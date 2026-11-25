بعد نحو 360 عاماً من تدوينها، عادت مخطوطة علمية تعود إلى القرن السابع عشر لتثير تساؤلات جديدة حول تاريخ علم البصريات، بعدما كشفت عن احتمال أن يكون العالم الإيطالي الشهير غاليليو غاليلي قد صنع تلسكوباً متطوراً بأربع عدسات، قبل عقود من التاريخ الذي يعتقد المؤرخون أنه شهد ظهور هذا النوع من الأجهزة.

وتسلط الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى عام 1666، الضوء على تصميم بصري متقدم نسبياً لعصره، وتقدم وصفاً تقنياً دقيقاً لتلسكوب نُسب إلى غاليليو، ما قد يدفع الباحثين إلى إعادة النظر في التسلسل الزمني لتطور صناعة التلسكوبات، إذا أمكن تأكيد صحة هذه النسبة.

واكتشف المخطوطة الدكتور خوسيه ماريا مورينو مدريد، الباحث في كلية التاريخ والجغرافيا بجامعة ليمريك في أيرلندا، أثناء دراسته وثيقة كتبها الراهب الدومينيكاني الإسباني إغناسيو مونيوز، بعنوان «De Tellescopiis Stellarum»، أي «عن تلسكوبات النجوم».

وتصف المخطوطة جهازاً بصرياً يتكون من أربع عدسات، وتنسب صناعته صراحة إلى غاليليو باستخدام العبارة اللاتينية «fabricatum a Galilaeo»، التي تعني «صُنع بواسطة غاليليو».

تفاصيل تقنية

وتكمن أهمية الوثيقة في التفاصيل التقنية التي أوردها الراهب، إذ لم يكتف بوصف التلسكوب، بل وثّق مكوناته الفردية وطريقة ترتيب عدساته، إلى جانب رسومات ومخططات توضح بنيته وآلية عمله.

وأشار الوصف إلى أن الجهاز يمتلك هيكلاً أنبوبياً يتناقص قطره في الاتجاه المعاكس للتصميم المعتاد، ويضم منظومة من أربع عدسات تتيح رؤية الأجسام البعيدة بصورة مستقيمة، بدلاً من ظهورها مقلوبة.

كما تضمنت المنظومة عدسة عينية مقيمة للصورة، وعدسات محدبة تفصل بينها مسافات محسوبة تعادل ضعف أطوالها البؤرية، وهي تفاصيل تكشف عن تصميم بصري أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً في تلك المرحلة.

وتكتسب هذه المواصفات أهمية تاريخية، لأن السجلات العلمية كانت تشير إلى ظهور أقدم التلسكوبات ذات العدسات الأربع خلال الفترة بين عامي 1643 و1645، قبل أن يبدأ انتشار تصنيعها في أوروبا خلال أربعينيات القرن السابع عشر.

أما إذا ثبت أن غاليليو صنع هذا الجهاز بالفعل، فإن تاريخ التجارب المبكرة على التلسكوبات ذات العدسات الأربع سيعود إلى عام 1630 على أبعد تقدير، أي قبل التاريخ المعروف بنحو 13 عاماً على الأقل.

ظروف سياسية

ولا تقل قصة وصول التلسكوب إلى الراهب مونيوز إثارة عن مواصفاته التقنية، إذ بدأت فصولها بعد رحلة من إسبانيا إلى الفلبين، واجه خلالها الراهب ظروفاً سياسية ودينية معقدة، انتهت بإبعاده إلى الهند البرتغالية.

وسعى مونيوز إلى العودة إلى إسبانيا، فتواصل مع الملك فيليب الرابع مقدماً مقترحاً ابتكاراً ملاحياً من شأنه تحسين أداء الأساطيل الإسبانية العاملة في أنحاء العالم، مقابل حصوله على دعم ملكي يتيح له العودة على متن سفينة «مانيلا غاليون» التي كانت تربط الفلبين بالأراضي الإسبانية في العالم الجديد.

لكن مقترحه أثار شكوك أنطونيو سيباستيان دي توليدو مولينا إي سالازار، نائب الملك في إسبانيا الجديدة وماركيز مانسيرا، الذي تساءل عن حقيقة امتلاك الراهب الخبرة العلمية التي يدعيها، واشتبه في أن هدفه الأساسي قد يكون الحصول على تمويل لرحلته.

وللتحقق من قدراته، وضع المسؤول الإسباني أمامه تلسكوباً، وطلب منه إجراء فحص شامل للجهاز وتقديم شرح تفصيلي لطريقة عمله ومكوناته.

