سمكة غامضة بحجم الإصبع تظهر في البحر الأحمر وتختفي

في أعماق البحر الأحمر، حيث لا تزال الشعاب المرجانية تخفي عالماً واسعاً من الكائنات التي لم تكتشف بعد، عثر علماء على سمكة صغيرة ونادرة لم يتجاوز طول أكبر العينات المعروفة منها 17 مليمتراً، قبل أن تختفي تماماً عن الأنظار، رغم محاولات البحث عنها في موائل بحرية مشابهة.

وأثار هذا الاكتشاف تساؤلات حول طبيعة حياة هذا النوع الجديد، وما إذا كان يقطن أعماقاً لم تصل إليها عمليات الاستكشاف العلمي بصورة كافية.

وأطلق الباحثون على السمكة اسم «تشارون القزمة"، واسمها العلمي (Trimma charon)، في إشارة إلى شخصية «تشارون» في الأساطير الإغريقية، الذي كان ينقل أرواح الموتى عبر النهر إلى العالم السفلي، إذ اعتاد الناس قديماً دفن موتاهم ومعهم قطعة نقدية لدفع أجرة العبور.

ولم يكن اختيار الاسم مصادفة، بل استلهمه العلماء من العلامات الذهبية اللافتة التي تغطي معظم زعنفة ذيل السمكة، وتبدو كأنها مجموعة من العملات الذهبية الصغيرة.

وقال فيكتور نونيس باينمان، قائد الدراسة والباحث في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» في السعودية، إن من أبرز السمات المميزة لهذا النوع الجديد انتشار بقع ذهبية على زعنفته الذيلية، تشبه العملات المعدنية الصغيرة، وهو ما منحها ارتباطاً رمزياً باسمها المستوحى من الأسطورة الإغريقية.

وتتميز السمكة بجسم شفاف تتوسطه خطوط عريضة باللونين البرتقالي والأحمر، فضلاً عن تركيب غير مألوف للعين يتكون من أربعة أجزاء، فيما لا يتجاوز طول العينتين اللتين عثر عليهما 12 و17 مليمتراً، أي ما يعادل نحو نصف بوصة وثلثي البوصة.

البحر الاحمر

ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على تسجيل نوع جديد من الأسماك في البحر الأحمر، بل تمتد إلى ما كشفته التحليلات الجينية بشأن صلته المحتملة بنوع آخر يُعرف باسم "تريما أنايما"، ينتشر من سواحل شرق أفريقيا إلى المحيط الهادئ، لكنه لم يُسجل من قبل في البحر الأحمر.

وتشير البيانات الوراثية إلى وجود قرابة وثيقة بين النوعين، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه العلاقة بصورة قاطعة.

ويرجح الباحثون أن النوعين انحدرا من أصل مشترك، قبل أن ينتشر أحدهما عبر مساحات واسعة من المحيطين الهندي والهادئ، بينما بقي الآخر في البحر الأحمر وتطور بصورة مستقلة على مدى ملايين السنين، في نموذج يعكس كيف يمكن للعزلة الجغرافية أن تسهم في نشوء أنواع بحرية جديدة.

قصة

وتعود قصة العثور على السمكة إلى مايو 2023، عندما جمع الباحثون عينتين منها بالقرب من مدخل أحد الكهوف البحرية عند جزيرة «واليه» في شمال البحر الأحمر، على عمق بلغ نحو 30 متراً تحت سطح الماء، عند منحدر شديد الانحدار من الشعاب المرجانية.

ومنذ ذلك الحين، لم تسفر عمليات البحث المكثفة في البيئات البحرية المشابهة عن العثور على أي عينات إضافية، لتظل المعرفة العلمية بهذا النوع مقتصرة على سمكتين جرى العثور عليهما خلال واقعة واحدة.

ويرى باينمان أن هذا الظهور المحدود قد يعني أن الباحثين عثروا على السمكة عند الحافة الضحلة لنطاق انتشارها، بينما قد يكون موطنها الحقيقي في الشعاب المرجانية متوسطة العمق، التي تقع على أعماق تتجاوز 30 متراً، حيث تتسلل أشعة الشمس بصورة خافتة، ولا تزال هذه البيئات غير مستكشفة بما يكفي.

وأضاف أن الشعاب العميقة والمظلمة التي لم تصل إليها الأبحاث بصورة واسعة تشبه، إلى حد ما، عالماً سفلياً خفياً يقع تحت الشعاب الضحلة والمضيئة التي اعتاد العلماء دراستها، في تشبيه يعيد إلى الأذهان الأسطورة التي استُلهم منها اسم السمكة.

أسماك قزمة

ويعزز هذا الاكتشاف أهمية البحر الأحمر بوصفه موطناً لتنوع بيولوجي بحري فريد، إذ رفع عدد الأنواع المعروفة من جنس «تريما» من الأسماك القزمة فيه إلى 11 نوعاً، ليصبح هذا الجنس الأكثر تنوعاً بين أجناس أسماك القوبيون المسجلة في المنطقة.

واللافت أن تسعة أنواع على الأقل من هذه المجموعة يُعتقد أنها مستوطنة في البحر الأحمر، ولا توجد في أي مكان آخر بالعالم، ما يعكس الأهمية البيئية لهذا النظام البحري وضرورة مواصلة استكشافه وحماية موائله الطبيعية.

ولم تقتصر الدراسة، المنشورة في المجلة العلمية المفتوحة «ZooKeys»، على توثيق النوع الجديد، بل قدمت أيضاً دليلاً مصوراً للتعرف إلى الأنواع الأحد عشر من جنس «تريما» الموجودة في البحر الأحمر، مدعوماً بالصور والملاحظات الميدانية التي توضح خصائص كل نوع والبيئات التي يعيش فيها.

وأكد الباحثون أن تحديد الأنواع البحرية بدقة، ومعرفة أماكن انتشارها وخصائصها، يمثل الخطوة الأساسية لفهم النظم البيئية البحرية بصورة أعمق، مشيرين إلى أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، خصوصاً الواقعة على أعماق تتجاوز حدود الغوص العلمي المعتاد، قد تحمل اكتشافات جديدة لأنواع لم ترصدها الدراسات السابقة.

نافذة جديدة

ويفتح هذا الاكتشاف نافذة جديدة على عالم بحري لا يزال مجهولاً إلى حد كبير، ويؤكد أن اختفاء السمكة بعد ظهورها الأول لا يعني بالضرورة ندرتها، فقد يكون السر ببساطة أنها تعيش في أعماق لم يتمكن العلماء بعد من الوصول إليها واستكشافها.