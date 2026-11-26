قد لا يحتاج الذكاء المتقدم إلى دماغ كبير كما كان يُعتقد طويلاً؛ فالنحل الطنان، رغم امتلاكه أقل من مليون خلية عصبية، يستطيع حل مشكلات غير مألوفة، وتعلم مهارات معقدة من خلال مراقبة أقرانه، بل وإظهار سلوكيات تشير إلى قدرته على نقل حالات شبيهة بالمشاعر إلى أفراد مستعمرته.

وتفتح هذه القدرات اللافتة نافذة جديدة أمام العلماء لفهم الكيفية التي تطور بها الذكاء عبر التاريخ، إذ تشير أدلة متزايدة إلى أن القدرات الإدراكية المعقدة ربما لم تتطلب ظهور دوائر عصبية جديدة بالكامل، بل نشأت من خلال تعديلات تطورية على شبكات عصبية قديمة موجودة لدى الحشرات منذ ملايين السنين.

وفي مقال علمي من نوع «وجهة نظر» نُشر في مجلة «ساينس» (Science)، يستعرض الباحثان لارس تشيتكا وستانلي هاينتسه أدلة علمية متنامية على أن الحشرات، وعلى رأسها النحل الطنان، تمتلك قدرات ذهنية أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد، وأن دراسة أدمغتها الصغيرة قد تساعد في كشف بعض أسرار نشأة الذكاء وتطوره.

ومن أبرز الأمثلة على هذه القدرات تجربة علمية تمكن خلالها النحل الطنان من تعلم تحريك كرة والتسلق فوقها للوصول إلى مصدر للرحيق لم يكن في متناوله مباشرة.

ولم تتوقف قدراته عند تنفيذ المهمة، بل استطاع توجيه الكرة نحو هدف لم يعد ظاهراً أمامه، في سلوك يشير إلى قدرته على الاحتفاظ بتمثيل ذهني للهدف والتعامل مع مشكلة لم يواجهها من قبل.

وفي دراسة أخرى نُشرت في مجلة «نيتشر» (Nature)، أظهر النحل الطنان قدرة على تعلم فتح صندوق ألغاز يتطلب تنفيذ خطوتين متتاليتين، وذلك من خلال مراقبة أفراد مدربة من مستعمرته. واللافت أن النحل لم يتمكن من اكتشاف طريقة الحل بصورة مستقلة، لكنه استطاع اكتساب المهارة بالملاحظة وتقليد ما شاهده.

وتشير هذه النتائج إلى أن التعلم الاجتماعي، الذي ارتبط تقليدياً بالحيوانات ذات الأدمغة الأكبر، قد يكون أكثر انتشاراً في عالم الحيوان مما افترضه العلماء.

حالات سلوكية

ومن الاكتشافات الأكثر إثارة أن النحل الطنان قد يُظهر حالات سلوكية تشبه التفاؤل، بل إن هذه الحالات يمكن أن تنتقل إلى أفراد أخرى.

ففي تجربة علمية، أظهر النحل الذي حصل على مكافأة غير متوقعة ميلاً أكثر إيجابية عند التعامل مع مؤثرات غامضة يصعب تحديد ما إذا كانت تشير إلى مكافأة أم لا. والأكثر إثارة أن نحلاً آخر أظهر استجابة مشابهة بعد مراقبة الأفراد التي تلقت المكافأة، من خلال حاجز شفاف، ومن دون تلامس جسدي أو تواصل كيميائي مباشر.

ولا يعني ذلك أن النحل يمتلك المشاعر الإنسانية نفسها، لكنه يشير إلى وجود حالات داخلية تؤثر في طريقة استجابته للمواقف المحيطة، وإلى احتمال انتقال هذه الحالات عبر الملاحظة الاجتماعية.

قدرات إدراكية

ويرى الباحثان أن القدرات الإدراكية المدهشة للنحل ربما لم تتطلب ابتكار آليات عصبية جديدة بالكامل، بل قد تكون نتاج تطور وتعديل دوائر عصبية قديمة.

ومن بين البنى الدماغية التي تحظى باهتمام العلماء ما يُعرف باسم «الأجسام الفطرية» (Mushroom Bodies)، وهي مناطق في أدمغة الحشرات تؤدي دوراً أساسياً في التعلم والذاكرة. ويمتلك النحل الطنان نحو 50 ضعف عدد الخلايا العصبية المتخصصة المعروفة باسم «خلايا كينيون» (Kenyon Cells) مقارنة بذبابة الفاكهة، ما يوفر له قدرة أكبر على معالجة المعلومات وتخزين الذكريات.

كما قد تسهم دوائر عصبية أخرى مسؤولة عن الملاحة واتخاذ القرارات في تمكين النحل من المفاضلة بين أهداف متعددة والتخطيط لتحركاته، بدلاً من الاستجابة الآلية للمؤثرات المحيطة فحسب.

ويطرح الباحثان احتمالاً أوسع، مفاده أن العمليات الإدراكية العليا ربما تطورت مرات عديدة بصورة مستقلة عبر مسارات تطورية مختلفة، وأن القدرات التي اعتُبرت في السابق حكراً على الحيوانات ذات الأدمغة الكبيرة قد تكون أكثر شيوعاً في الطبيعة مما كان متوقعاً.

خرائط تفصيلية

ولفهم الأساس العصبي لهذه القدرات، يتجه العلماء إلى رسم خرائط تفصيلية للاتصالات بين الخلايا العصبية، وهي خرائط تُعرف باسم «الموصلات العصبية» (Connectomes)، وتوضح كيفية ارتباط الخلايا بعضها ببعض داخل الدماغ.

وقد تمكن الباحثون بالفعل من إعداد خريطة كاملة لشبكة الاتصالات العصبية في دماغ ذبابة الفاكهة، فيما تتواصل الجهود لإنتاج خرائط مماثلة لعدد من أنواع النحل.

ومن شأن مقارنة هذه الشبكات العصبية أن تكشف التغيرات التطورية التي أتاحت ظهور قدرات مثل التعلم المعقد والذاكرة واتخاذ القرارات، فضلاً عن تحديد ما إذا كانت الأنواع المختلفة قد طورت حلولاً عصبية متباينة للوصول إلى مهارات إدراكية متشابهة.

ويشير الباحثان إلى أن تطور القدرات الذهنية لدى الحشرات قد يتبع مسارات متعددة، على غرار الاختلافات العصبية بين الطيور والثدييات، رغم امتلاكها بعض القدرات السلوكية المشتركة.

وتعزز هذه الرؤية اتجاهاً علمياً يعيد النظر في العلاقة بين حجم الدماغ ومستوى الذكاء، ويطرح احتمال أن تكون أسرار التفكير المعقد كامنة في طريقة تنظيم الشبكات العصبية وكفاءة تواصل خلاياها، وليس في عددها أو حجم الدماغ وحدهما.