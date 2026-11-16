حوت منقرض بوجه ملتوي يكشف حيلة غريبة للصيد قبل 6 ملايين عام

بجمجمة تبدو وكأنها تعرضت لتحطم عنيف، ووجه ينحرف بصورة لافتة إلى أحد جانبي الرأس، وخطم ضخم يتجه إلى الأسفل بزاوية غير مألوفة، كشف علماء عن نوع من الحيتان المنقرضة عاش قبل نحو 6 ملايين عام، وامتلك تركيبة تشريحية استثنائية ربما منحته قدرة خاصة على البحث عن الغذاء بالقرب من قاع البحر.

ويحمل هذا النوع اسم “سكافوكوجيا هواشافو “، وينتمي إلى مجموعة حيتان العنبر القزمة المنقرضة، ويُعد صاحب أكثر حالات عدم التماثل الحاد في الجمجمة التي تم توثيقها لدى الحيتان، وربما لدى الثدييات عموماً.

وتعود أحفورته إلى العصر الميوسيني المتأخر، قبل نحو 6.3 إلى 5.6 ملايين سنة، فيما تشير التقديرات إلى أن طول الحيوان بلغ نحو 2.7 متر. وتكشف دراسة حديثة، نُشرت في مجلة «Communications Biology» العلمية في 9 نوفمبر 2026، أن هذا التشوه الظاهري لم يكن نتيجة ضغط الصخور أو تعرض الجمجمة للتلف عبر ملايين السنين، بل كان سمة تشريحية طبيعية تطورت لدى هذا الحوت، وربما ارتبطت بطريقة تغذيه ونمط حياته.

وعلى خلاف معظم الفقاريات التي تتسم جماجمها بدرجة كبيرة من التماثل بين الجانبين، تتميز الحيتان المسننة بوجود تفاوت طبيعي في بعض أجزاء الجمجمة، يرتبط بتطور أعضاء متخصصة لإنتاج الأصوات وتحديد المواقع بالصدى، وهي قدرة تساعدها على التنقل تحت الماء واكتشاف الفرائس.

لكن الحوت المكتشف تجاوز هذه الاختلافات المعتادة بمراحل، إذ انحرفت فتحات الأنف العظمية لديه بالكامل نحو الجانب الأيسر من الجمجمة، كما اختلف حجم عظام الوجه ومواضعها بصورة كبيرة بين الجانبين، فيما اتخذ خطمه الضخم شكلاً منحنياً بوضوح نحو الأسفل.

وقال ألدو بينيتس بالومينو، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن عدم التماثل لدى الحيتان المسننة يرتبط عادة بتطور التراكيب الدهنية الموجودة في مقدمة الرأس، والمسؤولة عن إنتاج الأصوات، إلا أن الحالة لدى هذا النوع كانت أكثر تطرفاً، إذ امتد الاختلاف التشريحي إلى معظم أجزاء الوجه والجمجمة.

وأوضح أن شكل الجمجمة بدا شديد الالتواء، بما يتجاوز بكثير الأنماط المعروفة لدى الحيتان الحية.

اختلاف تشريحي

ولم يكن الشكل الغريب للجمجمة مجرد اختلاف تشريحي لافت، بل تشير الأدلة إلى أنه ربما كان تكيفاً تطورياً يخدم استراتيجية تغذية غير مألوفة.

فبينما تطارد حيتان العنبر الحديثة الحبار في أعماق المحيطات، يبدو أن هذا النوع المنقرض كان أكثر ميلاً إلى البحث عن غذائه بالقرب من قاع البحار الساحلية الضحلة.

وتشير إعادة بناء الجمجمة والرقبة إلى أن خطمه كان سميكاً وأنبوبياً، ويحتوي على عظام كثيفة وغضاريف متصلبة، ما أضاف وزناً إلى مقدمة الرأس وساعد على توجيهها إلى الأسفل.

