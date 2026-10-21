هل يجدي الشريط اللاصق في إصلاح صدام السيارة المكسور؟

قد يبدو استخدام الشريط اللاصق القوي، المعروف باسم "دكت تيب"، حلاً عملياً ورخيصاً لإصلاح صدام السيارة المكسور، خصوصاً إذا كان الضرر محدوداً ولم ينفصل الصدام بالكامل.

ومع ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات، قد يغري هذا الحل أصحاب المركبات بتأجيل زيارة ورشة الصيانة، لكن هل يصمد فعلاً أمام ظروف القيادة؟

الإجابة هي نعم، إذ يمكن للشريط اللاصق تثبيت أجزاء الصدام مؤقتاً، إلا أن هذا الحل لا يعيد إليه متانته الأصلية ولا يعوض الإصلاح الاحترافي، لذلك، قد يكون مناسباً كإجراء مؤقت عند حدوث الكسر بعيداً عن المنزل، إلى حين الوصول إلى ورشة متخصصة.

قبل استخدام الشريط اللاصق، يجب تقييم حجم الضرر، فإذا انفصل الصدام عن نقاط تثبيته، أو ظهرت مؤشرات على تضرر الأسلاك أو المصابيح أو أجهزة الاستشعار، فمن الأفضل الاستعانة بفني مختص، بدلاً من محاولة إصلاح المشكلة منزلياً.

أما إذا كان الضرر بسيطاً، فيمكن تنظيف سطح الصدام جيداً لضمان التصاق الشريط، ثم إعادة الجزء المتشقق إلى موضعه برفق، وتثبيته بقطع صغيرة أولاً، قبل استخدام قطع أكبر لتعزيز التثبيت.

كما يمكن اختيار شريط بلون قريب من لون السيارة لتقليل وضوح الإصلاح المؤقت.

رغم سهولة استخدام الشريط اللاصق وانخفاض تكلفته، فإنه لا يُعد بديلاً موثوقاً عن إصلاح الصدام في ورشة متخصصة، فالتعرض للأمطار والحرارة المرتفعة، إلى جانب الاهتزازات المستمرة أثناء القيادة، قد يضعف المادة اللاصقة ويؤدي إلى انفكاكها.

وتكمن الخطورة في احتمال تحرر أجزاء من الصدام أثناء سير السيارة، بما قد يشكل خطراً على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين. ولهذا، ينبغي عدم الاعتماد على الشريط اللاصق إذا كان تثبيت الصدام غير آمن، أو إذا كان هناك احتمال لسقوطه أثناء الحركة.

ولا تتوقف العواقب عند السلامة، فالإصلاح المؤقت وغير المتقن قد يؤثر أيضاً في القيمة السوقية للسيارة عند إعادة بيعها، حتى لو كانت حالتها الميكانيكية جيدة.

تثبيت سليم

في المقابل، يساعد الإصلاح الاحترافي على معالجة التلف بصورة أكثر متانة، واستعادة التثبيت السليم للصدام، والحفاظ على مظهر السيارة وقيمتها.

و قد يكون الشريط اللاصق حلاً إسعافياً محدوداً في بعض الحالات، لكنه ليس إصلاحاً دائماً، وعند الشك في سلامة الصدام أو ثباته، تبقى مراجعة ورشة متخصصة الخيار الأكثر أماناً.