دراسة تكشف دوراً واعداً للعسل في حماية خلايا البشرة من أضرار الشمس

لا تقتصر فوائد العسل على التئام الجروح وتهدئة الالتهابات، إذ كشفت أبحاث علمية حديثة عن إمكانية امتلاكه دوراً إضافياً في حماية خلايا الجلد من الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، التي تُعد أحد أبرز العوامل المسببة لشيخوخة البشرة المبكرة وتلف الخلايا، وقد تسهم في تطور التغيرات التي تسبق الإصابة بسرطان الجلد.

وأظهرت تجارب مخبرية أجراها فريق بحثي في جامعة ساساري الإيطالية أن العسل متعدد الأزهار قد يساعد على تعزيز آليات الدفاع الطبيعية داخل خلايا الجلد البشرية، وتحسين قدرتها على التعامل مع الإجهاد الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، من خلال دعم النشاط المضاد للأكسدة وتنظيم الجينات المرتبطة بالشيخوخة وتجدد الأنسجة.

ويفتح هذا الاكتشاف آفاقاً جديدة أمام دراسة المكونات الطبيعية للعسل وإمكانية الاستفادة منها في تطوير مستحضرات تجميلية وعلاجات جلدية مبتكرة، تستهدف الحفاظ على صحة البشرة وتعزيز قدرتها على مقاومة العوامل البيئية الضارة.

وتأتي هذه النتائج استكمالاً للاهتمام العلمي المتزايد بالخصائص العلاجية للعسل، الذي يُستخدم منذ سنوات في المجال الطبي والتجميلي بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والميكروبات والالتهابات، فضلاً عن قدرته على دعم التئام الجروح والحروق. وتتوفر بالفعل ضمادات ومواد هلامية ومراهم طبية تعتمد على العسل المعقم لعلاج الجروح صعبة الالتئام.

مستحضرات التجميل

وجاءت فكرة البحث لدى الدكتورة فيكيه فيليا كافاك، إحدى عضوات الفريق البحثي الذي تقوده البروفيسورة مارغريتا مايولي، انطلاقاً من اهتمامها بعلم الأحياء الطبي وتربية النحل وعلوم مستحضرات التجميل، فضلاً عن تساؤلها حول إمكانية توسيع نطاق الاستخدامات الطبية للعسل، لتشمل حماية خلايا البشرة من الأضرار البيئية.

وأوضحت كافاك أن الاستخدامات الطبية المعروفة لبعض أنواع العسل، مثل عسل المانوكا، دفعتها إلى البحث عما إذا كان العسل عالي الجودة متعدد الأزهار يمتلك تأثيرات وقائية يمكن قياسها على خلايا الجلد البشرية.

ولاختبار هذه الفرضية، استخدم الباحثون ثلاثة أنواع من الخلايا البشرية المرتبطة ببنية الجلد ووظائفه، شملت الخلايا الجذعية الجلدية، والخلايا الليفية المسؤولة عن إنتاج الكولاجين ودعم بنية الجلد، والخلايا الكيراتينية التي تشكل الطبقة الخارجية الواقية للبشرة.

وجرى تنمية هذه الخلايا معاً داخل مفاعل حيوي مزود بنظام تدفق مستمر، صُمم لمحاكاة بعض الظروف الموجودة في الجلد البشري، بما يتيح دراسة استجابتها في بيئة تجريبية أكثر قرباً من طبيعة الأنسجة الحية.

معالجة مسبقة

وقسّم الفريق العينات إلى مجموعتين، عولجت إحداهما بتركيز 1% من العسل متعدد الأزهار لمدة 48 ساعة قبل تعريضها للأشعة فوق البنفسجية، بينما لم تتلق المجموعة الأخرى أي معالجة مسبقة، ثم قارن الباحثون استجابة الخلايا للإجهاد الناتج عن الإشعاع.

