ناسا تحذر من « نينيو» عملاق يتجاوز أقوى مستويات الظاهرة منذ 1997

تتجه أنظار علماء المناخ إلى المحيط الهادئ، حيث تتشكل ظاهرة «إل نينيو» المناخية بقوة لافتة، وسط مؤشرات تشير إلى احتمال أن تتجاوز شدتها مستويات الحدث التاريخي الذي شهدته الأرض خلال عامي 1997 و1998، والذي تسبب في اضطرابات مناخية واسعة النطاق، شملت موجات جفاف وحرائق وفيضانات وأمطاراً غزيرة في مناطق متفرقة من العالم.

وأظهرت قياسات الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن نمط ارتفاع حرارة المياه في المحيط الهادئ الاستوائي يشبه إلى حد كبير ما حدث خلال ظاهرة إل نينيو القوية في 1997، مع امتداد المياه الدافئة من وسط المحيط نحو شرقه وصولاً إلى سواحل أمريكا الجنوبية، في تطور يعزز المخاوف من تشكل موجة مناخية شديدة التأثير.

وبحسب تحليل نشره علماء من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، فإن الظاهرة الحالية تسجل مؤشرات قد تجعلها أقوى من سابقتها التاريخية، إلا أن تشابه أنماط حرارة المحيط لا يعني بالضرورة تكرار التأثيرات المناخية ذاتها، إذ تعتمد طبيعة النتائج أيضاً على كيفية استجابة الغلاف الجوي للتغيرات التي تحدث في المحيطات.

دورة مناخية

وتُعد «إل نينيو» جزءاً من دورة مناخية طبيعية تُعرف باسم «النينيو والتذبذب الجنوبي»، وتتكرر عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتنشأ نتيجة تغيرات في درجات حرارة سطح المياه وأنماط الرياح فوق المحيط الهادئ الاستوائي.

وفي الظروف الطبيعية، تدفع الرياح التجارية المياه السطحية الدافئة باتجاه غرب المحيط الهادئ، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر في تلك المنطقة مقارنة بالجزء الشرقي. لكن عندما تضعف هذه الرياح، تبدأ المياه الدافئة بالتحرك مجدداً نحو وسط المحيط وشرقه، وتؤدي هذه الحركة إلى مزيد من إضعاف الرياح، في سلسلة من التفاعلات المتبادلة التي تعزز قوة الظاهرة وتزيد من حدتها.

تأثيرات

ولا تتحدد التأثيرات المناخية لظاهرة إل نينيو بقوة الاحترار وحدها، بل تتأثر أيضاً بموقع تجمع المياه الأكثر دفئاً، ومدى امتدادها شرقاً، وطبيعة تفاعل الغلاف الجوي معها.

وفي هذا السياق، أوضح جوش ويليس، العالم المسؤول عن مشروع قياس مستوى سطح البحر في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، أن كل ظاهرة من ظواهر إل نينيو تختلف عن الأخرى من حيث موقع تأثيرها وانعكاساتها المناخية، ما يجعل التنبؤ بنمط موحد لتداعياتها أمراً بالغ الصعوبة.

تراكم الحرارة

وتتيح تقنيات قياس ارتفاع سطح البحر من الفضاء للعلماء متابعة تطور الظاهرة ورصد تراكم الحرارة في المحيطات، إذ تتمدد المياه مع ارتفاع حرارتها، ما يؤدي إلى زيادة مستوى سطح البحر، ويشكل مؤشراً مهماً على كمية الحرارة المختزنة في المحيط.

وتُظهر الخرائط التي أعدها علماء ناسا، استناداً إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، مقارنة لافتة بين مستويات سطح المحيط الهادئ في 13 أكتوبر 1997 و12 أكتوبر 2026، حيث تكشف الألوان الحمراء عن ارتفاع مستويات المياه فوق معدلاتها الطبيعية، بينما تشير الألوان الزرقاء إلى انخفاضها.

وتكمن أهمية هذه المقارنة في امتلاك العلماء سجلاً يمتد لنحو 35 عاماً من قياسات الأقمار الاصطناعية المتعاقبة، التي تتيح تتبع التغيرات في مستوى سطح البحر ومقارنة الظواهر المناخية الحالية بأحداث سابقة.

وقال ويليس إن هذه البيانات تتيح للعلماء العودة إلى الماضي ومقارنة الظاهرة الحالية بما حدث في عام 1997، مشيراً إلى أن المؤشرات الراهنة توحي بأن الحدث الحالي قد يكون أكبر حجماً.

جفاف

وتستمد المقارنة مع ظاهرة 1997 أهميتها من التداعيات الواسعة التي صاحبت ذلك الحدث، إذ ارتبطت موجة إل نينيو آنذاك بحرائق واسعة في إندونيسيا وغابات الأمازون، إلى جانب الجفاف الذي ضرب أجزاء من جنوب أفريقيا وتسبب في خسائر زراعية، فضلاً عن أمطار غزيرة وفيضانات ساحلية في جنوب كاليفورنيا.

لكن تجربة ظاهرة 2015 و2016 تؤكد أن موقع المياه الدافئة وتوزيعها لا يقلان أهمية عن درجة حرارتها؛ فعلى الرغم من قوة تلك الظاهرة، لم تمتد المياه الدافئة المرتفعة في الجزء الشرقي من المحيط بالقدر نفسه الذي سجلته ظاهرة 1997، وهو ما انعكس على اختلاف أنماط الأمطار، التي تركزت بصورة أكبر في أمريكا الوسطى وجنوب شرق الولايات المتحدة، وشهدت المكسيك خلالها فيضانات كبيرة.

وتشير هذه الاختلافات إلى أن قوة الظاهرة لا تكفي وحدها لتحديد المناطق الأكثر تعرضاً للأمطار الغزيرة أو الجفاف، بل تلعب طبيعة توزيع الحرارة في المحيطات دوراً محورياً في رسم خريطة التأثيرات المناخية.

مستويات قوية

وفي أحدث توقعاتها الصادرة في 8 أكتوبر 2026، قدّرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) احتمال وصول ظاهرة إل نينيو إلى مستويات قوية أو قوية جداً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2027 بنحو 83%.

ورغم هذه المؤشرات، لا يزال العلماء يتعاملون بحذر مع التوقعات المتعلقة بتداعيات الظاهرة خلال شتاء 2026-2027 وما بعده، نظراً إلى تعقيد التفاعلات بين المحيط والغلاف الجوي، وصعوبة تحديد كيفية انتقال تأثيراتها إلى مناطق العالم المختلفة، خصوصاً خارج المناطق الاستوائية.

وتبقى الظاهرة الحالية تحت المراقبة العلمية المكثفة، في ظل مؤشرات على احتمال تسجيل حدث مناخي استثنائي، قد تكون له انعكاسات واسعة على أنماط الأمطار ودرجات الحرارة والموارد الزراعية في عدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة.