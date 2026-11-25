هل وُلد التفاوت في الثروة مع نشوء المجتمعات القديمة، أم أنه تطور تدريجياً مع تنافس العائلات على النفوذ والمكانة؟ سؤال تحاول دراسة أثرية جديدة الإجابة عنه، بعدما كشفت أن جذور الامتيازات الاجتماعية والتفاوت في الثروة قد تعود إلى نحو 5 آلاف عام، وأن بعض المجتمعات الأوروبية بدأت تشهد ملامح انتقال المكانة الاجتماعية عبر الأجيال قبل وقت طويل من ظهور الأنظمة الاقتصادية المعروفة لاحقاً.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تحليل 296 مقبرة أثرية تعود إلى ثقافة «الخزف المحزّز» (Corded Ware)، التي ازدهرت في منطقة بوهيميا، الواقعة حالياً في جمهورية التشيك، خلال الفترة الممتدة بين نحو 2900 و2300 قبل الميلاد.

مقتنيات جنائزية

ومن بين المقابر التي خضعت للدراسة، برز قبر فتاة صغيرة بوصفه الأغنى من حيث المقتنيات الجنائزية، إذ عُثر معها على طوق نحاسي نادر للغاية حول العنق، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة المكانة الاجتماعية التي كانت تتمتع بها أسرتها، وما إذا كانت الثروة قد بدأت بالفعل تنتقل بالوراثة داخل بعض العائلات.

ولأن المجتمعات التي عاشت في تلك الحقبة لم تترك سجلات مكتوبة أو وثائق توضح توزيع الثروة والسلطة، اتجه الباحثون إلى دراسة طقوس الدفن والمقتنيات الجنائزية باعتبارها مصدراً لفهم الفوارق الاجتماعية.

وفي هذا السياق، طور عالم الآثار ميكيل نورفت، من جامعة كوبنهاغن، منهجية بحثية جديدة أطلق عليها اسم «QuantWealth»، تعتمد على دمج مجموعة من الأدلة الأثرية والبيولوجية والجينية لإعادة بناء صورة عن مستويات الثروة والمكانة الاجتماعية وأنماط التفاوت داخل المجتمعات القديمة.

وطبق نورفت وزميله آدم ب. رورلاخ هذه المنهجية على 296 مقبرة، من خلال تحليل طقوس الدفن والأدوات والمقتنيات التي وضعت مع الموتى، إلى جانب دراسة الأصول الجينية وأنماط الكروموسوم الذكري (Y) التي تساعد على تتبع السلالات الأبوية، فضلاً عن فحص الهياكل العظمية لتحديد العمر والجنس والمؤشرات المرضية.

تطور تدريجي

وأظهرت النتائج أن التفاوت الاجتماعي لم يكن نظاماً راسخاً منذ بداية استقرار المهاجرين القادمين من سهوب أوروبا الشرقية في المنطقة، بل تطور تدريجياً عبر مراحل متعاقبة، مع تغير أنماط المنافسة على المكانة والنفوذ.

وقال نورفت، الباحث الرئيس في الدراسة، إن النتائج تقدم صورة أكثر ديناميكية لتطور المجتمعات القديمة، موضحاً أن اكتساب المكانة من خلال إنجازات الفرد وأفعاله خلال حياته كان أكثر أهمية من وراثتها، على الأقل خلال القرون الأربعة الأولى من تلك الحقبة.

وخلال المرحلة الأولى، الممتدة تقريباً بين عامي 2900 و2700 قبل الميلاد، كشفت طقوس الدفن عن اهتمام واضح بالتقاليد المشتركة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المجتمعات الجديدة.

وكانت الفوارق في المقتنيات الجنائزية محدودة نسبياً، وارتبط جانب كبير منها بعمر المتوفى، دون ظهور مؤشرات قوية على تفاوت حاد بين الرجال والنساء، كما بدت السلطة موزعة بين عدد من السلالات الأبوية ذات الأصول المرتبطة بسكان السهوب.

ويربط الباحثون هذا النمط بالظروف الصعبة التي رافقت استقرار المهاجرين في أوروبا الوسطى، عقب فترة من الاضطرابات المناخية المرتبطة بثوران بركاني كبير قبل نحو 2900 عام قبل الميلاد، والذي ربما تسبب في حجب أشعة الشمس وحدوث ظروف بيئية قاسية.

ويرى نورفت أن المجتمعات الرعوية الأولى في بوهيميا ركزت خلال تلك المرحلة على بناء التماسك الاجتماعي وتأسيس شبكة من الروابط بين المجموعات المهاجرة، مستعينة بطقوس الدفن المشتركة وبناء التلال الترابية، مع استخدام محدود للمقتنيات الجنائزية.

طقوس الدفن

لكن المشهد بدأ يتغير بين عامي 2700 و2500 قبل الميلاد، مع ظهور سلالة أبوية جديدة، وتطور طقوس الدفن لتصبح أكثر ثراءً وتعقيداً.

فقد ازدادت المقتنيات الثمينة التي توضع مع الموتى، وظهرت قرابين اللحوم بصورة أكبر، بالتزامن مع توسع شبكات التبادل التجاري، وازدياد الفوارق بين مدافن الرجال والنساء.

