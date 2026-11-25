قد يبدو سخان المياه من الأجهزة المنزلية التي لا تحتاج إلى كثير من الاهتمام ما دام يؤدي وظيفته بصورة طبيعية، لكن بعض التفاصيل الصغيرة في تصميمه قد تصنع فارقاً كبيراً بين الاستخدام الآمن والحوادث الخطرة. ومن أبرز هذه التفاصيل ميزة أمان مهمة قد لا تتوافر في بعض سخانات الغاز القديمة، وتحديداً الأجهزة التي صُنعت قبل الأول من يوليو 2003.

وتُعرف هذه التقنية باسم مقاومة اشتعال الأبخرة القابلة للاشتعال (FVIR)، وهي من معايير السلامة الحديثة المعتمدة في سخانات المياه العاملة بالغاز، وتهدف إلى الحد من مخاطر اشتعال الأبخرة القابلة للاشتعال، مثل أبخرة البنزين، داخل الجهاز أو خارجه.

وتنبع أهمية هذه الميزة من طبيعة عمل سخانات الغاز، إذ تعتمد عملية الاحتراق فيها على سحب الهواء المحيط لتغذية اللهب، ما يعني احتمال دخول أبخرة المواد القابلة للاشتعال إلى داخل السخان إذا تسربت أو انبعثت بالقرب منه. وقد يؤدي وجود هذه الأبخرة في محيط مصدر الاشتعال إلى نشوب حريق أو وقوع حادث خطير.

وهنا يأتي دور تقنية FVIR، التي لا تمنع بالضرورة وصول الأبخرة إلى داخل السخان، لكنها صُممت لاحتواء اللهب ومنع خروجه إلى المنطقة المحيطة بالجهاز، بما يقلل احتمالات اشتعال الأبخرة المتراكمة خارج وحدته.

فحص

يمكن التحقق من وجود نظام FVIR من خلال فحص السخان بصرياً، إلا أن العلامات الدالة عليه قد لا تكون واضحة دائماً، كما تختلف تفاصيل تصميمه من شركة مصنعة إلى أخرى.

فعلى سبيل المثال، تعتمد بعض الشركات فتحات جانبية لسحب الهواء ضمن تصميم نظام الحماية، بينما تستخدم شركات أخرى فتحات موجودة في الجزء السفلي من الجهاز. لذلك، لا يكفي الاعتماد على شكل السخان وحده للتأكد من توافر هذه التقنية.

وتبقى الطريقة الأكثر موثوقية هي الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز، أو التواصل مع الشركة المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين، للحصول على معلومات دقيقة بشأن مواصفات السلامة في الطراز المستخدم.

مستوى الامان

إذا تبين أن سخان الغاز لا يحتوي على تقنية FVIR، فقد يكون استبداله بطراز أحدث مزود بهذا النظام خياراً يعزز مستوى الأمان في المنزل، حتى وإن كان الجهاز القديم لا يزال يعمل بصورة طبيعية.

والسبب أن هذه التقنية ليست إضافة مستقلة يمكن تركيبها لاحقاً، بل هي جزء من التصميم الأساسي للسخان ومكوناته الداخلية، وتُدمج خلال عملية التصنيع. لذلك، لا يمكن تحديث الجهاز القديم بمجرد شراء مجموعة تركيب أو الاستعانة بفني لإضافة النظام إليه.

وفي حال تأجيل الاستبدال، تظل هناك احتياطات أساسية لا ينبغي التهاون بها، وفي مقدمتها عدم تخزين البنزين أو أي مواد سريعة الاشتعال بالقرب من سخان الغاز، أو في المنطقة المحيطة به؛ إذ قد تتفاعل أبخرتها مع شعلة الإشعال أو موقد الاحتراق، ما يرفع احتمالات وقوع حريق.

معيار السلامة

تُعد تقنية FVIR معياراً للسلامة في سخانات المياه العاملة بالغاز، لكنها لا تُطبق بالطريقة نفسها على السخانات الكهربائية. ويعود ذلك إلى اختلاف آلية التشغيل بين النوعين؛ فالسخان الكهربائي يعتمد على الطاقة الكهربائية لتسخين المياه، ولا يستخدم شعلة احتراق أو نظاماً مماثلاً لسحب الهواء اللازم للاحتراق.

أما سخانات الغاز، فتعتمد على موقد وشعلة إشعال، وتتصل بخطوط إمداد الغاز، وهو ما يجعل وجود الأبخرة القابلة للاشتعال في محيطها عاملاً يستدعي احتياطات إضافية.