لطالما أثار الناب الطويل والملتوي لحيوان «النروال»، المعروف باسم «وحيد القرن البحري»، فضول العلماء، ليس فقط بسبب شكله الاستثنائي الذي يشبه قرن الكائنات الأسطورية، بل أيضاً بسبب قدرته على تحمل الضغوط الميكانيكية رغم امتداده لمسافات طويلة.

واليوم، تكشف تقنية متطورة للأشعة السينية أسراراً غير متوقعة داخل هذا التركيب الفريد، بعدما رصد الباحثون بنيته المجهرية الحلزونية للمرة الأولى.

وتعود الحكاية إلى القرن السابع عشر، حين أمر الملك فريدريك الثالث، ملك الدنمارك، بصناعة عرش ملكي من قرون حيوانات «وحيد القرن»، التي كانت تعد آنذاك رمزاً للفخامة والقوة.

غير أن تلك القرون الثمينة لم تكن سوى أنياب حيوان بحري حقيقي يعيش في مياه القطب الشمالي، ويُعرف بالنروال.

والنروال حوت قطبي يتميز الذكر منه بناب طويل ينمو عادة من أحد الأنياب العلوية، مخترقاً الشفة العليا في شكل حلزوني عكس اتجاه عقارب الساعة، وقد يصل طوله إلى مترين، أي ما يقارب نصف طول جسم الحيوان أحياناً.

وكشفت دراسة دولية نشرتها مجلة " Nature Communications " أن البنية الداخلية لهذا الناب تتكون من حلزونين متداخلين يلتف كل منهما في اتجاه معاكس للآخر، وهو تنظيم دقيق يمنح الناب قوة ومرونة تساعدانه على مقاومة الالتواء والإجهاد الميكانيكي.

مادة أساسية

ويتكون معظم الناب من مادة العاج، وهي المادة الأساسية نفسها الموجودة في الأسنان البشرية، وتغطيه طبقة خارجية رقيقة تُعرف بالملاط السني. وتحتوي المادتان على ألياف الكولاجين المدعمة ببلورات معدنية دقيقة، تجمع بين الصلابة والمرونة.

ويشرح الباحثون أن هذا التكوين يشبه الخرسانة المسلحة، إذ توفر المعادن الصلابة، بينما تمنح ألياف الكولاجين البنية قدرة على تحمل قوى الشد والانحناء. ويحتاج الناب إلى هاتين الخاصيتين معاً لمقاومة الضغوط الهيدروديناميكية الناتجة عن حركة الحيوان أثناء السباحة.

ألياف معدنية

ولرصد هذه البنية الدقيقة، استخدم فريق البحث تقنية متقدمة تُعرف باسم «التصوير المقطعي التنسوري»، تعتمد على الأشعة السينية القوية لتحديد اتجاه الألياف المعدنية والكولاجينية داخل الناب، وربط مكوناته المجهرية ببنيته الحلزونية الكبيرة.

وأجرى الباحثون عمليات التصوير في ثلاثة مراكز أوروبية متخصصة في الأشعة السينية السنكروترونية، في سويسرا والسويد وفرنسا، ثم جمعوا ملايين القياسات لإعادة بناء صورة ثلاثية الأبعاد للتركيب الداخلي.

وأظهرت النتائج أن الطبقة الخارجية من الناب تتبع مساراً حلزونياً يسارياً، في حين تلتف البنية الداخلية المكونة من ألياف الكولاجين المتمعدنة في الاتجاه المعاكس، ليشكل الحلزونان المتداخلان بنية متماسكة تساعد على توزيع القوى ومقاومة الالتواء.

قوة ميكانيكية

ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على تفسير القوة الميكانيكية لهذا الناب الغريب، إذ يدرس العلماء أيضاً قدرته على الاحتفاظ بمعلومات عن البيئة القطبية على مدى عقود.

فمثل حلقات الأشجار التي تسجل مراحل نموها والظروف المحيطة بها، يمكن أن توفر أنماط نمو أنياب النروال مؤشرات عن التغيرات البيئية والمناخية، وتوافر الغذاء في القطب الشمالي عبر سنوات طويلة.

وبما أن الناب يستمر في النمو طوال حياة الحيوان، التي قد تقترب من قرن، فإنه يمثل سجلاً طبيعياً محتملاً يساعد الباحثين على تتبع التغيرات التي شهدتها البيئة القطبية على مدى عقود.

ويأمل الفريق أن تسهم هذه الدراسات في توظيف أنياب النروال لفهم تاريخ النظام البيئي في القطب الشمالي، ورصد التحولات المناخية التي أثرت في الحياة البحرية بالمنطقة.

ونُشرت الدراسة في مجلة «Nature Communications» بتاريخ 18 أغسطس 2026، بعنوان «الناب الحلزوني للنروال يجمع بنيته الكبرى من وحدات بنائية ذات التفافات متعاكسة".