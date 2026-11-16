دراسة استمرت 12 عاماً تكشف خطراً صامتاً يهدد أفيال آسيا

كشفت دراسة علمية استمرت 12 عاماً عن تطور مقلق يهدد مجتمعات الأفيال الآسيوية البرية، يتمثل في تفكك روابطها الاجتماعية وتحول تجمعاتها الكبيرة والمترابطة إلى مجموعات أصغر وأكثر عزلة، في ظاهرة قد تكون آثارها صعبة الإصلاح، حتى إذا تحسنت الظروف التي أدت إليها.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن تراجع أعداد إناث الأفيال في متنزه أوداوالاوي الوطني بسريلانكا لا يؤدي فقط إلى انخفاض أعداد الحيوانات، بل ينعكس أيضاً على طبيعة العلاقات الاجتماعية بينها، ويهدد شبكة الدعم والتعاون التي تعتمد عليها في حياتها اليومية.

واستند الباحثون إلى تحليل بيانات أكثر من 440 أنثى من الأفيال الآسيوية البرية على مدى 12 عاماً، وتوصلوا إلى أن المجتمعات الكبيرة ذات الروابط الاجتماعية الكثيفة بدأت تتفكك تدريجياً، لتحل محلها مجموعات محدودة العدد، أقل ترابطاً وأكثر انعزالاً عن بعضها البعض.

وقالت أناستازيا مادسن، الباحثة المشاركة في الدراسة والتي قادت فريق البحث، إن الباحثين رصدوا مغادرة أفيال فردية للمجموعات، وربما نفوق بعضها بمعدلات متزايدة، في وقت لا تدخل فيه أفيال جديدة إلى المجتمع لتعويض هذا النقص.

وأضافت أن تراجع أعداد الأفراد يقلل بطبيعة الحال فرص تكوين العلاقات، لكن الملاحظ أيضاً أن الأفيال المتبقية بدأت تغير طبيعة علاقاتها بعضها ببعض.

أفراد جديدة

وأشارت النتائج إلى أن تراجع أعداد الأفيال قد يرتبط بمجموعة من العوامل، من بينها النفوق ومغادرة بعض الأفراد للمجموعات بصورة دائمة، إلى جانب محدودية انضمام أفراد جديدة إلى المجتمع. كما يمكن أن تسهم عوامل مثل الصيد غير المشروع والصراعات مع البشر وتراجع الموارد الغذائية وتقطع الموائل الطبيعية في زيادة الضغوط على هذه الحيوانات، وإن لم تثبت الدراسة أن هذه العوامل هي السبب المباشر للتغيرات الاجتماعية المرصودة.

وتكتسب هذه النتائج أهميتها من أن الأفيال الآسيوية تعتمد على الروابط الاجتماعية في الحصول على الغذاء وتبادل المعلومات ورعاية الصغار، إذ تتيح لها الحياة ضمن مجموعات مترابطة الاستفادة من الخبرات الجماعية وتعزيز فرص البقاء.

ويرى الباحثون أن التحول الذي شهدته هذه المجتمعات قد يشير إلى تجاوز ما يعرف بـ«نقطة التحول الاجتماعي»، وهي المرحلة التي تتراكم فيها الخسائر تدريجياً على مدى سنوات، قبل أن تؤدي إلى تغير مفاجئ في بنية العلاقات الاجتماعية.

تغيرات ديموغرافية

وأوضح الباحثون أن تراكم التغيرات الديموغرافية، بما يشمل مغادرة الأفراد أو نفوقها، سبق حدوث تفكك سريع في الشبكات الاجتماعية بين الإناث، ما يشير إلى أن المجتمعات الحيوانية قد تبدو مستقرة ظاهرياً لفترة طويلة، رغم تعرض بنيتها الداخلية لضغوط متزايدة.

وحذرت مادسن من أن تجاوز نقطة التحول يجعل العودة إلى الوضع السابق أكثر صعوبة، مؤكدة أهمية الانتباه إلى التحولات المفاجئة التي قد تحدث بعد تراكم ضغوط تدريجية على المجتمعات الطبيعية.

تطور

من جانبها، شددت شيرمين دي سيلفا، الأستاذة المشاركة في قسم علم البيئة والسلوك والتطور بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمشرفة على الدراسة، على أن الترابط الاجتماعي لا يتحقق بمجرد وجود الأفراد ضمن النطاق الجغرافي نفسه، بل يتطلب مشاركة المساحات وبناء العلاقات بصورة مستمرة على مدار الحياة.

وأوضحت أن المجتمعات القوية والمرنة تحتاج إلى القدرة على تعويض العلاقات التي تفقدها بمرور الوقت، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة لدى الأنواع التي تعتمد على التعاون والتواصل الاجتماعي، ومنها الأفيال والبشر.

وأضافت أن الدراسة تفتح المجال أمام أبحاث مستقبلية لفهم كيفية تغير المجتمعات الحيوانية، وتحديد المؤشرات المبكرة التي تكشف تعرضها للتفكك، والعوامل التي تجعلها أكثر عرضة لهذه التحولات.

وأكدت مادسن أن دراسة الأنماط الاجتماعية للحيوانات يمكن أن تشكل أداة مهمة لرصد المشكلات التي تواجه التجمعات البرية في مراحل مبكرة، بما يتيح فرصاً أفضل للتدخل واتخاذ إجراءات الحماية قبل تفاقم آثارها.

ونُشرت الدراسة في مجلة «ساينس» العلمية في 12 نوفمبر 2026، تحت عنوان «زيادة التغيرات الديموغرافية والعزلة تسبقان التفكك الاجتماعي لدى الأفيال الآسيوية»، لتضيف بعداً جديداً إلى جهود حماية الحياة البرية، من خلال التأكيد على أن الحفاظ على الحيوانات لا ينبغي أن يقتصر على حماية أعدادها وموائلها، بل يجب أن يشمل أيضاً صون الروابط الاجتماعية التي تضمن تماسك مجتمعاتها واستمرارها.