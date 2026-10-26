"إكسلسيور" على لوحات سيارات نيويورك.. ما سر هذه الكلمة؟

قد يلفت انتباه زوار ولاية نيويورك الأميركية ظهور كلمة «Excelsior» أسفل لوحات تسجيل السيارات، وهي عبارة لاتينية تعني «إلى الأمام دائماً» أو «نحو الأعلى باستمرار»، وتحمل دلالة رمزية ترتبط بالطموح والتقدم. لكن وجودها على اللوحات ليس مجرد تفصيل جمالي، بل امتداد لشعار الولاية الرسمي وتاريخها وهويتها.

وظهرت الكلمة ضمن تصميم جديد للوحات السيارات أطلقته الولاية عام 2019، بعد تنظيم مسابقة لاختيار شكل يعكس أبرز معالم نيويورك ورموزها. وتضمنت التصاميم الخمسة النهائية كلمة «Excelsior»، ثم طُرحت للتصويت العام، حيث حصد التصميم الفائز نحو نصف الأصوات من إجمالي 325 ألف صوت.

وجمع التصميم بين الشعار اللاتيني ومجموعة من المعالم المعروفة، شملت تمثال الحرية وشلالات نياجرا ومنارة في لونغ آيلاند، إلى جانب سلسلة جبلية وأفق مانهاتن الشهير. وجاءت اللوحات الجديدة مختلفة عن التصميم السابق الذي تميز باللونين الأصفر والأزرق.

لا تقتصر عبارة «Excelsior» على لوحات تسجيل المركبات، بل تمثل أيضاً الشعار الرسمي لولاية نيويورك، وتظهر ضمن ختمها العظيم، في إشارة إلى التطلع الدائم نحو التقدم والارتقاء.

وتتوسط الختم لوحة تحمل مشهداً لشروق الشمس فوق سلسلة جبلية، وسفينتين في المياه، بينما تقف شخصيتان رمزيتان تجسدان الحرية والعدالة على جانبي الدرع. وتظهر العبارة اللاتينية على شريط أسفل الشخصيتين، فيما يعلو الختم نسر باسط جناحيه فوق كرة أرضية.

وتعكس هذه الرموز ارتباط هوية الولاية بقيم الحرية والعدالة والطموح، فيما تمنح عبارة «إكسلسيور» الشعار بعداً معنوياً يلخص فكرة السعي المستمر إلى الأفضل.

إشكالية

لم تخلُ تجربة اللوحات الجديدة من المشكلات، إذ واجه التصميم الذي طُرح عام 2019 إشكالية مرتبطة بالعناصر العاكسة للضوء، ما أثار مخاوف من تأثيرها في قدرة نظام «E-ZPass» الإلكتروني على قراءة أرقام اللوحات بصورة صحيحة عند المرور عبر مسارات تحصيل الرسوم.

ويتيح النظام للسائقين دفع رسوم الطرق آلياً عبر أجهزة إلكترونية، من دون الحاجة إلى التوقف للدفع المباشر. وأُرجعت المشكلة إلى عيب في التصنيع، واكتُشفت قبل وصول اللوحات المتأثرة إلى السائقين، وفقاً للتقرير.

وفي الفترة نفسها، أثار مقترح آخر جدلاً بين سائقي نيويورك، بعدما درست الولاية إلزام أصحاب اللوحات التي تجاوز عمرها عشر سنوات باستبدالها، بتكلفة تصل إلى 45 دولاراً. وقوبل المقترح بانتقادات بسبب الأعباء المالية التي قد يفرضها، ما دفع الحاكم آنذاك أندرو كومو إلى إيقاف برنامج الاستبدال قبل بدء تنفيذه، والسماح للسائقين بالاحتفاظ بلوحاتهم الحالية.

تجديد التسجيل

بحسب التقرير، لا يُلزم سائقو نيويورك عموماً باستبدال لوحات سياراتهم بلوحات «إكسلسيور» عند تجديد التسجيل، ويمكنهم طلب تغييرها وفق الإجراءات المعمول بها، سواء خلال فترة التجديد أو خارجها بحسب الحالة.

لكن الولاية تشترط استخدام التصميم في بعض الحالات، من بينها طلب لوحة شخصية جديدة، أو التقدم للحصول على لوحة بديلة بعد فقدان اللوحة الأصلية أو سرقتها.

وهكذا، تحولت كلمة لاتينية قصيرة إلى علامة بارزة في هوية نيويورك البصرية، تجمع بين شعار الولاية وتاريخها ومعالمها، فيما تكشف قصة اللوحات أن التصميم المروري لا يتعلق بالمظهر وحده، بل يرتبط أيضاً بالمتطلبات التقنية والأنظمة التي تضمن سهولة التعرف إلى المركبات وتحصيل الرسوم.