في ابتكار علمي يجمع بين الكيمياء وفن النسيج، نجح باحثون في تطوير مادة جديدة تشبه القماش، لكنها مصممة على المستوى الجزيئي لالتقاط المواد الكيميائية الخطرة وفصلها عن المركبات الأخرى، في خطوة قد تمهد الطريق أمام تقنيات صناعية أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة، وتسهم في الحد من الملوثات الناتجة عن عمليات التصنيع.

وطور فريق بحثي من جامعة تكساس في أوستن وجامعة تشجيانغ الصينية نسيجاً جزيئياً مبتكراً قادراً على فصل البنزين عن السيكلوهكسان، وهما مركبان كيميائيان يصعب فصلهما بالطرق الصناعية التقليدية، نظراً لتقارب درجات غليانهما.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية «Nature» العلمية.

مواد كيميائية

وتكمن أهمية هذا الابتكار في أن السيكلوهكسان يُعد من المواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات اليومية، بما فيها النايلون والدهانات والبولي يوريثان والإسفنج المستخدم في الأثاث والمنظفات. وينتج هذا المركب عادة من البنزين، وهو مادة معروفة بكونها مسرطنة، وقد تبقى منه كميات غير مرغوبة ضمن نواتج التصنيع، ما يجعل التخلص منه ضرورة صناعية وصحية.

وتعتمد المصانع عادة على التقطير لفصل المركبات الكيميائية، من خلال تسخين الخليط والاستفادة من اختلاف درجات غليان مكوناته، إلا أن هذه الطريقة تصبح أقل كفاءة عندما تكون درجات الغليان متقاربة، كما هي الحال مع البنزين والسيكلوهكسان، الأمر الذي يتطلب عمليات إضافية وكميات كبيرة من الطاقة.

وقال جوناثان سيسلر، أستاذ الكيمياء بجامعة تكساس في أوستن وأحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة، إن عمليات الفصل الكيميائي تستهلك كميات هائلة من الطاقة، مشيراً إلى أن الفريق استلهم آلية تطوير المادة الجديدة من واحدة من أقدم الحرف البشرية، وهي النسيج، عبر تطبيق مبدأ تشابك الخيوط على المستوى الجزيئي.

مادة جديدة

وتتكون المادة الجديدة من أربع شبكات جزيئية مترابطة، تتشابك فيما بينها بطريقة تشبه تداخل خيوط النسيج التقليدي، بحيث تمر الشبكات فوق بعضها وتحتها لتشكل بنية متماسكة متعددة الطبقات.

وتتميز هذه الشبكات بقدرتها على اتخاذ ترتيبين متعاكسين أشبه بصورتين في المرآة؛ أحدهما يلتف في اتجاه عقارب الساعة، والآخر في الاتجاه المعاكس، وهي خاصية علمية تعرف باسم «الكيرالية» أو عدم التناظر المرآتي. ومن خلال التناوب بين هذين الترتيبين، تمكن الباحثون من بناء هيكل جزيئي متشابك يتمتع بالمرونة والمتانة، وقادر على التقاط البنزين من المخاليط الكيميائية.

ومن أبرز ما يميز هذه التقنية أن المادة تتكون ذاتياً بفعل خصائصها الكيميائية، إذ تتجمع الشبكات الجزيئية وتنتظم تلقائياً في البنية النسيجية المطلوبة، دون الحاجة إلى عمليات تصنيع معقدة.

نتائج لافتة

وأظهرت التجارب قدرة المادة على تحقيق نتائج لافتة في عمليات الفصل، إذ اختبر الباحثون كفاءتها باستخدام خليط يحتوي على كميات متساوية من البنزين والسيكلوهكسان، وتمكنت من التقاط 97.9% من البنزين خلال عملية فصل واحدة.

ولا تقتصر مزايا المادة على كفاءتها في الالتقاط، بل يمكن إعادة استخدامها مرات متعددة، إذ يكفي تسخينها بعد امتصاص البنزين لتحرير المادة المحتجزة في صورة بخار، ومن ثم تهيئتها لتنفيذ دورة فصل جديدة.

كما أثبت الفريق البحثي قدرة النسيج الجزيئي على فصل عدد من المركبات الأخرى ذات الأهمية التجارية، ما يشير إلى أن استخداماته المحتملة قد تتجاوز فصل البنزين عن السيكلوهكسان، لتشمل تطبيقات صناعية أوسع.

دراسة وتقييم

وفيما يتعلق بإمكانية توظيف الابتكار على نطاق صناعي، نجح فريق جامعة تشجيانغ في إظهار إمكانية استخدام المادة في تطبيقات أكبر حجماً، غير أن الباحثين أشاروا إلى أن الجدوى الاقتصادية وتكاليف الإنتاج والتطبيق التجاري لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتقييم.

ويرى الباحثون أن نجاح هذه التقنية في التطبيقات الصناعية قد يوفر بديلاً واعداً لعمليات الفصل التقليدية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل وتقليل الأثر البيئي لعمليات التصنيع، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على المركبات الكيميائية الأساسية.

ويفتح هذا الابتكار آفاقاً جديدة أمام تطوير مواد ذكية تستلهم آلياتها من الطبيعة والحرف التقليدية، وتعيد توظيفها في حلول كيميائية متقدمة، تجمع بين كفاءة الأداء والاستدامة البيئية.