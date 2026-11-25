الدراسة تفتح آفاقاً لتطوير زراعات القوقعة وتحسين قدرة ضعاف السمع على فهم الكلام

في اكتشاف علمي قد يغير المفاهيم الراسخة حول آلية السمع، توصل باحثون إلى أن الأذن الداخلية قد تتعامل مع الأصوات منخفضة التردد بطريقة أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد، إذ أظهرت تجارب أن هذه الأصوات يمكن أن تُحدث اهتزازات متزامنة تقريباً في مناطق متباعدة من القوقعة، بدلاً من اقتصار استجابتها على موقع محدد داخلها.

وتتحدى هذه النتائج، التي توصل إليها العلماء من خلال دراسة أُجريت على خنازير غينيا، أحد النماذج العلمية المعتمدة منذ عقود لتفسير كيفية تمييز الأذن للأصوات المختلفة، كما قد تمهد الطريق أمام تطوير تقنيات أكثر تقدماً لزراعة القوقعة، بما يعزز كفاءة السمع لدى الأشخاص الذين يعانون فقدان السمع.

القوقعة

لطالما اعتقد العلماء أن القوقعة، وهي عضو حلزوني الشكل يقع داخل الأذن الداخلية، تعمل وفق نظام يشبه خريطة للترددات الصوتية، بحيث يستجيب كل جزء منها لنطاق معين من الأصوات، على غرار مفاتيح البيانو التي ينتج كل منها نغمة مختلفة.

الترميز المكاني

ووفق هذا التصور، المعروف علمياً باسم "الترميز المكاني" (Place Code)، تنشط مناطق محددة من القوقعة عند استقبال ترددات معينة؛ إذ تستجيب إحدى نهايتيها للأصوات مرتفعة التردد، بينما تتولى النهاية الأخرى الاستجابة بصورة أساسية للأصوات منخفضة التردد.

وشكل هذا النموذج، الذي ارتبط بأبحاث العالم جورج فون بيكيزي الحائز جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء عام 1961، أساساً مهماً لفهم آلية السمع، كما أسهم في تطوير تقنيات زراعة القوقعة المستخدمة حالياً.

غير أن الدراسة الجديدة، المنشورة في مجلة «Science Advances» العلمية في 20 نوفمبر 2026، تشير إلى أن هذا التفسير لا يقدم صورة كاملة عن كيفية معالجة الأذن الداخلية للأصوات منخفضة التردد.

تقنية متقدمة

وللوصول إلى هذه النتائج، استعان الباحثون بتقنية التصوير المقطعي البصري التوافقي (OCT)، وهي تقنية متقدمة تُستخدم على نطاق واسع في فحوص العيون، وتمكن العلماء من رصد اهتزازات دقيقة للغاية داخل القوقعة.

وجمع الفريق البحثي هذه التقنية مع أساليب متطورة لمعالجة الإشارات وتقليل الضوضاء الخلفية، ما أتاح قياس حركة أجزاء مختلفة من القوقعة بدقة عالية، ورصد استجابتها للأصوات منخفضة التردد.

وأظهرت القياسات أن هذه الأصوات يمكن أن تولّد اهتزازات متشابهة في مناطق متباعدة من القوقعة، مع حدوثها بصورة متزامنة تقريباً، وهو ما يكشف عن وجود آليات إضافية تسهم في تمثيل المعلومات الصوتية، إلى جانب نموذج الاستجابة المرتبط بموقع التردد.

ولا يعني ذلك إلغاء نظرية الخريطة الترددية المعروفة، بل يشير إلى أن آلية السمع أكثر تعقيداً، وأن القوقعة قد تستخدم أنماطاً متعددة من الاستجابة للتعامل مع الأصوات، خصوصاً منخفضة التردد.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في فهم كيفية إدراك الأصوات المعقدة، وفي مقدمتها الكلام البشري، إذ تمثل الترددات المنخفضة عنصراً مهماً في معالجة الإشارات الصوتية، بينما يواجه الأشخاص الذين يعانون ضعف السمع صعوبة أكبر في متابعة المحادثات عندما تختلط الأصوات بالكثير من الضوضاء المحيطة.

وقال جورج بيروود، الباحث الرئيس في الدراسة والمدرس البحثي بجامعة أوريغون للصحة والعلوم، إن وجود ضوضاء خلفية منخفضة التردد يجعل فهم الكلام أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون ضعف السمع، مشيراً إلى أن الاعتماد على نموذج الترميز المكاني وحده يحد من فهم الكيفية التي تطورت بها قدرة الثدييات على التقاط الإشارات الصوتية شديدة التعقيد، ولا سيما الكلام.

أقطاب كهربائية

وتعتمد زراعات القوقعة المستخدمة حالياً على أقطاب كهربائية تحفز مناطق مختلفة من القوقعة وفقاً للترددات الصوتية، بهدف تحويل الأصوات إلى إشارات كهربائية يستطيع الدماغ تفسيرها.

لكن النتائج الجديدة تفتح المجال لإعادة النظر في طريقة تصميم هذه الأجهزة، إذ قد لا يكون تحديد موقع التحفيز الكهربائي وشدته كافياً لمحاكاة الأداء الطبيعي للقوقعة، بل ربما يتطلب الأمر أنماطاً أكثر تعقيداً من التحفيز، تحاكي بصورة أفضل الاهتزازات التي تحدث طبيعياً داخل الأذن.

وأوضح بيروود أن الدراسة تشير إلى أن النمط الأمثل لتحفيز القوقعة كهربائياً قد يكون أكثر تعقيداً من مجرد تحديد المنطقة التي يجري تحفيزها وشدة هذا التحفيز.

ترددات مختلفة

ولا تتوقف أهمية الاكتشاف عند حدود الأذن الداخلية، بل تمتد إلى فهم الطريقة التي يعالج بها الدماغ المعلومات الصوتية ويميز بين الترددات المختلفة، خصوصاً عندما تنتشر الاهتزازات في أكثر من منطقة داخل القوقعة.

ويرجح الباحثون أن الجهاز السمعي يعتمد على معلومات إضافية تتجاوز الموقع المكاني للاهتزازات، بما يساعد الدماغ على التمييز بين الأصوات وفك مكوناتها المختلفة.

وقال لاري تروسيل، مدير مركز أبحاث السمع في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، إن هذا الاكتشاف يعزز الفهم الأساسي لآلية السمع، ويشير إلى أن الدماغ يمتلك آليات تمكنه من التمييز بين الترددات حتى في غياب خريطة مكانية تقليدية لها.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة جديدة نحو فهم أكثر شمولاً لكيفية عمل الجهاز السمعي، وقد تسهم مستقبلاً في تطوير تقنيات زراعة القوقعة وتحسين جودة الإشارات الصوتية التي تنقلها، بما يمنح الأشخاص الذين يعانون فقدان السمع فرصاً أفضل لفهم الكلام والتفاعل مع محيطهم.