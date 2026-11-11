3 ملاجئ صخرية مجهولة تكشف أسرار حضارة السكان الأصليين بأستراليا

في اكتشاف يجمع بين التكنولوجيا الحديثة وأسرار الحضارات القديمة، نجح فريق من الباحثين في أستراليا في الكشف عن ثلاثة ملاجئ صخرية غير مسجلة تعود إلى تراث السكان الأصليين، بعدما ظلت مخفية لعقود وسط الغابات الكثيفة والتضاريس الوعرة في منطقة الجبال الزرقاء، وذلك باستخدام طائرات مسيّرة مزودة بأجهزة مسح ليزري متطورة قادرة على رسم خرائط دقيقة للتضاريس وكشف المواقع التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.

ويفتح هذا الاكتشاف آفاقاً جديدة أمام توظيف التكنولوجيا في حماية التراث الثقافي والإنساني، إذ تضم الملاجئ المكتشفة قطعاً وأدوات حجرية ورسومات صخرية، من بينها طبعات حمراء لأكف بشرية، تقدم شواهد إضافية على الوجود الثقافي والحضاري للسكان الأصليين في المنطقة.

وجاءت النتائج ثمرة تعاون بين باحثين من جامعة سيدني والمتحف الأسترالي ومؤسسة «داروغ» المعنية بحماية التراث الثقافي للسكان الأصليين، ونُشرت في مجلة «Remote Sensing» العلمية، حيث استخدم الفريق تقنيات المسح الجوي لتحديد المواقع المحتملة للملاجئ، قبل الانتقال إلى الميدان للتحقق منها وفحص محتوياتها.

وتعتمد التقنية المستخدمة، والمعروفة باسم "ليدار " على إطلاق نبضات ليزرية من أجهزة مثبتة على الطائرات المسيّرة، ثم قياس الوقت الذي تستغرقه الإشارات للعودة بعد ارتدادها عن الأسطح، ما يتيح إنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد شديدة الدقة للتضاريس، ويساعد على رصد التكوينات الطبيعية والمواقع الأثرية التي قد تحجبها الأشجار والنباتات الكثيفة.

وبعد أن حددت عمليات المسح الجوي مواقع يُحتمل أن تضم ملاجئ صخرية، قادت عالمة الآثار والباحثة في جامعة سيدني والمتحف الأسترالي، الدكتورة إيمي موسيغ واي، فرقاً من الطلاب والمتطوعين إلى المواقع للتحقق من طبيعتها والبحث عن الأدلة الثقافية والأثرية الموجودة فيها.

وأسفرت عمليات التحقق عن تحديد مواقع ستة ملاجئ مسجلة بالفعل، إلى جانب اكتشاف ثلاثة ملاجئ جديدة لم تكن مدرجة في السجلات الرسمية، وتبين أنها تحتوي على أدوات حجرية ورسومات فنية صخرية، من بينها بصمات أكف حمراء، تمثل أحد أشكال التعبير الفني الذي تركه السكان الأصليون في المنطقة.

أدلة ثقافية

وتكمن أهمية الاكتشاف في أن المنطقة لا تزال تضم مساحات واسعة لم تخضع للمسح الأثري، فعلى الرغم من تسجيل أكثر من 200 ملجأ صخري تحتوي على أدلة ثقافية وأثرية في الجبال الزرقاء، فإن المسوحات لم تشمل سوى نحو 10% من مساحتها، وفقاً للدكتورة إيمي موسيغ واي.

وتجعل الطبيعة الجغرافية الوعرة والغطاء النباتي الكثيف عمليات البحث التقليدية بطيئة ومكلفة وشاقة، وهو ما يمنح تقنيات الطائرات المسيّرة والمسح الليزري أهمية خاصة، باعتبارها وسيلة أكثر كفاءة لتحديد المواقع المحتملة وتوجيه فرق البحث إليها بدقة.

ولم يقتصر دور التكنولوجيا على اكتشاف مواقع جديدة، بل أسهمت أيضاً في تحسين دقة الإحداثيات الجغرافية للملاجئ الصخرية التي جرى مسحها، مقارنة بالبيانات الواردة في نظام إدارة معلومات التراث الأصلي بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، ما يوفر قاعدة بيانات أكثر دقة لدعم جهود التوثيق والحماية.

وقال الدكتور جاكوب بونغرز، الباحث المتخصص في علم الآثار الرقمي بجامعة سيدني والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن أهمية هذا العمل تكمن في توفير وسيلة فعالة ودقيقة لتحديد المواقع الأثرية في البيئات الوعرة، التي تتطلب عادة جهوداً ميدانية طويلة ومكلفة وشاقة.

تاريخ وهوية

وتندرج هذه المسوحات ضمن مشروع «غولامادا»، الذي يجمع بين المعرفة العلمية والخبرات الثقافية المتوارثة لدى مجتمعات السكان الأصليين، بهدف فهم تراثهم وحماية المواقع المرتبطة بتاريخهم وهويتهم.

ويشارك في قيادة المشروع الدكتورة إيمي واي، إلى جانب واين برينان، المتخصص في فنون السكان الأصليين الصخرية بجامعة سيدني، فيما تولى برينان وإيرين ويلكنز، من مؤسسة «داروغ» المعنية بحماية التراث، قيادة عمليات توثيق الرسومات الفنية في الملاجئ التي جرى التأكد منها.

ويقوم المشروع على مبدأ العمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، ودمج المعرفة الأكاديمية بالخبرات الثقافية للسكان الأصليين، بما يضمن أن تكون جهود البحث والتوثيق مرتبطة باحتياجات أصحاب هذا التراث وحقوقهم في الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وأكدت واي أن من أبرز الجوانب الإيجابية للمشروع إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات ميدانية مباشرة في أبحاث التراث الثقافي، ضمن عمل تشاركي يضع المجتمع المحلي في قلب جهود الاكتشاف والحماية.

سجل أثري

ولا يمثل العثور على الملاجئ الثلاثة مجرد إضافة إلى السجل الأثري الأسترالي، بل يبرهن على أن الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة المحلية يمكن أن يكشف فصولاً مجهولة من تاريخ البشرية، ويحمي شواهد ثقافية ظلت مخفية في أحضان الطبيعة لسنوات طويلة.