كما استخدموا تقنية التحليل الجيني الكمي في الوقت الفعلي (Real-time quantitative PCR)، لقياس نشاط مجموعة من الجينات المرتبطة بالشيخوخة والاستجابة للإجهاد وتجدد الأنسجة وخصائص الخلايا الجذعية، بما في ذلك قدرتها على التجدد الذاتي والتحول إلى أنواع متخصصة من الخلايا.

خلايا جذعية

وأظهرت النتائج أن المعالجة المسبقة بالعسل ساعدت الخلايا الجذعية الجلدية والخلايا الليفية على تنظيم استجابتها للأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، مع تسجيل تغيرات إيجابية في مؤشرات النشاط الخلوي المرتبطة بالحفاظ على حيوية الأنسجة.

ففي الخلايا الجذعية الجلدية، ارتفع نشاط المؤشرات الجينية المرتبطة بخصائص الخلايا الجذعية وقدرتها على التجدد، بالتزامن مع انخفاض نشاط الجينات المرتبطة بالشيخوخة.

كما أظهرت الخلايا المعالجة بالعسل انخفاضاً في إفراز أكسيد النيتريك، وهو جزيء قد يرتبط ارتفاع مستوياته باستجابات الإجهاد التأكسدي والالتهابي، إلى جانب زيادة قدرتها المضادة للأكسدة، بما يشير إلى تحسن آليات الحماية في مواجهة الإجهاد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

وكشفت التحليلات الجينية كذلك عن ارتفاع نشاط بعض الجينات المسؤولة عن الحماية من الإجهاد، وحدوث تغيرات في الإشارات البيولوجية التي تنظم تكاثر الخلايا وتجددها.

وقالت كافاك إن اللافت في النتائج أن العسل بدا وكأنه يساعد الخلايا على استعادة توازن صحي بعد تعرضها للإجهاد الناتج عن الأشعة، من خلال دعم آليات الحماية الطبيعية، مع الحفاظ على تنظيم الإشارات المرتبطة بتجدد الخلايا، بدلاً من تحفيز استجابة إصلاح مبالغ فيها.

توصيات عملية

ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن التجارب أُجريت على نماذج خلوية داخل المختبر، ولم تُختبر بعد على البشر، ما يعني أن هذه النتائج لا تثبت حتى الآن قدرة العسل على حماية البشرة فعلياً عند استخدامه موضعياً.

وأكدت كافاك أن الوصول إلى توصيات عملية يتطلب إجراء مزيد من الدراسات المخبرية وما قبل السريرية والتجارب السريرية، للتحقق من مدى فاعلية هذه التأثيرات وسلامتها لدى الإنسان.

كما أوضح الفريق أن العسل متعدد الأزهار لا يمكن اعتباره بديلاً عن واقيات الشمس، التي تظل الوسيلة الأساسية للحد من تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية وأضرارها.

وفي المرحلة المقبلة، يعمل الباحثون على التحقق من الآليات الجزيئية المسؤولة عن التأثيرات المرصودة، من خلال دراسات على مستوى البروتينات، للتأكد مما إذا كانت التغيرات التي ظهرت في نشاط الجينات تنعكس بالفعل على مستويات البروتينات ووظائفها داخل الخلايا.

ويستكشف الفريق أيضاً تطوير نظام يعتمد على الألياف النانوية، بهدف توصيل المركبات النشطة الموجودة في العسل بصورة تدريجية ومنضبطة، وبطريقة تتوافق مع طبيعة الجلد، بما قد يتيح مستقبلاً توظيفها في تطبيقات تجميلية وطبية أكثر تطوراً.

خطوة أولية

وتشكل هذه الأبحاث خطوة أولية نحو فهم أعمق للعلاقة بين المركبات الطبيعية وصحة الجلد، وتؤكد أن العسل، الذي ارتبط استخدامه تاريخياً بعلاج الجروح والعناية بالبشرة، قد يحمل إمكانات علمية إضافية تستحق المزيد من البحث، قبل تحويلها إلى تطبيقات علاجية متاحة للاستخدام البشري.