عاماً.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «Communications Biology»، فإن بعض أسماك "المصاصة الزرقاء" التي تسبح حالياً في أعالي نهر ميسوري بولاية مونتانا، قد تكون فقست قبل بداية القرن العشرين، ما يجعلها من أطول الفقاريات عمراً في أمريكا الشمالية، ويضعها ضمن أكثر أنواع الأسماك النهرية إثارة لاهتمام الباحثين.

وتوصل فريق البحث، الذي شارك في قيادته أليك لاكمان من جامعة مينيسوتا دولوث، ولوك هولمكويست من إدارة الأسماك والحياة البرية والمتنزهات في مونتانا، وآلن أندروز من جامعة هاواي في مانوا، إلى هذه النتائج بعد تحليل عينات من الأسماك، والاستعانة بتقنيات متقدمة لتحديد الأعمار والتحقق منها، من بينها قياس آثار الكربون المشع الناتج عن التجارب النووية التي أجريت خلال الحرب الباردة.

ولم يقتصر الاكتشاف على طول أعمار هذه الأسماك، بل كشف أيضاً عن ظاهرة بيئية مثيرة للقلق، تتمثل في تراجع أعداد الأسماك الصغيرة مقارنة بالأفراد البالغة، الأمر الذي يشير إلى صعوبات تواجه تجدد الأجيال واستمرار النوع.

وتعيش سمكة المصاصة الزرقاء، المعروفة علمياً باسم (Cycleptus elongatus)، في 23 ولاية أمريكية، لكنها مصنفة ضمن الأنواع المهددة أو المعرضة للخطر في 22 ولاية منها.

ولاحظ الباحثون، على مدى سنوات من مراقبة تجمعات هذه الأسماك في أعالي نهر ميسوري، تزايد أحجام الأسماك المرصودة وندرة الأفراد الصغيرة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قدرتها على التكاثر وإنتاج أجيال جديدة قادرة على البقاء.

وشملت الدراسة جمع وتحليل نحو 50 سمكة خلال الفترة من 2023 إلى 2026، وأظهرت النتائج أن أكثر من 60% من العينات تجاوزت أعمارها 90 عاماً، فيما بلغ عمر بعض الأفراد نحو 130 عاماً.

ويرجح الباحثون أن تراجع انضمام الأسماك الصغيرة إلى التجمعات البالغة أصبح أكثر وضوحاً منذ إنشاء السدود الكبرى في منتصف القرن العشرين، إذ ربما أسهمت هذه المنشآت في تجزئة الموائل الطبيعية وتعطيل حركة الأسماك، وإن كانت الدراسة لم تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين السدود وتراجع تجدد الأجيال.

أعمار استثنائية

وللوصول إلى هذه الأعمار الاستثنائية، اعتمد العلماء على فحص تراكيب دقيقة داخل رؤوس الأسماك تعرف باسم «حصوات الأذن» (Otoliths)، وهي أجسام صغيرة توجد لدى نحو 97% من أنواع الأسماك، وتنمو تدريجياً طوال حياة السمكة، مكوّنة طبقات سنوية تشبه حلقات نمو الأشجار.

ومن خلال فحص هذه الطبقات تحت المجهر، يستطيع الباحثون تحديد عمر السمكة بدقة، إلا أن المهمة لم تكن سهلة في حالة المصاصة الزرقاء، نظراً لصغر حجم هذه التراكيب بصورة استثنائية.

وأوضح الباحث أليك لاكمان أن حصوات الأذن لدى هذا النوع أصغر حتى من تلك الموجودة لدى أسماك الجاموس، ما فرض تحدياً تقنياً على الفريق، قبل أن يتمكن من تطوير طريقة مناسبة لتحليلها.

وكانت المفاجأة أن عدد الطبقات المسجلة كشف عن أعمار تصل إلى 130 عاماً، وهي نتائج تجاوزت بكثير ما كان معروفاً عن دورة حياة هذا النوع، الأمر الذي استدعى التحقق منها باستخدام وسيلة علمية مستقلة.

