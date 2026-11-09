دراسة صادمة.. الابتسامة ليست دائما مفيدة

هل يمكن للابتسامة أن تجعلك أقل سعادة؟ على الرغم من ارتباط الابتسام دائماً بالمشاعر الإيجابية وتحسين الحالة المزاجية، فإن دراسة نفسية جديدة كشفت أن هذا التعبير قد يأتي بنتائج عكسية في بعض الظروف، خصوصاً عندما يتحول من استجابة عفوية إلى سلوك مفروض يتعين على الإنسان تكراره تحت ضغط العمل أو التهديد بالعقوبة.

وأظهرت الدراسة أن الابتسام مرة واحدة بصورة متعمدة قد يمنح الإنسان دفعة بسيطة من السعادة، لكن تكرار الابتسامة باستمرار، أو إجبار الشخص عليها مقابل الحفاظ على مكافأة مالية، يمكن أن يبدد هذا التأثير الإيجابي، بل ويزيد مشاعر الانزعاج والغضب في بعض الحالات.

وتعيد هذه النتائج، التي نشرت في الأول من أكتوبر 2026 بدورية «Journal of Experimental Social Psychology»، النظر في الاعتقاد الشائع بأن الابتسام مفيد دائماً للصحة النفسية، وتوضح أن تأثير تعبيرات الوجه في المشاعر الإنسانية يرتبط بالسياق الذي تحدث فيه، ومدى حرية الشخص في التعبير عنها.

بدأت فكرة البحث عندما لاحظ نيكولاس كولز، أستاذ علم النفس بجامعة فلوريدا، وجود تناقض بين نتائج الدراسات النفسية التي تشير إلى أن الابتسام يعزز السعادة، وبين تجربته الشخصية السابقة في العمل بمجال خدمة العملاء.

منتزهات ترفيهية

وقال كولز إنه تعرض ذات مرة للمساءلة في عمله داخل أحد المتنزهات الترفيهية بولاية فلوريدا، بسبب عدم قدرته على الاستمرار في الابتسام طوال الوقت، رغم أن أبحاثه العلمية كانت تدعم فكرة أن الابتسام يحسن الحالة المزاجية.

وأثار هذا التناقض تساؤلات لديه حول ما إذا كانت النتائج التي يتوصل إليها علماء النفس في المختبرات تعكس بالفعل ما يحدث في الحياة اليومية، حيث يضطر العاملون في بعض المهن إلى إظهار السعادة والود حتى عندما لا يشعرون بهما.

وللإجابة عن هذا السؤال، تعاون كولز مع الباحثتين أنابيل دانغ وجواو فرانسيسكو غويش براغا تاكاناياكي، لتصميم تجربة تحاكي بعض الضغوط التي يواجهها العاملون في خدمة العملاء، مع اختبار تأثير تكرار الابتسام وإجبار الأشخاص عليه.

استقطب الباحثون 1201 مشاركاً لإجراء تجربة عبر الإنترنت، شملت في تحليل نتائجها النهائية 1174 شخصاً، وعُرضت عليهم صور متنوعة، بعضها لطيف وإيجابي، مثل القطط الصغيرة والزهور، وبعضها الآخر مزعج، ويتضمن مشاهد للسرقة أو إساءة معاملة الحيوانات.

وطُلب من مجموعة من المشاركين الابتسام أثناء مشاهدة الصور، بينما سُمح لمجموعة أخرى بالتفاعل معها بتعبيرات وجوههم الطبيعية، من دون فرض ابتسامة عليهم.

كما اختلفت التجربة في عدد مرات تكرار المهمة، إذ نفذها بعض المشاركين مرة واحدة، بينما كررها آخرون عشر مرات، بهدف قياس تأثير الاستمرار في إظهار التعبير نفسه على حالتهم النفسية.

ولمحاكاة الضغوط المالية المرتبطة ببعض بيئات العمل، أُبلغ نصف المشاركين بأن عدم الالتزام بتعليمات الابتسام قد يؤدي إلى خصم دولارين من مكافأتهم البالغة ستة دولارات، مع تأكيد الباحثين أنهم سيحصلون جميعاً في النهاية على المبلغ كاملاً، بصرف النظر عن أدائهم.

وبعد كل مهمة، سجل المشاركون مستوى سعادتهم، ما أتاح للباحثين مقارنة تأثير الابتسام العفوي والمفروض، وكذلك تأثير التكرار والضغوط المالية في المشاعر.

