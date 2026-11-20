قد تحمل حبة الرمل الصغيرة معلومات تتجاوز حجمها بكثير، إذ يمكن أن تكشف للعلماء عن سرعة الرياح التي كانت تهب فوق سطح كوكب المريخ قبل مليارات السنين، في اكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لإعادة بناء تاريخ المناخ والظروف الجوية على الكواكب.

وتوصل باحثون من جامعة ستانفورد الأميركية إلى أن الكثبان الرملية على الأرض والمريخ تتشكل في الغالب بفعل رياح تتجاوز بقليل الحد الأدنى اللازم لتحريك حبات الرمل، وأن حجم هذه الحبات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسرعة الرياح المسؤولة عن نقلها وتشكيل التضاريس الرملية.

وتكمن أهمية الاكتشاف في أن الكثبان الرملية لا تحتفظ فقط بآثار اتجاهات الرياح السائدة وانتظام هبوبها، بل يمكن أن تساعد أيضاً في تقدير سرعتها، وهي معلومة يصعب استخلاصها من الأشكال الجيولوجية وحدها.

ونُشرت الدراسة في 16 نوفمبر بمجلة «Proceedings of the National Academy of Sciences»، حيث أوضح الباحثون أن الرياح الأقوى تستطيع نقل حبات رمل أكبر، بينما تحتاج الحبات الدقيقة إلى قوة أقل للتحرك، إلا أن العامل الحاسم يتمثل في سرعة الرياح اللازمة لبدء تحريك الرمال من سطح الأرض.

فرضية علمية

واستندت الدراسة إلى فرضية علمية طُرحت عام 2010، تفترض أن معظم عمليات نقل الرمال التي تسهم في بناء الكثبان تحدث عندما تتجاوز سرعة الرياح الحد الأدنى اللازم لتحريك الحبات بمقدار محدود، وليس بالضرورة أثناء العواصف الشديدة.

ولاختبار هذه الفرضية، حلل الفريق البحثي سجلات رياح امتدت 30 عاماً، إلى جانب قياسات أحجام حبات الرمال في 24 منطقة كثبان حول العالم، شملت بيئات صحراوية متنوعة، من بينها متنزه كورال بينك للكثبان الرملية في ولاية يوتا الأميركية، والصحراء الناميبية في أفريقيا.

وأظهرت النتائج أن سرعة الرياح المسؤولة عن نقل أكبر كمية من الرمال بمرور الوقت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتوسط حجم الحبات، وتظل قريبة من الحد الأدنى اللازم لتحريكها.

وقال كولين مارفن، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن هذه العلاقة تتيح استخلاص معلومات عن الظروف البيئية التي أسهمت في تشكيل الحقول الرملية، ليس على الأرض والمريخ فحسب، بل على أجرام سماوية أخرى أيضاً.

الصحارى الارضية

ولم تقتصر النتائج على الصحارى الأرضية، إذ درس الباحثون أيضاً بيانات من حقل كثبان على سطح المريخ، ووجدوا علاقة مشابهة بين حجم حبات الرمال والرياح المسؤولة عن تشكيلها، رغم الاختلاف الكبير بين الكوكبين في الضغط الجوي والجاذبية وكثافة الرواسب.

ويرى العلماء أن هذه النتائج تشير إلى أن الآلية الأساسية لتشكل الكثبان قد تكون متشابهة على عوالم مختلفة، عندما تتوافر الرواسب المفككة وتصبح الرياح الأقوى أقل تكراراً.

صخور رسوبية

ويكتسب الاكتشاف أهمية خاصة لأن حبات الرمل يمكن أن تبقى محفوظة في الصخور الرسوبية ملايين السنين، حتى بعد اختفاء الظروف الجوية التي نقلتها وشكلت تضاريسها.

وبذلك، قد يتمكن العلماء من استخدام أحجام الحبيبات في الصخور الرملية القديمة لتقدير سرعة الرياح التي سادت في عصور جيولوجية بعيدة، وإعادة بناء أنماط دوران الغلاف الجوي والتغيرات المناخية التي شهدتها الأرض والمريخ.

وقال ماثيو لابوتر، الباحث المشارك وأستاذ علوم الأرض والكواكب بجامعة ستانفورد، إن هذه الطريقة تصلح لدراسة الكثبان الحديثة، وكذلك الصخور الرملية التي يعود تاريخها إلى نحو ثلاثة مليارات سنة.

ولا تقتصر أهمية النتائج على فهم ماضي المريخ، بل قد تساعد أيضاً في اختبار النماذج العلمية التي تحاكي تطور الغلاف الجوي للأرض عبر العصور، وتكشف كيف تغيرت الرياح والمناخ مع مرور الزمن.

ويأمل الباحثون أن تمهد هذه النتائج لتطوير أدوات أكثر دقة لقراءة السجلات الجيولوجية، وتحويل حبات الرمل إلى مؤشرات علمية تكشف تاريخ الرياح والمناخ على الأرض والكواكب الأخرى.