التأريخ بالكربون

وللتأكد من دقة النتائج، استعان الباحثون بما يعرف بتقنية "التأريخ بالكربون المشع الناتج عن القنابل النووية"، وهي طريقة علمية تستفيد من البصمة الكيميائية التي خلفتها التجارب النووية في الغلاف الجوي خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

فقد أدت التجارب النووية الحرارية التي أجريت في منتصف القرن العشرين إلى ارتفاع تركيز نظير الكربون المشع «كربون-14» في الغلاف الجوي إلى أكثر من ضعفي مستوياته السابقة، وانتقلت هذه البصمة لاحقاً إلى الكائنات الحية، ومنها الأسماك.

ومن خلال قياس مستويات الكربون المشع في حصوات الأذن ومقارنتها بالتغيرات المعروفة في تركيزه عبر الزمن، تمكن العلماء من التحقق بصورة مستقلة من أعمار الأسماك التي حددوها عبر حلقات النمو السنوية.

وأشار لاكمان إلى أن هذه التقنية تعد من أكثر الوسائل موثوقية للتحقق من أعمار الكائنات طويلة العمر، إذ توفر دليلاً زمنياً مستقلاً يدعم التقديرات المستخلصة من تحليل التراكيب الحيوية.

سمكة المصاصة الزرقاء

ويضيف هذا الاكتشاف سمكة المصاصة الزرقاء إلى قائمة تضم أربعة أنواع من فصيلة أسماك المصاصة ثبت أن أفرادها يمكن أن تعيش 100 عام أو أكثر، وهي المصاصة كبيرة الفم، والمصاصة صغيرة الفم، والمصاصة السوداء، إلى جانب النوع المكتشف حديثاً.

ولم تبدأ الدراسات الحديثة في الكشف عن هذه الأعمار الاستثنائية إلا منذ عام 2019، بفضل التطور في تقنيات تحديد أعمار الأسماك والتحقق منها.

وتكتسب النتائج أهمية إضافية لأنها تتحدى الاعتقاد السائد بأن الأسماك التي تعيش في الأنهار سريعة التدفق تكون أقل عمراً من نظيراتها التي تعيش في البحيرات الهادئة، نظراً لما تتطلبه البيئات النهرية من طاقة إضافية لمقاومة التيارات المائية والتنقل خلالها.

كما تفتح الدراسة آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين طول عمر الكائنات والتغيرات البيئية التي تتعرض لها، خصوصاً أن بعض الأسماك التي جرى فحصها كانت تعيش في النهر قبل بناء عدد من السدود التي باتت تشكل ملامح نظام نهر ميسوري اليوم.

السفينة "تايتانك"

وفي وصف لمدى غرابة هذا الاكتشاف، قال الباحث لوك هولمكويست إن أقدم سمكة عُثر عليها كانت قد فقست بعد عامين فقط من تحول مونتانا إلى ولاية أمريكية، أي في حقبة شهدت بدايات ظهور السيارات، وقبل غرق سفينة «تايتانيك» بنحو 20 عاماً.

وأضاف أن هذه الأسماك عاصرت تحولات هائلة شهدتها الطبيعة والمناطق المحيطة بالنهر على مدار أكثر من قرن، ومع ذلك لا تزال تواصل السباحة في مياهه.

عمر قياسي

ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على تسجيل عمر قياسي جديد لأسماك المياه العذبة، بل تسلط الضوء على ضرورة إعادة تقييم أساليب حماية الأنواع طويلة العمر، إذ إن استمرار الأفراد المسنة في الحياة لا يعني بالضرورة أن تجمعاتها تتمتع بصحة بيئية جيدة.

فندرة الأسماك الصغيرة تعني احتمال وجود فجوة في تعاقب الأجيال، ما قد يجعل هذه التجمعات أكثر عرضة للتراجع مستقبلاً مع نفوق الأفراد المعمرة، إذا لم تتمكن من تعويضها بأجيال جديدة.

وتؤكد النتائج أهمية الحفاظ على الموائل النهرية واستمرارية النظم البيئية، وتعزيز الدراسات طويلة الأمد التي تساعد على فهم دورة حياة الأنواع المهددة، وتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لصون التنوع البيولوجي.