وأوضح كولز أن الهدف كان الجمع بين الأساليب التقليدية لدراسة تعبيرات الوجه في المختبر، وإضافة عناصر من الواقع العملي، حيث يضطر موظف خدمة العملاء إلى تكرار الابتسامة مع كل شخص يتعامل معه، حتى لو لم تكن انعكاساً لمشاعره الحقيقية.

مفارقة

كشفت النتائج عن مفارقة لافتة، فعندما شاهد المشاركون صوراً غير سارة، أدى إجبارهم على الابتسام مرة واحدة إلى تحسن طفيف في مستوى سعادتهم مقارنة بمن استخدموا تعبيرات وجوههم الطبيعية، حتى بين الأشخاص الذين أُبلغوا باحتمال تعرضهم لخصم مالي.

لكن هذا التأثير الإيجابي بدأ يتراجع عندما طُلب منهم تكرار الابتسامة، واختفى تماماً عندما اجتمع التكرار مع الضغط المالي.

أما عند مشاهدة الصور الإيجابية، مثل صور الزهور والقطط الصغيرة، فقد كان التأثير مختلفاً، إذ لم تحقق الابتسامة المفروضة مرة واحدة تغيراً ملحوظاً في مستوى السعادة، بينما ارتبط تكرارها أو التهديد بخصم المال بانخفاض مستوى السعادة مقارنة بالمشاركين الذين تُركت لهم حرية التعبير عن مشاعرهم.

وأظهرت تحليلات إضافية أن إجبار المشاركين على الابتسام في هذه الظروف ارتبط أيضاً بزيادة مشاعر التهيج والغضب.

وقال كولز إن نتائج التجربة توضح أن الابتسام مرة واحدة من دون ضغوط مالية يمكن أن يحسن الشعور بالسعادة، وهو ما يتفق مع نتائج دراسات نفسية سابقة، لكن عندما يصبح الابتسام مهمة متكررة، ويُفرض على الشخص تحت التهديد بعقوبة مالية، فإن التأثير قد ينقلب تماماً.

ود وبهجة

تسلط الدراسة الضوء على جانب مهم في بيئات العمل التي تفرض على الموظفين الحفاظ على مظهر دائم من الود والبهجة أمام العملاء، خصوصاً في قطاعات الضيافة والتجزئة والسياحة وخدمة العملاء.

فإظهار الابتسامة بصورة متواصلة لا يعني بالضرورة أن الموظف يشعر بالسعادة، بل قد يتحول إلى عبء نفسي عندما يصبح جزءاً من متطلبات الوظيفة، ويُقاس أداؤه بمدى التزامه بإظهار مشاعر لا تعكس حالته الحقيقية.

وتشير النتائج إلى أن الفوائد النفسية التي رصدتها تجارب سابقة حول الابتسام لا يمكن تعميمها بالضرورة على الأشخاص الذين يُطلب منهم إظهار السعادة طوال ساعات العمل، إذ تختلف التجربة عندما يتحول التعبير العفوي إلى واجب متكرر تحكمه التعليمات والعقوبات.

واستشهد كولز بالانتقادات التي واجهتها شركة «تارغت» الأميركية بسبب سياسة كانت تلزم الموظفين بالابتسام عندما يقترب العملاء منهم لمسافة محددة، معتبراً أن مثل هذه التوقعات قد تحد من حرية العاملين في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية، وتضعهم تحت ضغط مستمر لإظهار الود.

مجتمعات حديثة

ولا تقتصر دلالات الدراسة على بيئات العمل، بل تطرح تساؤلاً أوسع حول إصرار المجتمعات الحديثة على السعي الدائم إلى الشعور بالسعادة، وكأن المشاعر السلبية أو الحيادية حالات ينبغي التخلص منها باستمرار.

ويرى كولز أن المجتمع يولي اهتماماً كبيراً لمحاولة جعل الإنسان أكثر سعادة مما هو عليه في اللحظة الراهنة، في حين لا يحظى مفهوم الرضا بما لديه بالقدر نفسه من الاهتمام.

وتدعو النتائج، بصورة غير مباشرة، إلى التمييز بين الابتسام الذي ينبع من شعور حقيقي بالفرح، والابتسام الذي يتحول إلى أداء مفروض لإرضاء الآخرين أو تلبية متطلبات العمل.

فالابتسامة قد تكون وسيلة بسيطة لتحسين المزاج والتواصل الإنساني، لكنها ليست وصفة سحرية للسعادة في كل الظروف، وربما يكون السماح للإنسان بالتعبير عن مشاعره الحقيقية أكثر أهمية من مطالبته بأن يبدو سعيداً طوال الوقت.