كما انحنى الخطم بزاوية بلغت نحو 31 درجة، في حين تشير دراسة المفصل الذي يربط الجمجمة بأول فقرة عنقية إلى أن الحيوان كان قادراً على خفض رأسه بزاوية تصل إلى 55 درجة.

وقال غابرييل أغيري فرنانديز، المشارك في الدراسة والمشرف الأكاديمي على الباحث الرئيسي، إن التركيب الكامل للجمجمة والرقبة كان مهيأً لتوجيه الخطم مباشرة نحو قاع البحر، بما يسمح للحوت بالتحرك بمحاذاة القاع والبحث عن الغذاء بالقرب من الرواسب البحرية.

السونار الحيوي

ويرجح العلماء أن الحوت استخدم نظام تحديد المواقع بالصدى، المعروف باسم «السونار الحيوي»، للكشف عن الفرائس المختبئة داخل الرواسب الناعمة في قاع البحر، خصوصاً أنه لم يمتلك الشوارب الوجهية المتخصصة أو التكيفات البصرية التي تساعد بعض الثدييات البحرية الحديثة على البحث عن الغذاء في هذه البيئات.

ولا تزال هذه الفرضية تفسيراً علمياً يستند إلى خصائصه التشريحية، وليست دليلاً مباشراً على سلوكه الفعلي أثناء الصيد.

وعُثر على الجمجمة في منتصف تسعينيات القرن الماضي ضمن تكوين «بيسكو» الجيولوجي في جنوب بيرو، وهي منطقة صحراوية تشتهر باحتضانها أحافير بحرية محفوظة بصورة استثنائية.

لكن الأحفورة لم تلفت انتباه الباحثين إلى غرابتها التشريحية إلا في عام 2015، عندما صادفها بينيتس بالومينو أثناء عمله على أطروحته الجامعية في متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة ليما.

وفي البداية، اعتقد الباحثون أن شكل الجمجمة قد يكون نتيجة تعرضها لضغوط الرواسب والصخور على مدى ملايين السنين، وهي ظاهرة معروفة في علم الأحافير باسم «التغيرات التي تطرأ على البقايا بعد الدفن» (Taphonomy)، إذ يمكن للضغط الجيولوجي أن يؤدي إلى تسطح العظام أو التوائها.

غير أن الفحوص كشفت أن الدروز العظمية كانت مغلقة بالكامل، ولم تظهر أي كسور أو أمراض أو تشوهات في بقية أجزاء الجمجمة، ما عزز الاستنتاج بأن عدم التماثل كان جزءاً أصيلاً من تكوين الحيوان، وليس أثراً ناتجاً عن سوء حفظ الأحفورة.

هواشافو

واختار الباحثون اسم "هواشافو"للنوع الجديد، وهي كلمة شائعة في الإسبانية البيروفية تُستخدم لوصف الأشياء الغريبة أو المبالغ فيها أو التي تتسم بمظهر لافت وغير تقليدي يصعب تصنيفه جمالياً.

وأوضح بينيتس بالومينو أن الاسم بدا مناسباً تماماً عند النظر إلى النسب التشريحية غير المألوفة للحوت، بوجهه المنحرف بشدة نحو اليسار وخطمه الضخم المتجه إلى الأسفل، وهي سمات جعلته مختلفاً عن أنماط التناسق المعروفة لدى الحيتان المعاصرة.

ولا يقتصر الاكتشاف على توثيق نوع منقرض بملامح استثنائية، بل يقدم دليلاً جديداً على تنوع الاستراتيجيات التطورية التي اتبعتها الثدييات البحرية عبر العصور، وكيف استطاعت بعض الأنواع تطوير أشكال تشريحية غير معتادة للتكيف مع بيئاتها وطرق حصولها على الغذاء.

اسرار مهمة

كما يسلط الضوء على أن جماجم الحيتان لا تزال تحمل أسراراً مهمة بشأن تطور السمع والتواصل وتحديد المواقع بالصدى، فضلاً عن التحولات التي شهدتها أنماط التغذية والحياة البحرية قبل ملايين السنين.