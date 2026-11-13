كاليفورنيا تخفي عالماً مجهولاً من الحشرات

تحتضن ولاية كاليفورنيا الأمريكية عالماً هائلاً من الحشرات التي لا تزال أسرارها مجهولة للعلماء، من صحارى موهافي القاحلة إلى غابات جبال سييرا نيفادا، حيث تشير دراسة علمية حديثة إلى أن التنوع الحشري في الولاية يفوق بكثير ما كان يعتقده الباحثون، مع وجود آلاف الأنواع التي لم تُكتشف أو تُصنّف علمياً حتى الآن.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة "إيكوغرافي"، يقدر عدد أنواع الحشرات التي تعيش في كاليفورنيا بأكثر من 60 ألف نوع، بينما لم يتمكن العلماء حتى الآن من وصف وتصنيف سوى نحو ثلثي هذا العدد، ما يعني أن قرابة ثلث التنوع الحشري في الولاية لا يزال خارج نطاق المعرفة العلمية.

وأجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة باحثين من متحف التاريخ الطبيعي في مقاطعة لوس أنجلوس، في محاولة لرسم صورة أكثر شمولاً للتنوع البيولوجي للحشرات، وتحديد مدى اختلاف المجتمعات الحشرية بين المناطق الطبيعية المختلفة.

مفاجأة

ولم تقتصر المفاجأة على العدد الكبير للأنواع، بل كشفت النتائج أن كل موقع تقريباً شملته الدراسة يضم مجموعة مميزة من الحشرات، حتى في المناطق التي تتشابه في طبيعتها المناخية وخصائصها البيئية، ما يؤكد أن التنوع الحشري أكثر تعقيداً وتوزعاً مما كان متصوراً.

مشروع بحثي

تمثل الدراسة أولى النتائج المنشورة لمبادرة «باركود الحشرات في كاليفورنيا، وهو مشروع بحثي ضخم تبلغ ميزانيته 6 ملايين دولار، ويهدف إلى جمع عينات جميع أنواع الحشرات الموجودة في الولاية والتعرف عليها وتصنيفها.

واعتمد الباحثون على تقنية الترميز الشريطي للحمض النووي ، التي تتيح التعرف على الأنواع من خلال تحليل مقاطع قصيرة من حمضها النووي، ومقارنتها بقواعد البيانات الجينية، وهي تقنية تساعد في التمييز بين الكائنات التي قد تبدو متشابهة ظاهرياً ويصعب التفريق بينها بالطرق التقليدية.

وشمل البحث تحليل أكثر من مليون عينة من الحشرات، جُمعت من مصادر متعددة، من بينها مجموعات المتاحف العلمية، والمصائد الحشرية التي وُزعت على 72 منطقة بيئية في الولاية، فضلاً عن رحلات ميدانية لجمع العينات من 454 موقعاً إضافياً.

وشارك في المشروع عدد من المؤسسات العلمية والبحثية، من بينها متحف التاريخ الطبيعي في مقاطعة لوس أنجلوس، ووزارة الأغذية والزراعة في كاليفورنيا، وجامعتا كاليفورنيا في بيركلي وريفرسايد، ومتحف التاريخ الطبيعي في سان دييغو، وأكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو.

وساعدت العينات المحفوظة في المتاحف على توسيع نطاق البحث ليشمل أنواعاً لم يكن من السهل الوصول إليها ميدانياً، فيما أضافت عمليات الجمع الحديثة معلومات مهمة عن الأنواع الموجودة حالياً وتوزيعها الجغرافي.

إنجاز علمي

لم يكن هذا الإنجاز العلمي ثمرة جهود الباحثين وحدهم، بل لعب المتطوعون دوراً محورياً في إنجاح المشروع، من خلال تشغيل المصائد الحشرية ومتابعتها وجمع محتوياتها بصورة منتظمة.

واستخدم الفريق مصائد خاصة تُعرف باسم "مصائد مالايز"، وهي هياكل شبكية مصممة لالتقاط الحشرات الطائرة بصورة تلقائية، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لتفريغها وصيانتها وضمان استمرار جمع العينات.

وقالت جير-آن كونغ، مديرة مجموعات علم الحشرات في المتحف وأحد المشاركين في الدراسة، إن المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للعلم المجتمعي، إذ تطوع أفراد من المجتمع لإدارة المصائد ومتابعتها أسبوعياً، وهو ما لم يكن الفريق البحثي قادراً على تحقيقه بمفرده وعلى مدار فترات طويلة.

وأشارت إلى أن بعض المتطوعين تولوا مسؤولية متابعة مواقع الجمع لسنوات، مستشهدة بسارة فيرتشايلد ومايكل نانس، اللذين أشرفا على مصيدة في منطقة صحراوية مرتفعة لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة، وهي أطول فترة رصد مستمرة في المشروع.

توزيع جغرافي

ولفهم طبيعة التوزيع الجغرافي للحشرات، قارن الباحثون بين المناطق البيئية المختلفة في كاليفورنيا، استناداً إلى تصنيفات وكالة حماية البيئة الأمريكية، التي تجمع المناطق وفق خصائصها الطبيعية والبيئية المشتركة.

وأظهرت النتائج أن منطقة حوض موهافي وسلاسله الجبلية سجلت أعلى عدد من أنواع الحشرات بين المناطق التي شملتها المقارنة.

ورغم وجود بعض أوجه التشابه بين البيئات المتقاربة، فإن لكل منطقة تركيبتها الخاصة من الكائنات الحشرية، حتى إن المواقع المختلفة داخل المنطقة البيئية الواحدة أظهرت اختلافات واضحة في أنواع الحشرات التي تحتضنها.

وأوضح الباحثون أن الصحارى تتشابه نسبياً فيما بينها من حيث المجتمعات الحشرية، كما تتقارب بعض البيئات الجبلية في شمال كاليفورنيا، لكن كل جزء من الولاية يضم تنوعاً حشرياً مميزاً يعكس خصائصه البيئية المحلية.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لجهود حماية الحياة البرية، إذ تشير إلى أن إنشاء محمية طبيعية واحدة أو حماية عدد محدود من المناطق لن يكون كافياً للحفاظ على التنوع الحشري في الولاية، بل يتطلب الأمر حماية نطاق واسع من الموائل الطبيعية والأنظمة البيئية المختلفة.

وتؤكد الدراسة أن الحشرات، رغم صغر أحجامها، تمثل جزءاً أساسياً من التوازن البيئي، وأن اكتشاف الأنواع التي لا تزال مجهولة علمياً وفهم أماكن انتشارها يشكلان خطوة مهمة نحو وضع استراتيجيات أكثر فاعلية لصون التنوع البيولوجي، وحماية عوالم طبيعية لا تزال تخفي الكثير من أسرارها.