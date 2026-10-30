لماذا تسير شاحنات في ولاية أمريكية بلا لوحات خلفية؟

قد يلفت انتباهك مرور شاحنات نقل ثقيلة على الطرق من دون لوحات أرقام خلفية، في مشهد يبدو مخالفاً لقواعد المرور المعتادة. لكن في ولاية ميزوري الأمريكية، لا يُعد هذا الأمر مخالفة قانونية، بل استثناء تنظمه لوائح خاصة تتعلق بالمركبات التجارية الثقيلة، وتتيح لها السير بلوحة واحدة مثبتة في مقدمة الشاحنة.

تعود هذه القاعدة إلى إدارة الإيرادات في ولاية ميزوري، التي تصدر لوحة ترخيص واحدة فقط للمركبات التجارية المسجلة بوزن إجمالي مركب يبلغ 18 ألف رطل (نحو 8.2 أطنان) أو أكثر، أي الشاحنات التي تشمل وزن المركبة والحمولة والمقطورة عند الاقتضاء.

وبموجب هذه اللوائح، يتعين تثبيت اللوحة الوحيدة في مقدمة الشاحنة، وليس في مؤخرتها. ويتيح هذا الاستثناء للسائقين جر المقطورات أو تركيب ملحقات أخرى دون القلق من حجب لوحة خلفية غير مطلوبة قانوناً لهذه الفئة من المركبات.

ومع ذلك، يمكن للسائقين طلب لوحة ثانية اختيارياً، على أن تُثبت في مؤخرة الشاحنة، وهو ما قد يكون مفيداً عند الانتقال إلى ولايات أخرى تشترط وجود لوحة أرقام خلفية.

مستندات

تتميز اللوحة الإضافية بملصق يوضح أنها لوحة ثانية، ويتعين على السائق الراغب في الحصول عليها تقديم المستندات المطلوبة، وتشمل تسجيل المركبة والنماذج المعتمدة، إلى جانب سداد رسوم طلب تبلغ 17.50 دولاراً.

ويمكن تقديم الطلب خلال فترة تسجيل المركبة أو عند تجديد لوحة الترخيص الأساسية.

المقطورة

ورغم إعفاء الشاحنات التي يبلغ وزنها 18 ألف رطل أو أكثر من وضع لوحة خلفية في ولاية ميزوري، فإن المقطورة التي تجرها، إن وجدت، يجب أن تحمل لوحة ترخيص خاصة بها.

أما غالبية المركبات الأخرى في الولاية، فيُطلب منها حمل لوحتي ترخيص، مع وجود استثناءين، هما الدراجات النارية والمركبات التاريخية المسجلة وفق نظام «سنة التصنيع»، إذ تكتفي كل منهما بلوحة خلفية واحدة.

حامل الامتعة

لا تقتصر الاستثناءات على الشاحنات الثقيلة؛ إذ يمكن لسائقي المركبات التي تحمل لوحتين طلب لوحة ثالثة مؤقتة، إذا كان أحد الملحقات المثبتة بالمركبة، مثل حامل الأمتعة، يحجب اللوحة الخلفية.

ويتطلب ذلك تقديم طلب وسداد 14 دولاراً رسوماً للوحة، إضافة إلى 9 دولارات رسوم معالجة. وفي حال الموافقة، يحصل السائق على لوحة ورقية تحمل التصميم نفسه للوحات العادية، ويمكن وضعها في النافذة الخلفية للمركبة لتظل أرقامها ظاهرة.

قوانين

وبعيداً عن هذه الحالات الخاصة، تشترط قوانين ميزوري أن تكون لوحات المركبات واضحة وسهلة القراءة في الظروف العادية، كما تلزم السائقين بالحفاظ على نظافتها لضمان ظهور أرقامها.

وتسمح الولاية باستخدام أغطية واقية للوحات، شريطة أن تكون شفافة ولا تعيق رؤية الأرقام أو تحول دون قدرة الجهات الأمنية وكاميرات مراقبة المرور على قراءتها.

وهكذا، فإن غياب اللوحة الخلفية عن بعض الشاحنات في ميزوري ليس خطأً في التسجيل أو مخالفة مرورية، بل استثناء قانوني يرتبط بوزن المركبة وطبيعة استخدامها.