وكانت تلك المهمة وراء إعداد الوصف التقني الذي عثر عليه الباحث مورينو مدريد بعد قرون، ليصبح اليوم أحد أهم المصادر النادرة التي تقدم تفاصيل دقيقة عن صناعة التلسكوبات في القرن السابع عشر.

تحد

ورغم وضوح نسبة الجهاز إلى غاليليو في المخطوطة، فإن إثبات هويته الحقيقية لا يزال يمثل تحدياً أمام الباحثين، إذ لا توجد سجلات تاريخية قاطعة تحدد مصدر معظم التلسكوبات التي صُنعت خلال النصف الأول من القرن السابع عشر.

فمن بين ثمانية تلسكوبات باقية تعود إلى تلك الفترة، لا يوجد جهاز يمكن نسبته إلى غاليليو بصورة لا تقبل الجدل.

وحتى التلسكوبان المحفوظان في متحف فلورنسا، والمنسوبان تقليدياً إليه، لا يزال هذا الإسناد موضع نقاش بين المؤرخين.

كما أن غاليليو لم يترك تحليلات تقنية مفصلة لأجهزته، الأمر الذي يجعل مخطوطة مونيوز ذات أهمية استثنائية، خصوصاً أنها تقدم وصفاً هندسياً وبصرياً لجهاز لا يظهر تصميمه في الوثائق المعروفة المرتبطة بالعالم الإيطالي ومعاصريه.

ويرجح الباحث مورينو مدريد وجود صلة محتملة بين التلسكوب ونائب الملك الإسباني مانسيرا، إذ تشير روايات تاريخية إلى أن غاليليو قدم ثلاثة تلسكوبات إلى الملك فيليب الرابع وزوجته، جهازاً كبيراً واثنين أصغر حجماً، في محاولة لكسب ود البلاط الإسباني والحصول على مكافأة مالية مرتبطة بحل ما عُرف آنذاك بـ«مشكلة تحديد خطوط الطول».

وكانت هذه المشكلة من أبرز التحديات التي واجهت الملاحة البحرية، إذ تمثلت في صعوبة تحديد الموقع الجغرافي للسفن من حيث الاتجاه شرقاً أو غرباً أثناء رحلاتها الطويلة في البحار.

ولا تزال المواصفات البصرية للتلسكوبات الثلاثة التي قدمها غاليليو إلى البلاط الإسباني مجهولة، ما يترك احتمال أن يكون أحدها هو الجهاز ذي العدسات الأربع الذي وصفه مونيوز. ويطرح الباحث فرضية أخرى مفادها أن العائلة الملكية ربما أهدت التلسكوب لاحقاً إلى مانسيرا تقديراً لإنجازاته الدبلوماسية والسياسية.

أدلة وثائقية

ويشير مورينو مدريد إلى أن نسبة الجهاز إلى غاليليو في المخطوطة، إلى جانب الأدلة الوثائقية التي تفيد بإمكانية وصول التلسكوبات الثلاثة إلى مانسيرا عبر علاقاته بالبلاط الإسباني، تجعل هذا الاحتمال جديراً بالبحث، وإن لم يكن دليلاً حاسماً.

مصداقية

ويؤكد الباحث أن خلفية مونيوز العلمية، ولا سيما خبرته في الرياضيات وعلم الفلك، تمنح وصفه التقني مصداقية تستحق الاهتمام، حتى وإن ظلت هوية صانع التلسكوب بحاجة إلى أدلة إضافية.

وتشير الدراسة، المنشورة في مجلة «Annals of Science» العلمية في 12 مايو 2026، إلى أن المخطوطة تمثل مصدراً تاريخياً نادراً لفهم تطور صناعة الأدوات البصرية، كما تكشف عن المكانة التي احتلتها التلسكوبات باعتبارها مقتنيات علمية ثمينة لدى النخب السياسية والعلمية في أوروبا.

ورغم أن المخطوطة تظل الوثيقة الوحيدة المعروفة حتى الآن التي تربط هذا الجهاز تحديداً بغاليليو، يأمل الباحث أن تكشف اكتشافات وثائقية أو مادية جديدة عن أدلة تؤكد هوية صانعه وتحسم هذا اللغز التاريخي.

وإلى أن تظهر أدلة إضافية، يبقى احتمال أن يكون غاليليو قد سبق عصره بابتكار تلسكوب ذي أربع عدسات فرضية علمية مثيرة، قد تحمل معها فصلاً جديداً في تاريخ تطور علم الفلك والبصريات.