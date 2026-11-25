في الوقت الذي تستعد فيه وكالات الفضاء لتوسيع مهماتها الاستكشافية نحو القمر والمريخ، تكشف دراسة علمية حديثة عن جانب خفي من المخاطر التي قد يواجهها رواد الفضاء خارج الغلاف الجوي للأرض، إذ تبين أن التعرض للإشعاع الكوني يمكن أن يُحدث تغيرات جزيئية في الخلايا المناعية داخل الدماغ، تختلف بين الذكور والإناث، حتى في غياب أي اضطرابات واضحة في الذاكرة أو السلوك.

وأظهرت الدراسة، التي مولتها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وأجراها باحثون من جامعة روتشستر الأمريكية على فئران التجارب، أن الإشعاع الكوني المجري يحفز استجابات بيولوجية مختلفة في الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي الخلايا المناعية المقيمة في الدماغ والمسؤولة عن مراقبة أنسجته والمساهمة في حمايته والمحافظة على وظائفه.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية فهم التأثيرات العصبية طويلة الأمد للإشعاع الفضائي، خصوصاً مع توجه المهمات المأهولة إلى وجهات أبعد من الأرض، حيث يتعرض رواد الفضاء لمستويات أكبر من الإشعاع الكوني، بعيداً عن الحماية الطبيعية التي يوفرها المجال المغناطيسي للأرض وغلافها الجوي.

علوم الاعصاب

وأجرى فريق البحث، بقيادة الباحث في علوم الأعصاب مارك أوسابوتي، تجارب على فئران من الذكور والإناث، عُرضت لجرعات من الإشعاع الكوني المجري المُحاكى داخل مختبر الإشعاع الفضائي التابع لوكالة «ناسا» في مختبر بروكهافن الوطني بالولايات المتحدة.

واستخدم الباحثون تقنية متقدمة تُعرف باسم «تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي الخلية»، لتحليل نشاط الجينات في نحو 16 ألف خلية دبقية صغيرة، بما أتاح لهم رصد الاستجابات الجزيئية للإشعاع على مستوى كل خلية على حدة.

وكشفت النتائج، التي نُشرت في مجلة «Scientific Reports» العلمية، عن اختلافات واضحة بين الجنسين، إذ أظهرت الخلايا المناعية لدى الذكور تغيرات مرتبطة بقدرتها على التكيف مع الإجهاد الخلوي وعمليات التمثيل الغذائي، بينما سجلت الخلايا لدى الإناث انخفاضاً أوسع في نشاط المسارات المرتبطة بالإشارات المناعية.

ورغم هذه التغيرات، لم يرصد الباحثون تنشيطاً التهابياً واسع النطاق، كما لم تظهر على الفئران مؤشرات قابلة للقياس على تراجع القدرات المعرفية أو حدوث اضطرابات سلوكية مرتبطة بالتعرض للإشعاع خلال فترة الاختبارات.

وقال الباحث مارك أوسابوتي إن المفاجأة تمثلت في رصد تغيرات جزيئية واضحة، دون أن يصاحبها تنشيط التهابي واسع أو تدهور سلوكي يمكن قياسه في وقت إجراء الدراسة، وهو ما يشير إلى أن تأثير الإشعاع قد يبدأ على المستوى الخلوي قبل ظهور أي أعراض وظيفية ملموسة.

اختلاف

وعلى الرغم من الاختلافات بين الذكور والإناث، رصد الباحثون استجابة جزيئية مشتركة لدى المجموعتين، تمثلت في ارتفاع مستويات بروتين «FKBP5»، المعروف بدوره في تنظيم استجابات الخلايا للإجهاد.

وظهر هذا الارتفاع في منطقتين مهمتين من الدماغ، هما القشرة المخية والتلفيف المسنن، الذي يُعد جزءاً من الحُصين، ويرتبط بوظائف التعلم والذاكرة والإدراك.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يستدعي مزيداً من الدراسات لتحديد ما إذا كان البروتين يؤدي دوراً وقائياً يساعد الدماغ على مواجهة تأثيرات الإشعاع، أم أنه قد يسهم في حدوث تغيرات ضارة على المدى الطويل.

وأكد أوسابوتي أهمية دراسة الاختلافات البيولوجية بين الجنسين عند تقييم المخاطر العصبية المرتبطة بالرحلات الفضائية، مشيراً إلى أن تحديد المسارات الجزيئية المتأثرة قد يساعد مستقبلاً في تطوير وسائل وقائية تحد من الأضرار المحتملة للإشعاع.

تأثيرات عصبية

من جانبه، أوضح أستاذ علوم الأعصاب بجامعة روتشستر، كيري أو بانيون، الذي أمضى أكثر من 15 عاماً في دراسة التأثيرات العصبية للإشعاع الفضائي، أن التغيرات المعرفية الناجمة عن التعرض للإشعاع في الفضاء تمثل خطراً حقيقياً يستدعي مزيداً من البحث.

وأشار إلى أن فهم كيفية تأثر خلايا الدماغ، وتحديد الآليات البيولوجية المسؤولة عن هذه التغيرات، قد يفتح المجال أمام تطوير تدابير مضادة تساعد على حماية رواد الفضاء أو تقليل تعرضهم لمخاطر الإشعاع خلال المهمات طويلة الأمد.

وسبق أن أسهم أو بانيون في أبحاث أشارت إلى احتمال أن يؤدي الإشعاع الكوني إلى تسريع ظهور مرض ألزهايمر، ما يعزز أهمية مواصلة دراسة العلاقة بين التعرض للإشعاع وصحة الدماغ.

ومع ذلك، لا تثبت الدراسة الجديدة أن التغيرات المرصودة ضارة بالضرورة، إذ لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت تمثل استجابة دفاعية مؤقتة، أم أنها قد تتحول إلى عوامل مؤثرة في صحة الدماغ مع استمرار التعرض للإشعاع.

وشدد الباحثون على ضرورة إجراء تجارب إضافية تتناول فترات زمنية مختلفة، وأنظمة تجريبية أخرى، لفهم التأثيرات التراكمية للإشعاع، وتحديد انعكاساتها المحتملة على الجهاز العصبي.

مخاطر صحية

ويأتي هذا البحث ضمن سلسلة من الدراسات التي تدعمها «ناسا» لفهم المخاطر الصحية المرتبطة باستكشاف الفضاء العميق، حيث يشارك علماء جامعة روتشستر بالتعاون مع باحثين وفنيين من مختبر بروكهافن الوطني في محاكاة ظروف الإشعاع التي قد يواجهها رواد الفضاء خلال رحلاتهم.

وكان الباحث مارك أوسابوتي قد حصل عام 2023 على منحة بحثية من «ناسا» لدراسة التغيرات التي تطرأ على تجمعات الخلايا الدبقية الصغيرة بعد التعرض للإشعاع الكوني المجري، كما شارك في مؤتمرات علمية متخصصة في أبحاث الفضاء.

ويرى القائمون على الدراسة أن تحديد الاستجابات الخلوية والجزيئية للإشعاع يمثل خطوة أساسية نحو وضع استراتيجيات أكثر فاعلية لحماية صحة رواد الفضاء، ولا سيما مع تزايد الطموحات الدولية لإطلاق مهمات مأهولة تستمر لفترات طويلة خارج نطاق الحماية الطبيعية للأرض.