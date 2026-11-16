هل يكتشف العلم الحقيقة أم يصنعها؟.. خلاف داخل الأوساط العلمية

رغم أن العلم يُنظر إليه باعتباره الطريق الأكثر موثوقية لفهم العالم وكشف أسراره، فإن العلماء أنفسهم لا يتفقون بالضرورة على ماهيته أو الغاية الأساسية منه، فبينما يراه بعضهم سعياً لاكتشاف الحقيقة الموضوعية، يعتبره آخرون عملية إبداعية تعتمد على الخيال والحدس والقدرة على حل المشكلات، فيما يجمع فريق ثالث بين الرؤيتين.

وكشفت دراسة علمية حديثة أن الاختلاف حول مفهوم العلم وأهدافه بين الباحثين أكبر مما هو عليه بين عامة الناس، بل إن التباين يمتد إلى العلماء العاملين في التخصصات نفسها، ما يفتح تساؤلات بشأن طبيعة المعرفة العلمية، وكيف يمكن أن تنعكس هذه الاختلافات على مستقبل البحث، خصوصاً مع دخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى مجال الاكتشافات العلمية.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «Royal Society Open Science»، استطلاع آراء 91 عالماً و99 شخصاً من عامة الجمهور، حيث طُلب من المشاركين تقييم 18 تصوراً تاريخياً مختلفاً لطبيعة العلم، تضمنت اعتباره عملاً أشبه بالتحقيق الجنائي لكشف الأدلة، أو رحلة للبحث عن الحقيقة، أو مرآة تعكس الواقع وتفسر كيفية عمل العالم من حولنا.

وأجرت الدراسة مارينا دوبوفا، الأستاذة المساعدة في علم النفس بجامعة كاليفورنيا في بيركلي والباحثة السابقة بمعهد سانتا فيه، بالتعاون مع الباحثة في جامعة برينستون تشياوين ليو.

عناصر أساسية

وأظهرت النتائج أن العلماء وأفراد الجمهور يتفقون عموماً على أن الفضول واكتشاف الألغاز وحل المشكلات تمثل عناصر أساسية في العمل العلمي، إلا أن الجمهور يميل إلى تبني صورة أكثر مثالية وحسماً للعلم، باعتباره وسيلة موثوقة للوصول إلى حقائق ثابتة تفسر العالم، مع اهتمام أقل بدور الإبداع والشك وعدم اليقين في العملية البحثية.

وقد يفسر هذا التصور سبب شعور بعض أفراد الجمهور بالإحباط عندما يعجز العلماء عن تقديم إجابات قاطعة لبعض الأسئلة، أو عندما تتغير الاستنتاجات العلمية مع ظهور أدلة جديدة، إذ إن العلم لا يقوم دائماً على نتائج نهائية، بل يتطور باستمرار من خلال اختبار الفرضيات ومراجعة الأدلة وتصحيح المفاهيم.

ولفتت الدراسة إلى أن تصورات الجمهور عن العلم كانت أقرب إلى وجهات نظر علماء الفيزياء والأحياء مقارنة بباحثي علم النفس والعلوم الاجتماعية، ويرجح الباحثون أن يكون ذلك مرتبطاً بحضور الفيزياء والأحياء بصورة أكبر في المناهج التعليمية، إلا أن هذه الفرضية لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتحقق.

حقائق موضوعية

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن العلماء لا يتبنون رؤية موحدة لطبيعة عملهم، إذ يركز بعضهم على اكتشاف الحقائق الموضوعية والوصول إلى تفسيرات دقيقة للظواهر، بينما يمنح آخرون أهمية أكبر للحكم الشخصي والإبداع والحدس الذي يوظفه الباحث خلال مسيرته العلمية.

كما تباينت آراؤهم بشأن ما إذا كان البحث العلمي ينبغي أن يلتزم بمناهج وخطوات محددة سلفاً، أم أنه يحتاج في كثير من الأحيان إلى الارتجال والمرونة والتجريب خارج الأطر التقليدية.

ولم يحظَ أي من التصورات الـ18 بإجماع كامل بين العلماء، بل أبدى المشاركون تحفظات حتى تجاه الأفكار التي كانوا يميلون إلى تأييدها.

وقالت دوبوفا إن أكثر ما أثار دهشتها هو حجم الاختلاف بين العلماء أنفسهم، حتى أولئك الذين يعملون في التخصص الفرعي ذاته، مرجحة أن تتشكل رؤية كل باحث للعلم جزئياً من خلال خبراته وتجربته المهنية، تماماً كما يطور الطهاة أساليبهم الخاصة في التعامل مع الوصفات، فيلتزم بعضهم بالمقادير والخطوات المحددة، بينما يفضل آخرون الابتكار والارتجال وفقاً للظروف.

وترى الباحثة أن هذه الاختلافات لا تقتصر على الجانب النظري، بل يمكن أن تؤثر في طبيعة الأسئلة التي يختار العلماء دراستها، والطرق التي يعتمدونها للوصول إلى الاكتشافات.

الذكاء الاصطناعي

ولا تقف أهمية هذه النتائج عند حدود فهم طبيعة البحث العلمي، بل تمتد إلى مستقبل توظيف الذكاء الاصطناعي في إجراء التجارب وتطوير الفرضيات وتحليل البيانات، وصولاً إلى بناء أنظمة قادرة على تنفيذ أجزاء متزايدة من العملية العلمية بصورة مستقلة.

وتثير الدراسة تساؤلاً جوهرياً: أي تصور للعلم ستتبناه أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تصبح قادرة على إجراء الأبحاث والاكتشافات؟ وهل ستعكس تنوع المناهج والرؤى التي يتبناها العلماء، أم ستعزز اتجاهاً واحداً ضيقاً على حساب أساليب أخرى قد تكون ضرورية لتحقيق تقدم علمي حقيقي؟

وتحذر دوبوفا من أن أتمتة البحث العلمي قد تؤدي إلى ترسيخ مفهوم واحد للعلم، إذا جرى تصميم الأنظمة الذكية وفق رؤية محدودة لطبيعة الاكتشاف والبحث، بما قد يقلص مساحة الإبداع والتنوع المنهجي في العلوم.

تصورات

وتشكل الدراسة خطوة أولية لفهم كيفية تأثير تصورات العلماء عن العلم في ممارساتهم البحثية، وتؤكد أهمية عدم التعامل مع مفهوم العلم باعتباره أمراً بديهياً أو متفقاً عليه بصورة مطلقة.

واختتمت دوبوفا بالتأكيد على ضرورة عدم التسليم بالفهم الشائع للعلم، والدعوة إلى طرح الأسئلة باستمرار واستكشاف ما يقصده الآخرون عندما يتحدثون عن البحث العلمي، معتبرة أن الفضول والانفتاح على وجهات النظر المختلفة يمثلان جزءاً أصيلاً من روح العلم ذاته.

ونُشرت الدراسة في 11 نوفمبر 2026، تحت عنوان «الجميع يعرف ما هو العلم.. إلى أن تسأله»، في مجلة «Royal Society Open Science» العلمية.