وأظهرت المقابر أن الرجال البالغين كانوا أكثر حظاً في الحصول على مدافن غنية بالمقتنيات، كما ارتفعت نسبة الشباب بين المدفونين، في مؤشر على تصاعد المنافسة الاجتماعية وإبراز المكانة والنفوذ من خلال الطقوس الجنائزية.

ومع ذلك، لم تكشف فحوص الهياكل العظمية عن زيادة واضحة في الإصابات المرتبطة بالعنف، ما يشير إلى أن التنافس على المكانة لم يصاحبه بالضرورة تصاعد مماثل في الصراعات الجسدية.

مرحلة أخيرة

أما المرحلة الأخيرة، الممتدة بين نحو 2500 و2300 قبل الميلاد، فقد حملت مؤشرات أكثر وضوحاً على احتمال انتقال الامتيازات الاجتماعية بين الأجيال.

فقد أصبحت إحدى السلالات الأبوية أكثر هيمنة في سجلات الدفن، وظهرت مجموعة محدودة من قبور الأطفال التي ضمت مقتنيات ثمينة بصورة استثنائية.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة، لأن الأطفال لم تكن لديهم فرصة كافية لاكتساب المكانة الاجتماعية من خلال إنجازاتهم الشخصية، ما يطرح احتمال أن تكون الثروة والنفوذ قد بدآ ينتقلان إليهم من خلال أسرهم.

وقال نورفت إن بعض المدافن الغنية للأطفال، إلى جانب هيمنة سلالة أبوية معينة، قد يشيران إلى تنامي الثروة الموروثة وبروز ملامح أولية لتفاوت اجتماعي أكثر استدامة.

كما طرح الباحثون تفسيراً آخر، يتمثل في احتمال أن يكون الآباء قد زينوا أطفالهم بالحلي والمقتنيات الثمينة لتعزيز مكانتهم الاجتماعية مستقبلاً، ولا سيما في ترتيبات الزواج وتبادل المهور والهدايا بين العائلات.

وتشير الأدلة التاريخية إلى أن الزواج في مجتمعات ثقافة الخزف المحزّز كان يشهد انتقال العرائس غالباً إلى منازل أزواجهن، فيما تحتفظ بعض المفردات الهندوأوروبية القديمة بإشارات إلى مفاهيم المهور والممتلكات المرتبطة بالزواج.

طوق نحاسي

وتقدم مقبرة الفتاة الصغيرة في منطقة «تشاخوفيتسه» مثالاً لافتاً على هذا التحول المحتمل، إذ كانت الأغنى بين المقابر الـ296 التي شملتها الدراسة، واحتوت على طوق نحاسي نادر يحيط بالعنق.

وتشبه هذه الحلية ما يعرف باسم «تورك» (Torcs)، وهي أطواق معدنية أصبحت لاحقاً من الرموز المعروفة للمكانة الاجتماعية والثراء لدى الطبقات العليا خلال العصرين البرونزي والحديدي في أوروبا.

ويرى الباحثون أن وجود مثل هذه المقتنيات في قبور الأطفال قد يعكس مكانة أسرهم الاجتماعية، أو محاولة لتعزيز قيمتهم ومكانتهم في ترتيبات الزواج المستقبلية، غير أن هذه التفسيرات لا تزال فرضيات تحتاج إلى مزيد من الأدلة لتأكيدها.

وجاهة

وتشير مجمل النتائج إلى أن التنافس على الوجاهة والمكانة الاجتماعية ربما أسهم تدريجياً في نشوء فوارق أكثر رسوخاً بين العائلات، مع احتمال انتقال بعض الامتيازات والثروات من جيل إلى آخر.

ويكتسب هذا الاحتمال أهمية تاريخية، بالنظر إلى أن المجتمعات الأوروبية اللاحقة، خلال العصر البرونزي، شهدت ظهور عائلات نافذة وسلالات احتفظت بمكانتها ونفوذها لفترات طويلة.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن إثبات وجود نظام وراثي مستقر للثروة في مجتمعات بوهيميا القديمة يتطلب مزيداً من الدراسات الأثرية والجينية، ولا سيما تحليل الروابط العائلية بصورة مباشرة، ومقارنة النتائج بمجموعات أخرى، من بينها ثقافة «الجرس الكأسي» (Bell Beaker) التي حلت لاحقاً محل ثقافة الخزف المحزّز في أجزاء من أوروبا الوسطى.

ونُشرت الدراسة في مجلة «Journal of Neolithic Archaeology» العلمية في نوفمبر 2026، بعنوان «التعاون والتنافس: تحولات الثروة والسلطة والسلالات الأبوية في ثقافة الخزف المحزّز في جمهورية التشيك».

وتكشف الدراسة كيف يمكن للمقابر، بما تضمه من مقتنيات وآثار بشرية، أن تتحول إلى سجل تاريخي يرصد نشأة الفوارق الاجتماعية، ويقدم نافذة نادرة على جذور الامتيازات العائلية والتفاوت الاقتصادي قبل آلاف السنين من ظهور السجلات المكتوبة.